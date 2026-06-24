Ситуация на топливном рынке России меняется ежедневно, поэтому материал о наличии бензина, ограничениях и ценах будет постоянно обновляться. А пока даем самую актуальную информацию по состоянию на 24 июня 2026 года.

Что сейчас с бензином в России

К концу июня 2026 года тема топлива стала одной из главных в новостной повестке. По разным оценкам, те или иные ограничения на отпуск бензина и дизеля автомобилистам действуют уже более чем в 50 регионах страны: первые меры появились в конце мая, а к 19–23 июня список расширился до полусотни с лишним субъектов. Проблема, начавшаяся на юге, охватила Центральную Россию, Северо-Запад, Поволжье, Урал и частично Сибирь.

Характер дефицита неоднороден. Где-то речь идёт лишь о временных лимитах «в одни руки» на отдельных заправках, где-то — о запрете продажи топлива в канистры, а в Крыму и Севастополе ситуация наиболее острая: там бензин АИ-95 продавали по талонам, а с 21 июня свободную продажу на части АЗС приостановили. Параллельно заметно выросли розничные цены, причём разброс стоимости литра между соседними заправками в отдельных регионах достигал 10–12 рублей, что для внутреннего рынка считается аномалией.

Официальная и экспертная оценки масштабов различаются. Власти на федеральном уровне говорят о локальном характере перебоев, повышенном сезонном спросе и ажиотаже, а вице-премьер Александр Новак характеризовал ситуацию на рынке как «стабильную». Отраслевые аналитики и деловые СМИ связывают происходящее с сокращением объёмов нефтепереработки, логистическими трудностями и ажиотажным спросом на фоне новостей о перебоях.

© Алексей Майшев/РИА Новости

Где ввели ограничения: регионы и лимиты

Данные по ключевым регионам по состоянию на 23 июня 2026 года. Лимиты указаны на одну машину (заправка только в бак), если не оговорено иное; на трассовых АЗС лимиты, как правило, выше городских.

Крым — АИ-92 до 20 л, АИ-95 по талонам; с 21 июня свободная продажа на ряде АЗС приостановлена. Сети ТЭС, АТАН и др. Ограничения действуют с конца мая.

— АИ-92 до 20 л, АИ-95 по талонам; с 21 июня свободная продажа на ряде АЗС приостановлена. Сети ТЭС, АТАН и др. Ограничения действуют с конца мая. Севастополь — до 20 л, вводилась продажа по талонам и QR-кодам со 2 июня (ТЭС, АТАН); топливо доступно на ограниченном числе АЗС.

— до 20 л, вводилась продажа по талонам и QR-кодам со 2 июня (ТЭС, АТАН); топливо доступно на ограниченном числе АЗС. Краснодарский край — до 20 л; с 10 июня часть независимых и сетевых заправок временно приостанавливала продажу.

— до 20 л; с 10 июня часть независимых и сетевых заправок временно приостанавливала продажу. Москва и Московская область — сеть ОРТК с 30 мая отпускает 60 л бензина и 100 л дизеля; «Татнефть» с 12 июня — 20-30 л бензина и 40-60 л дизеля; «Лукойл» — до 100 л, «Газпром» — до 150 л.

— сеть ОРТК с 30 мая отпускает 60 л бензина и 100 л дизеля; «Татнефть» с 12 июня — 20-30 л бензина и 40-60 л дизеля; «Лукойл» — до 100 л, «Газпром» — до 150 л. Санкт-Петербург и Ленобласть — с 16 июня лимит до 100 л на автомобиль; «Киришиавтосервис» — 50 л на чек, «Роснефть» — до 95 л. Также сеть «Сургутнефтегаз».

— с 16 июня лимит до 100 л на автомобиль; «Киришиавтосервис» — 50 л на чек, «Роснефть» — до 95 л. Также сеть «Сургутнефтегаз». Саратовская область — 30 л на машину по всем АЗС региона с 23 по 30 июня решением губернатора Романа Бусаргина.

— 30 л на машину по всем АЗС региона с 23 по 30 июня решением губернатора Романа Бусаргина. Воронежская область — с 23 июня «Лукойл»: в городе 30 л бензина и 60 л дизеля, на трассе — 60 л бензина и 200 л дизеля.

— с 23 июня «Лукойл»: в городе 30 л бензина и 60 л дизеля, на трассе — 60 л бензина и 200 л дизеля. Нижегородская область — локальные ограничения с середины июня, преимущественно на АЗС «Татнефть» (20–30 л бензина, 40–60 л дизеля).

