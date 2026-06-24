Эвакуатор и капремонт: названы риски от таблеток-присадок для экономии бензина

Аналитик агентства «Автостат-Инфо» Александр Климнов в разговоре с «Рамблер/авто» прокомментировал сообщения о резком росте спроса на таблетки-присадки для снижения расхода горючего. Эксперт рассказал о рисках использования подобных средств и призвал водителей полностью отказаться от их покупки.

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Специалист отметил, что «копеечная химия» не способна обмануть законы физики и конструкцию мотора, а мнимая выгода неизбежно приведет автовладельцев к дорогостоящему капитальному ремонту машин.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в России зафиксирован ажиотажный спрос на таблетки-присадки для топлива — за последнюю неделю их продажи выросли в 2,5 раза.

Производители таких средств обещают, что одна таблетка стоимостью 50–80 рублей, рассчитанная на 200 литров бензина, улучшает сгорание, стабилизирует работу мотора и даже способна превратить бензин АИ-92 в АИ-95.

Эксперт подчеркнул, что всплески интереса к подобным «чудо-средствам» всегда совпадают с ростом цен на топливо, а сама водительская среда исторически полна опасных мифов. По мнению эксперта, лучшим способом сэкономить бензин остается грамотное вождение, а не сомнительная химия.

Все эти вещи известны еще с советских времен, когда в начале 1980-х годов бензин в СССР подорожал практически в четыре раза. Тогда тоже начались подобные мании: например, под карбюратор вставляли так называемый "Конус Бутко" и утверждали, что он снижает расход на 15–20%. Чушь собачья, журнал "За рулем" в те годы устал это опровергать. Сейчас на этой волне снова начинают наживаться аферисты. Никакие чудодейственные средства ничего принципиального не дадут, а вот повредить машине они могут запросто. На самом деле самый лучший принцип экономии — это именно "прокладка между рулем и сиденьем", то бишь сам водитель. Если вести машину грамотно и квалифицированно, можно уложиться в норматив и даже сэкономить. В городском режиме и в пробках, как бы движок ни молотил, вы ничего присадками не сэкономите. Александр Климнов Аналитик «Автостат-Инфо»

Говоря о технической стороне вопроса, специалист отметил, что эффективность сгорания топливной смеси закладывается конструкторами на заводе. Попытки искусственно поднять октановое число кустарными методами бьют по самым уязвимым узлам современного автомобиля.

По его словам, повысить октановое число бензина можно — для этого существуют, например, магниевые присадки, но они могут очень сильно повредить двигатель. Однако Климнов отмечает, что «на 99% все эти обещания — работа аферистов, а оставшемся 1% случае действительно происходит небольшое повышение октанового числа, что теоретически может снизить расход на 10–15%».

Но наше собеседник предупреждает, что вы воспользовавшись подобными средствами, можно мгновенно «угробить мотор». В первую очередь пострадает система зажигания. Следом топливная система. А затем и остальные узды двигателя.

«Люди покупают таблетку за 50 рублей, а в результате едут на эвакуаторе». Александр Климнов Аналитик «Автостат-Инфо»

В качестве предупреждения для тех, кто верит в долгосрочную эффективность недорогих присадок, эксперт привел исторический пример масштабного технического эксперимента, который в итоге обернулся катастрофой для автовладельцев.

Климов напомнил, что в свое время в Тольятти на ВАЗе приспособились добавлять воду в цилиндры — построили довольно квалифицированную систему подачи водяного пара.

В результате получили экономию топлива около 10%. Но затем последовала бешеная коррозия цилиндро-поршневой группы от этих самых паров, и движки массово пошли под капремонт.