Ситуация на топливном рынке России меняется ежедневно, поэтому материал о наличии бензина, ограничениях и ценах будет постоянно обновляться. А пока даём самую актуальную информацию по состоянию на 29 июля 2026 года.

Что сейчас с бензином в России

К концу июля ситуация на российском топливном рынке начала постепенно стабилизироваться, хотя полностью проблема ещё не решена. Если в июне ограничения на отпуск бензина действовали более чем в 50 регионах страны, то в последние дни июля часть крупнейших сетей АЗС приступила к их поэтапной отмене или смягчению. При этом в отдельных субъектах РФ лимиты сохраняются, главным образом на бензин АИ-95.

Характер ограничений остается неоднородным. Где-то водителям по-прежнему отпускают фиксированный объём топлива в один автомобиль, где-то сохраняется запрет на продажу бензина в канистры, а в ряде регионов ограничения уже носят локальный характер и действуют лишь на отдельных заправочных станциях. Наиболее напряжённой остается ситуация в Крыму и Севастополе, где ограничения снимаются медленнее, чем в большинстве других регионов.

Федеральные власти продолжают оценивать ситуацию как контролируемую. По их данным, серьёзного общероссийского дефицита топлива нет, а возникающие перебои связаны с логистикой, ремонтом отдельных нефтеперерабатывающих заводов и сезонным ростом спроса. Одновременно аналитики отмечают, что рынок постепенно возвращается к нормальной работе, хотя локальные сложности могут сохраняться до конца летнего сезона.

© Алексей Майшев/РИА Новости

Где ввели ограничения: регионы и лимиты

По состоянию на 29 июля ситуация существенно изменилась. В ряде регионов ограничения уже отменены или смягчены, тогда как в отдельных субъектах они продолжают действовать. Перед дальней поездкой рекомендуется уточнять информацию непосредственно у операторов АЗС или региональных властей, поскольку ограничения могут вводиться и отменяться практически ежедневно.

Не во всех регионах ограничения на отпуск топлива введены властями. Где-то сети АЗС самостоятельно установили лимиты, чтобы избежать дефицита и обеспечить бензином как можно больше автомобилистов. Обычно самая сложная ситуация с АИ-95, тогда как АИ-92 и дизельное топливо купить проще. При этом на трассовых АЗС обычно лимиты на топливо выше, чем на внутригородских заправках.

© Сергей Бобылев/РИА Новости

Крупнейшие федеральные сети АЗС в течение июля постепенно пересматривали введенные ранее ограничения. Если в июне многие операторы ограничивали отпуск топлива по единым нормативам, то к концу июля значительная часть сетей уже увеличила допустимые объемы или полностью отказалась от лимитов в регионах, где ситуация стабилизировалась.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Цены на бензин: динамика и прогноз

Средние розничные цены можно отслеживать по данным мониторинга АЗС. Средние розничные цены продолжают умеренно расти. При этом темпы роста заметно ниже динамики оптового рынка. Разброс стоимости топлива между регионами остается значительным, однако наиболее резкие скачки, наблюдавшиеся в июне, к концу июля стали встречаться существенно реже.

Прогноз по ценам. Поскольку розница в России регулируется и сдерживается соглашениями с нефтекомпаниями и мониторингом ФАС, аналитики ожидают, что рост на АЗС продолжится умеренными темпами — ближе к инфляции или чуть выше, тогда как оптовые котировки и логистика останутся под давлением. Снижение розничных цен в большинстве сценариев связывают с восстановлением переработки и сезонным спадом спроса.

© Константин Михальчевский/РИА Новости

Почему возник дефицит и растут цены

Сложившуюся ситуацию формируют несколько накладывающихся друг на друга факторов.

Сокращение нефтепереработки

Ключевой фактор — снижение объёмов выпуска топлива на ряде НПЗ из-за остановок, ремонтов и повреждений инфраструктуры (по сообщениям СМИ — в том числе в результате атак на нефтеперерабатывающие заводы). По данным Reuters, к концу мая многие крупные НПЗ центральной части России сократили или приостановили работу, а аналитики Energy Intelligence оценивали простаивающие мощности почти в треть от общероссийских. Меньше выпуск — меньше предложение на бирже и в рознице.

Логистика

Перебои с доставкой усиливают локальные дефициты даже там, где топливо в принципе есть. Наиболее показателен Крым, снабжение которого зависит от ограниченного числа маршрутов; власти Севастополя прямо связывали ограничения с «корректировкой логистики».

Ажиотажный спрос

Новости о перебоях провоцируют водителей заправляться «под крышку» и впрок, что быстро опустошает запасы конкретных АЗС. Региональные власти объясняют введение лимитов именно стремлением сбить ажиотаж и пресечь спекуляции. Часть аналитиков полагает, что во многих сетях ограничения вызваны не физическим отсутствием топлива, а именно паническим спросом.

Регуляторные и сезонные факторы

До 31 декабря действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, что должно удерживать объёмы внутри страны, а до 31 июля — запрет на экспорт дизтоплива. Правительство также временно допустило выпуск топлива с менее строгими требованиями к содержанию серы (фактически класс «Евро-3»), чтобы поддержать предложение. Сезонно пик потребления приходится на июль–сентябрь, что дополнительно напрягает рынок.

© Оксана Зуйко/Коммерсантъ

Где заправиться и что делать автомобилисту

Практическая инструкция для тех, кто столкнулся с лимитами и очередями.

Провести информационную «разведку»

Перед дальней поездкой желательно заранее проверить действующие ограничения именно в том регионе, через который проходит маршрут. Информация меняется практически ежедневно, поэтому ориентироваться только на публикации нескольких недель давности уже нельзя.