— локальные ограничения с середины июня, преимущественно на АЗС «Татнефть» (20–30 л бензина, 40–60 л дизеля). Самарская область — локальные лимиты на отдельных АЗС с середины июня («Татнефть» и др.).

— локальные лимиты на отдельных АЗС с середины июня («Татнефть» и др.). Екатеринбург (Свердловская область) — нормы отпуска на ряде сетей; «Татнефть» — 30 л бензина и 60 л дизеля.

— нормы отпуска на ряде сетей; «Татнефть» — 30 л бензина и 60 л дизеля. Челябинская область — с середины июня для легковых авто 30 л бензина и 60 л дизеля, для грузовых 300 л дизеля; местами оплата только наличными.

— с середины июня для легковых авто 30 л бензина и 60 л дизеля, для грузовых 300 л дизеля; местами оплата только наличными. Башкирия (Уфа) — перебои и ограничение отпуска на части сетевых АЗС с третьей недели июня из-за зависимости региона от уфимской группы НПЗ.

© Сергей Бобылев/РИА Новости

Отдельно ситуация по лимитам в крупных городах и регионах выглядит так:

Лимит на бензин в Санкт-Петербурге — с 16 июня до 100 л на автомобиль; на отдельных сетях ниже — 50–95 л.

Лимит на бензин в Севастополе — до 20 л в одни руки, АИ-92 и АИ-95 по талонам и QR-кодам.

Лимит на бензин в Московской области — ОРТК с 30 мая — 60 л бензина и 100 л дизеля; «Татнефть» — 20–30 л, «Лукойл» — до 100 л.

Лимит на бензин на Урале — «Татнефть» ограничила отпуск до 30 л бензина и 60 л дизеля; перебои и ограничения фиксировались в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской областях и Башкирии.

Важный контекст по сетям. 16 июня «Татнефть» (более 800 АЗС) ввела единые ограничения по всей стране: 30 л бензина, 60 л дизеля для легковых машин и 300 л дизеля для грузовых, а потом отменила его, оставив ограничения только для АИ-95. «Роснефть», «Башнефть» и ТНК объявили о запрете продажи топлива в канистры по всей России. Ряд регионов (Омская, Иркутская, Саратовская области) ввёл лимиты решениями оперативных штабов.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Цены на бензин: динамика и прогноз

Средние розничные цены (на 22 июня 2026 года, по данным мониторинга АЗС):

АИ-92 — около 65,6 ₽/л

АИ-95 — около 70,0 ₽/л

АИ-98 — около 87,7 ₽/л

Дизель (ДТ) — около 79,6 ₽/л

Динамика по данным Росстата. За неделю с 1 по 8 июня средняя цена бензина выросла на 62 копейки — до 68,45 руб/л, дизель прибавил 66 копеек — до 80,12 руб/л; АИ-92 подорожал на 58 копеек (до 64,75 руб), АИ-95 — на 66 копеек (до 70,44 руб), АИ-98 — на 60 копеек (до 95,02 руб); рост цен зафиксирован в 79 субъектах, сильнее всего в Севастополе (+7,5% за неделю). В Москве на наблюдаемых АЗС в середине июня АИ-92 стоил от 62,8 до 72,9 руб, АИ-95 — от 68,8 до 81,8 рублей.

Оптовый рынок. Здесь рост заметнее розницы: по оценкам деловых СМИ, с начала 2026 года оптовая цена АИ-92 поднялась примерно на 30%, АИ-95 — около 33%, дизеля — порядка 40%. На неделе 15–19 июня средняя биржевая цена АИ-92 держалась около 70,5 тыс. руб/т.

Прогноз по ценам. Поскольку розница в России регулируется и сдерживается соглашениями с нефтекомпаниями и мониторингом ФАС, аналитики ожидают, что рост на АЗС продолжится умеренными темпами — ближе к инфляции или чуть выше, тогда как оптовые котировки и логистика останутся под давлением. Снижение розничных цен в большинстве сценариев связывают с восстановлением переработки и сезонным спадом спроса.

© Константин Михальчевский/РИА Новости

Почему возник дефицит и растут цены

Сложившуюся ситуацию формируют несколько накладывающихся друг на друга факторов.

