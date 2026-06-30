С 1 июля автомобилистов ждут три очень важных изменения

Середина года принесёт российским автомобилистам несколько важных новостей. Правила игры меняются во многих сферах: от оформления автокредита до покупки свежего комплекта шин и защиты прав при спорах с таможней. Все эти реформы повлияют на наши кошельки и на то, как мы будем выбирать и обслуживать свои автомобили в ближайшее время. Рассказываем, к чему стоит готовиться водителям.

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Лимиты по автокредитам уменьшат

Купить машину в кредит без официальной справки о доходах станет сложнее. Центробанк планомерно усложняет условия для банков, заставляя их максимально строго оценивать долговую нагрузку заемщиков. Ещё весной вступили в силу правила, по которым обычные выписки по банковским счетам разрешили использовать только для подтверждения белых доходов: зарплат, пенсий или сдачи квартиры в аренду. Любые другие поступления теперь приходится доказывать отдельными бумагами, а индивидуальным предпринимателям и вовсе запретили выписывать справки самим себе — в ход идут только официальные налоговые декларации.

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С 1 июля 2026 года регулятор вносит корректировки в так называемый упрощённый подход. Раньше при оформлении автокредита можно было просто указать свой совокупный доход в анкете. Согласно заявлению ЦБ РФ, теперь банки обязаны применять к этой неофициальной сумме автоматический дисконт в размере 10%. Это значит, что подтвердить платёжеспособность «на бумаге» станет труднее, одобряемые суммы кредитов снизятся, а требования к первоначальному взносу вырастут. А ещё через год, с 1 июля 2027-го, при выдаче автокредитов будут учитываться исключительно официальные подтверждённые доходы.

«Честный знак» начнёт бороться с шинным контрафактом

Второе важное нововведение касается производства и продажи автомобильных покрышек. Главная цель законодателей — полностью убрать из продажи подделки и приструнить нечестные компании, которые маскируются под местных производителей, переклеивая лейблы на импортную продукцию. Проверять будут абсолютно всех, кто регистрируется в системе маркировки. Порядок проведения этой проверки закреплён в Постановлении Правительства РФ № 526, основные положения которого вступают в силу как раз с 1 июля 2026 года в части обновления договоров Минпромторга.

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Если компания заявляет, что её шины сделаны в России, но в государственной системе промышленности ГИСП нет подтверждения реального завода, оператор «Честного знака» запустит процедуру оценки. Инспекторы будут проверять, есть ли по указанному адресу настоящие станки, работают ли там реальные люди и хранятся ли готовые колёса на складе. Причём ловить нарушителей планируют не только личными визитами, но и дистанционно — через специальное мобильное приложение с записью видео и фиксацией координат. Если производитель не пришлёт видео по первому требованию за три дня или откажется пустить инспектора на производство в течение пяти дней, ему просто заблокируют выдачу кодов маркировки. Без этих цифровых меток продать шины в рознице будет практически невозможно. Таким образом, с шинного рынка может исчезнуть часть предложений, что в свою очередь подстегнёт рост цен.

Верховный суд защитит параллельный импорт

На фоне жёстких кредитных и шинных реформ пришла исключительно хорошая новость для тех, кто привёз или планирует привезти автомобиль из-за границы. Президиум Верховного суда выпустил специальный документ, который должен умерить аппетиты Федеральной таможенной службы. В последние годы новоиспечённые автовладельцы периодически сталкивались с неприятной ситуацией, когда сотрудники ФТС заявляли, что цена ввезённого ими автомобиля искусственно занижена, и доначисляли огромные суммы на основании скриншотов с торговых площадок.

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Теперь высшая судебная инстанция страны поставила в этом вопросе жирную точку. В новом документе Верховный суд прямо заявил, что бремя доказательства любой нестыковки в цене полностью лежит на таможенном органе, а в отношении обычного автолюбителя действует презумпция невиновности. Распечатки страниц из интернета больше не считаются железным аргументом, поскольку они не отражают реальную финальную стоимость машины со всеми сборами и доставкой, а также не учитывают её техническое состояние. С июля 2026 года суды будут массово отменять любые подобные штрафы и корректировки ФТС, если у инспекторов не будет стопроцентных и официальных доказательств обмана со стороны покупателя.