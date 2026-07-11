Дефицит бензина изменил жизнь 90% автомобилистов в России

Российские водители рассказали, как справляются с нехваткой топлива на АЗС.

Почти половина российских водителей часами стоят в очередях на заправках, а каждый десятый глушит мотор в пробках, чтобы сэкономить топливо. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого «Рамблер/авто» на фоне текущей ситуации с бензином и дизелем.

Целью нашего онлайн-опроса было узнать, как нехватка топлива отразилась на повседневной жизни российских автолюбителей. В голосовании приняло участие свыше 3 500 респондентов.

Исследование показало, что дефицит топлива затронул подавляющее большинство водителей — избежать проблем смогли только 10% владельцев автомобилей с ДВС.

Главные цифры по итогам опроса «Рамблер/авто»:

40,5% опрошенных вынуждены периодически тратить значительное время в очередях за топливом;

опрошенных вынуждены периодически тратить значительное время в очередях за топливом; 13,8% из-за нехватки бензина полностью отказались от личного автомобиля и пересели на общественный транспорт;

из-за нехватки бензина полностью отказались от личного автомобиля и пересели на общественный транспорт; 13,5% признались, что просыпаются по ночам, чтобы заправить машину без очередей;

признались, что просыпаются по ночам, чтобы заправить машину без очередей; 10,4% экономят горючее при любой возможности: глушат двигатель в пробках, отказываются от кондиционера и т. д.;

экономят горючее при любой возможности: глушат двигатель в пробках, отказываются от кондиционера и т. д.; 10,7% заявили, что в их регионе дефицита нет;

заявили, что в их регионе дефицита нет; 9,6% опрошенных не почувствовали проблем с топливом в стране, так как у них нет автомобиля.

Интересно, что лишь 1,9% участников исследования оказались владельцами электромобилей и, следовательно, никак не почувствовали дефицита горючего.

Как экономить топливо: что реально работает, а что нет