Сокращение нефтепереработки

Ключевой фактор — снижение объёмов выпуска топлива на ряде НПЗ из-за остановок, ремонтов и повреждений инфраструктуры (по сообщениям СМИ — в том числе в результате атак на нефтеперерабатывающие заводы). По данным Reuters, к концу мая многие крупные НПЗ центральной части России сократили или приостановили работу, а аналитики Energy Intelligence оценивали простаивающие мощности почти в треть от общероссийских. Меньше выпуск — меньше предложение на бирже и в рознице.

Логистика

Перебои с доставкой усиливают локальные дефициты даже там, где топливо в принципе есть. Наиболее показателен Крым, снабжение которого зависит от ограниченного числа маршрутов; власти Севастополя прямо связывали ограничения с «корректировкой логистики».

Ажиотажный спрос

Новости о перебоях провоцируют водителей заправляться «под полный бак» и впрок, что быстро опустошает запасы конкретных АЗС. Региональные власти объясняют введение лимитов именно стремлением сбить ажиотаж и пресечь спекуляции. Часть аналитиков полагает, что во многих сетях ограничения вызваны не физическим отсутствием топлива, а именно паническим спросом.

Регуляторные и сезонные факторы

До 31 июля действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, что должно удерживать объёмы внутри страны. Правительство также временно допустило выпуск топлива с менее строгими требованиями к содержанию серы (фактически класс «Евро-3»), чтобы поддержать предложение. Сезонно пик потребления приходится на июль–сентябрь, что дополнительно напрягает рынок.

© Оксана Зуйко/Коммерсантъ

Где заправиться и что делать автомобилисту

Практическая инструкция для тех, кто столкнулся с лимитами и очередями.

Где топливо есть с большей вероятностью

На АЗС крупных вертикально интегрированных сетей запасы держатся стабильнее, чем на независимых заправках, хотя там выше цены и длиннее очереди. Перебои сильнее бьют по небольшим частным АЗС, которые закупают топливо у трейдеров. На трассовых заправках лимиты, как правило, выше городских.

Пошаговая инструкция по талонам и QR-кодам (актуально для Крыма и Севастополя):

Заранее (как правило, за сутки) оставьте данные в специальном региональном приложении или на сайте.

Получите талон или QR-код на определённый объём топлива.

Приезжайте на ту АЗС, к которой привязан код, в указанное время.

Учтите: наличие QR-кода не гарантирует, что топливо останется к моменту вашей очереди — следите за обновлениями на интерактивной карте региона.

Правила по канистрам

Во многих регионах и сетях продажа топлива в канистры и любую тару запрещена — заправка ведётся только в бак автомобиля. Полностью отказались от продажи в тару «Роснефть», «Башнефть» и ТНК по всей стране; аналогичные запреты действуют у «Татнефти», «Лукойла» и на отдельных независимых АЗС (Орловская, Томская области, Красноярск). Перед поездкой за топливом для генератора или техники уточняйте правила конкретной заправки.

Заправка на трассах

Если в городе действует жёсткий лимит, имеет смысл планировать дозаправку на трассовых АЗС, где нормы выше: например, в Воронежской области в городе — 30 л бензина, на трассе — 60 л; в Омской на трассовых АЗС лимита по дизелю нет.

Оплата

В большинстве регионов карты к оплате принимают штатно, но есть исключения: в Челябинске на части АЗС из-за технических ограничений принимали только наличные. Перед дальней дорогой держите при себе небольшой запас наличных.

Полезные сервисы поиска топлива: интерактивная карта наличия топлива в Крыму, запущенная региональными властями, а также агрегаторы и приложения с ценами и наличием — «Яндекс Карты», BenzUp и аналогичные.

© Константин Михальчевский/РИА Новости

Меры властей

Координация на федеральном уровне

Вице-премьер Александр Новак проводит регулярные совещания по топливному рынку совместно с Минэнерго и ФАС. По итогам одного из них Новак поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен и подготовить план мероприятий по поддержанию устойчивости рынка. Сам Новак ранее отмечал, что рост цен на большинстве АЗС находится «в пределах инфляции»; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что над решением проблем работают «все уровни властей».

Работа ФАС

Антимонопольная служба ведёт ежедневный мониторинг цен на тысячах АЗС, рассматривала 11 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов и в мае разослала нефтекомпаниям письма с рекомендацией не допускать необоснованного роста цен и не привязываться к зарубежным ценовым индикаторам.