Где топливо есть с большей вероятностью

На АЗС крупных вертикально интегрированных сетей запасы держатся стабильнее, чем на независимых заправках, хотя там выше цены и длиннее очереди. Перебои сильнее бьют по небольшим частным АЗС, которые закупают топливо у трейдеров.

Правила по канистрам

Во многих регионах и сетях продажа топлива в канистры и любую тару запрещена — заправка ведётся только в бак автомобиля. Перед поездкой за топливом для генератора или техники уточняйте правила конкретной заправки.

Заправка на трассах

Если в городе действует жёсткий лимит, имеет смысл планировать дозаправку на трассовых АЗС, где нормы выше.

Оплата

В большинстве регионов карты к оплате принимают штатно, но есть исключения из-за технических ограничений, когда принимают только наличные. Перед дальней дорогой держите при себе небольшой запас наличных.

Полезные сервисы поиска топлива: интерактивная карта наличия топлива в Крыму, запущенная региональными властями, а также агрегаторы и приложения с ценами и наличием — «Яндекс Карты», BenzUp и аналогичные.

© Константин Михальчевский/РИА Новости

Меры властей

Координация на федеральном уровне

Вице-премьер Александр Новак проводит регулярные совещания по топливному рынку совместно с Минэнерго и ФАС. По итогам одного из них Новак поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен и подготовить план мероприятий по поддержанию устойчивости рынка. Сам Новак ранее отмечал, что рост цен на большинстве АЗС находится «в пределах инфляции»; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что над решением проблем работают «все уровни властей».

Работа ФАС

Антимонопольная служба ведёт ежедневный мониторинг цен на тысячах АЗС, рассматривала 11 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов и в мае разослала нефтекомпаниям письма с рекомендацией не допускать необоснованного роста цен и не привязываться к зарубежным ценовым индикаторам.

Ведомство возбудило дело против трёх нефтетрейдеров за сговор на биржевых торгах. Завершается заключение соглашений с 12 компаниями, которые обяжут удерживать розничные цены на уровне инфляции 2026 года в обмен на гарантированные объёмы поставок.

Региональные оперативные штабы

На местах вводят лимиты решениями штабов, а где-то речь идёт даже о переходе на «ручной режим» распределения топлива — с определением объёмов по каждому получателю индивидуально.

Как отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, набор инструментов у властей широкий — от запрета экспорта и корректировки демпфера до изменения правил биржевых торгов, и именно сочетание административных мер с сезонным спадом спроса исторически приводило рынок к стабилизации. При этом эксперт подчёркивал, что меры, создающие профицит, несут дополнительные издержки, которые в итоге закладываются в цену.

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Когда нормализуется ситуация

Однозначного прогноза нет — многое зависит от темпов восстановления переработки.

Базовый сценарий

Аналитики связывают стабилизацию с завершением ремонтов и восстановлением выпуска на НПЗ, а также с сезонным спадом спроса после уборочной кампании. Запрет на экспорт бензина и соглашения с нефтекомпаниями должны удерживать рынок от общероссийского дефицита, оставляя при этом очаговые риски в отдельных регионах. По историческому опыту, сопоставимый кризис 2025 года удалось сгладить ближе к концу осени — за счёт восстановления заводов, охлаждения спроса к зиме и регуляторных мер.

Риски

К концу июля большинство экспертов оценивают ситуацию значительно спокойнее, чем месяц назад. По их мнению, наиболее острый этап кризиса уже позади. Если не произойдет новых внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов или резкого роста спроса, рынок продолжит постепенно стабилизироваться. При этом точечные ограничения на отдельных АЗС и сохранение повышенных цен могут наблюдаться еще несколько недель.

Стратег ИК «Финам» Ярослав Кабаков предупреждает, что при отсутствии стабилизации «топливный фактор может стать ключевым драйвером инфляции во втором полугодии». Власти Крыма ранее оценивали стабилизацию на полуострове сроком «в течение ближайших 30 дней».

Наиболее вероятный коридор — постепенное сглаживание острых перебоев по мере восстановления НПЗ при сохранении повышенных цен и точечных ограничений в отдельных регионах в течение лета. Конкретные сроки будут зависеть от темпов ремонта мощностей и интенсивности спроса.

© Денис Воронин/Агентство «Москва»

Главное

Можно ли заправлять бензин в канистру?

Во многих регионах и сетях — нет: заправка ведётся только в бак автомобиля. Правила различаются от АЗС к АЗС, поэтому уточняйте на конкретной заправке.

Почему на заправках нет АИ-95?

АИ-95 — самая востребованная марка, и при сокращении выпуска и ажиотажном спросе она заканчивается первой. В конце июля дефицит АИ-95 стал менее выраженным, однако именно эта марка бензина по-прежнему первой исчезает на тех АЗС, где сохраняются ограничения.

Принимают ли на заправках карты, нужны ли наличные?

В большинстве регионов карты принимают штатно. Но бывают исключения из-за технических ограничений, когда оплату принимают только наличными. На всякий случай держите при себе небольшой запас наличных, особенно в дальней поездке.

Где посмотреть карту заправок с бензином?

В Крыму региональные власти запустили специальную интерактивную карту наличия топлива. Для остальных регионов удобно использовать агрегаторы и приложения с ценами и наличием топлива — «Яндекс Карты», BenzUp и аналогичные сервисы, а также официальные каналы региональных властей и оперативных штабов.

Если ещё месяц назад ограничения на продажу топлива быстро распространялись по стране, то к концу июля тенденция изменилась. Все больше сетей АЗС возвращаются к обычному режиму работы. Однако полностью проблема пока не решена: в отдельных регионах продолжают действовать локальные лимиты, а цены на бензин остаются выше начала года. Именно поэтому перед дальней поездкой автомобилистам по-прежнему стоит заранее проверять актуальную ситуацию в регионе назначения.