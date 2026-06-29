Проверяем наличие бензина на заправках: 8 безопасных сервисов и приложений

В связи со сложной ситуацией с топливом заправить машину нужным бензином стало не так просто: то очередь выстроится, то нужной марки нет. Чтобы не «обсохнуть» посреди трассы и не тратить время в бесплодных заездах на АЗС, водителям приходится менять привычки. Хорошая новость в том, что сегодня найти подходящую заправку можно, просто заглянув в смартфон. Разбираемся, какие сервисы реально помогают найти горючее и спасают нервы в пути.

© Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Presa

2ГИС: заправка прямо в навигаторе

Приложение геосервиса давно прописалось в смартфонах миллионов автомобилистов, и не зря. Огромный плюс 2ГИС — это возможность оплатить бензин, не выходя из машины. Но главное для нас сейчас другое: приложение отлично работает как индикатор наличия горючего. Если нужный вам бензин закончился, система просто не даст его выбрать — кнопка станет неактивной. То есть вы ещё на подъезде к станции точно знаете, есть там чем заправиться или нет. А если заглянуть в раздел комментариев, можно узнать актуальную обстановку от других водителей: есть ли очередь, работает ли терминал и ограничен ли отпуск горючего. Это настоящая народная взаимовыручка в цифровом формате.

© Скриншоты приложения 2ГИС

СберБанк Онлайн: заправка через главный банк страны

Если под рукой нет специальных приложений, выручит старый добрый СберБанк Онлайн. Там давно есть свои удобные функции для автолюбителей. Искать долго не придётся: просто заходите в раздел «Авто» СберБанк Онлайн и выбираете сервис «Заправки». Перед вами открывается карта с ближайшими партнёрскими АЗС. Алгоритм проверки на наличие бензина следующий: выбираете станцию на карте, нажимаете на нужную колонку и смотрите на доступные марки топлива. Если ваш АИ-95 или дизель активен и система предлагает перейти к оплате — значит, горючее есть в резервуарах и можно смело рулить к заправке. Если же кнопка нужного бензина «погасла» или вовсе пропала с экрана, значит, ловить на этой заправке нечего. Это отличный и супердоступный вариант для тех, кто привык решать все насущные дорожные вопросы, не выходя из привычного банковского приложения.

© Скриншоты приложения СберБанк Онлайн

«Яндекс Заправки»

Экосистема Яндекса хороша своим размахом — к ней подключены тысячи станций по всей стране, от крупных федеральных сетей до небольших частных точек. Принцип проверки здесь интуитивно понятен: открываете карту, выбираете зелёную иконку АЗС и смотрите на доступные колонки. Если нужная марка бензина горит блёклым серым цветом и не даёт выбрать литраж, значит, резервуар пуст, и ехать туда нет смысла. Водители ценят сервис за оперативность: система напрямую связана с кассовым оборудованием заправок, поэтому данные обновляются практически мгновенно. Плюс здесь тоже отлично работает социальный фактор: люди в реальном времени пишут в отзывах о проблемах на конкретной точке.

© Скриншоты приложения Яндекс Заправки

Т-Банк: бензин через банковское приложение

Если не хочется плодить иконки на рабочем столе смартфона, выручит обычное банковское приложение. Например, в разделе «Топливо» приложения Т-Банка собрана приличная база партнёрских заправок. И это не просто статичная карта: система постоянно запрашивает актуальные данные у сетей АЗС. Если топлива нет, вы просто физически не сможете перейти к экрану оплаты. Все просто, понятно и строго по делу. Это отличный вариант для тех, кто привык решать все вопросы в одном окне, не скачивая лишние программы перед выездом на трассу.

© Скриншоты приложения Т-Банка

Benzuber: независимый агрегатор

Это приложение стоит особняком. В отличие от гигантов рынка, Benzuber не привязан к конкретным банкам или крупным ИТ-корпорациям. Для автомобилиста это значит одно: максимум независимой информации. Разработчики сделали наглядную фишку с цветами на карте. Работающая заправка отмечена синим маркером, а если она закрыта или там временно не отпускают топливо — маркер становится серым. Это удобно, когда нужно быстро окинуть взглядом ситуацию на ближайшие пару километров. Нажав на активную станцию, можно сразу проверить доступность конкретных марок горючего на колонках.

© Скриншоты приложения Benzuber

«АЗС Роснефть»: информация из первых рук

Фирменное приложение для тех, кто предпочитает заправляться на станциях «Роснефти». Здесь нет сторонних накруток или задержек в передаче данных от посредников. Информация отображается напрямую с внутренних систем компании. Если в меню онлайн-заказа напротив нужного бензина написано «Нет в наличии» или марка просто исчезла из списка, значит, ловить на этой станции нечего. Все чётко и без неприятных сюрпризов по прибытии.

© Скриншот приложения АЗС Роснефть

Региональные порталы: помощь на местах

В некоторых субъектах страны местные власти запустили свои онлайн-карты. Они работают просто через браузер смартфона, ничего скачивать не нужно. Например, в Крыму функционирует специальный портал профильного министерства, где можно отфильтровать все АЗС полуострова по конкретной марке бензина. На карте остаются только те точки, где топливо реально есть. Аналогичная система работает в Калужской области через их собственный геопортал. Это подстраховка как для местных жителей, так и для транзитных автомобилистов.

© Виталий Тимкив/РИА Новости

Осторожно, мошенники!

Где есть спрос на информацию, там всегда появляются желающие на этом нажиться. В сети начали активно гулять ссылки на различные чудо-приложения и сайты для поиска бензина. Обещают показать запасы топлива, раздать льготные талоны и пустить водителей на закрытые ведомственные АЗС. Звучит заманчиво, но по факту это классическая ловушка для доверчивых автолюбителей.

Если скачать и установить приложение на смартфон, вы своими руками пустите «троян» в систему. Программа притворяется картой заправок, а сама в фоновом режиме лезет в ваши СМС-сообщения, перехватывает коды от мобильного банка и ворует список контактов. Правило здесь жёсткое: скачивайте навигаторы и сервисы заправок только из официальных магазинов вроде Google Play, App Store или RuStore. Настоящие топливные сети никогда не раздают бензин через сомнительные установочные файлы.

Другой вид мошенничества связан с использованием фишинговых сайтов, замаскированных под страницы крупных российских сетей автозаправочных станций (АЗС), чтобы похищать аккаунты пользователей в Telegram. Как работает схема кражи Telegram-аккаунтов — в материале наших коллег.

Доверяйте проверенным приложениям и сервисам, будьте предельно внимательны при посещении сайтов АЗС и держите бак полным.