Ведомство возбудило дело против трёх нефтетрейдеров за сговор на биржевых торгах. Завершается заключение соглашений с 12 компаниями, которые обяжут удерживать розничные цены на уровне инфляции 2026 года в обмен на гарантированные объёмы поставок.

Региональные оперативные штабы

На местах вводят лимиты решениями штабов. В Саратовской области с 23 по 30 июня установлен потолок 30 л на машину; в Омской области губернатор Виталий Хоценко ввёл ограничения «во избежание искусственного ажиотажа», а в Иркутской области губернатор Игорь Кобзев сообщил о переходе на «ручной режим» распределения топлива — с определением объёмов по каждому получателю индивидуально.

Как отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, набор инструментов у властей широкий — от запрета экспорта и корректировки демпфера до изменения правил биржевых торгов, и именно сочетание административных мер с сезонным спадом спроса исторически приводило рынок к стабилизации. При этом эксперт подчёркивал, что меры, создающие профицит, несут дополнительные издержки, которые в итоге закладываются в цену.

© Primakov/Shutterstock

Когда нормализуется ситуация

Однозначного прогноза нет — многое зависит от темпов восстановления переработки.

Базовый сценарий

Аналитики связывают стабилизацию с завершением ремонтов и восстановлением выпуска на НПЗ, а также с сезонным спадом спроса после уборочной кампании. Запрет на экспорт бензина (до 31 июля) и соглашения с нефтекомпаниями должны удерживать рынок от общероссийского дефицита, оставляя при этом очаговые риски в отдельных регионах. По историческому опыту, сопоставимый кризис 2025 года удалось сгладить ближе к концу осени — за счёт восстановления заводов, охлаждения спроса к зиме и регуляторных мер.

Риски

По оценке источников «Коммерсанта», если ситуация не улучшится, к концу июля — началу августа дефицит может затронуть больше регионов; пик сезонного спроса традиционно приходится на август–сентябрь, а признаки нехватки появились уже в июне.

Стратег ИК «Финам» Ярослав Кабаков предупреждает, что при отсутствии стабилизации «топливный фактор может стать ключевым драйвером инфляции во втором полугодии». Власти Крыма ранее оценивали стабилизацию на полуострове сроком «в течение ближайших 30 дней».

Наиболее вероятный коридор — постепенное сглаживание острых перебоев по мере восстановления НПЗ при сохранении повышенных цен и точечных ограничений в отдельных регионах в течение лета. Конкретные сроки будут зависеть от темпов ремонта мощностей и интенсивности спроса.

© Денис Воронин/Агентство «Москва»

Главное

Можно ли заправлять бензин в канистру?

Во многих регионах и сетях — нет: заправка ведётся только в бак автомобиля. Полный запрет продажи топлива в канистры по всей стране ввели «Роснефть», «Башнефть» и ТНК; ограничения действуют и на ряде других сетей. Правила различаются от АЗС к АЗС, поэтому уточняйте на конкретной заправке.

Какой лимит на бензин на «Татнефти», «Роснефти», «Лукойле»?

С 16 июня «Татнефть» установила по всей стране 30 л бензина, 60 л дизеля для легковых машин и 300 л дизеля для грузовых. На АЗС «Роснефти» лимиты, как правило, выше — около 90–95 л. «Лукойл» отпускает до 100 л бензина, но в отдельных регионах (например, в Воронежской области с 23 июня) — 30 л в городе и 60 л на трассе.

Почему на заправках нет АИ-95?

АИ-95 — самая востребованная марка, и при сокращении выпуска и ажиотажном спросе она заканчивается первой. В Крыму её какое-то время продавали только по талонам, а в ряде регионов водителей перенаправляют между АЗС одной сети, из-за чего образуются очереди. На многих заправках АИ-92 при этом остаётся в продаже.

Принимают ли на заправках карты, нужны ли наличные?

В большинстве регионов карты принимают штатно. Но бывают исключения: в Челябинске на части АЗС из-за технических ограничений оплату принимали только наличными. На всякий случай держите при себе небольшой запас наличных, особенно в дальней поездке.

Где посмотреть карту заправок с бензином?

В Крыму региональные власти запустили специальную интерактивную карту наличия топлива. Для остальных регионов удобно использовать агрегаторы и приложения с ценами и наличием топлива — «Яндекс Карты», BenzUp и аналогичные сервисы, а также официальные каналы региональных властей и оперативных штабов.