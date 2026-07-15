За последнюю неделю ситуация на столичных заправках заметно изменилась. Если в начале июля водители проводили в очередях по 40 минут и больше, то сейчас время ожидания сократилось примерно до 15–20 минут. На стелах снова появились цены на основные виды топлива, а некоторые сети смягчили ограничения. При этом цены продолжают расти, а расклад по разным АЗС остаётся неравномерным.

Судя по наблюдениям водителей и сообщениям из специализированных чатов и форумов, улучшение на московских заправках стало заметно примерно с 9 июля. Водители отмечают, что очереди сократились если не полностью, то как минимум вдвое, а на многих станциях они и вовсе исчезли. Это связано и со снижением психологического напряжения — люди привыкают к ситуации и перестают запасаться топливом впрок.

При этом частные заправки, в основном, по-прежнему не работают, но на крупных сетевых АЗС топливо появляется регулярно.

Одним из ключевых изменений стало смягчение политики сети «Роснефть». На ряде заправок теперь разрешают заправлять бензин в канистры и подняли лимит отпуска до 50 литров.

На станциях этой компании практически всегда присутствует вся номенклатура бензина, хотя в середине дня и по вечерам случаются технологические перерывы.

У «Лукойла» картина иная: 95-й бензин всё ещё появляется эпизодически, но 92-й и дизельное топливо есть стабильно.

© Андрей Колтун

На «Татнефти» сохраняются сложности с 95-м, зато можно купить 92-й или 100-й по 100 рублей за литр, а за дизелем собираются очереди из фур, использующих топливные карты этой компании. При этом стабильно есть дизельное топливо, 92-й и улучшенный 95EVO, однако цена на последний за неделю выросла с 79 до 89 рублей.

© Андрей Колтун

У «Teboil» по-прежнему трудно найти 95-й и даже 92-й, зато почти всегда доступен 100-й по 95 рублей за литр.

Несмотря на улучшение ситуации с наличием топлива, цены продолжают расти. Согласно сводкам Московской топливной ассоциации, в период с 6 по 13 июля стоимость самого популярного у водителей сорта бензина АИ-92 прибавила 29 копеек, достигнув отметки 65,90 рубля за литр. АИ-95, в свою очередь, подорожал на 30 копеек, и теперь его средняя цена составляет 72,79 рубля.

Независимые мониторинги приводят ещё более высокие средние цифры: по их данным, бензин марки АИ-92 уже стоит 67,44 рубля, а АИ-95 — в 74,70 рубля.

Наиболее заметно подорожало дизельное топливо — плюс 45 копеек. В итоге средняя цена на этот вид горючего перешагнула психологическую отметку в 80 рублей.

Интересно, что основной вклад в эту динамику внесла не государственная или крупносетевая розница, а частная сеть «Нефтьмагистраль» — именно на её заправках цены взлетели на 3 рубля за литр за одну неделю.

© Андрей Колтун

В то же время у вертикально-интегрированных гигантов, так называемых «винков», изменение стоимости было заметно скромнее, что говорит о разнице в ценовой политике и закупочных условиях.

© Михаил Гаглоев

В целом московский рынок адаптируется к последствиям атак на НПЗ. Ремонт московсковского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, который был одним из основных поставщиков топлива в столичный регион, по разным оценкам может занять от полугода до года. Поэтому в текщей ситуации топливо в Москву везут из других регионов, а также рассматриваются поставки из Белоруссии.

© Илья Питалев/РИА Новости

Главное

За прошедшую неделю Москва перешла от острой фазы топливного кризиса к нестабильному, но уже рабочему состоянию. Очереди сократились, большинство видов топлива доступны на сетевых АЗС, а ограничения постепенно смягчаются.

Однако полностью расслабляться рано: цены продолжают расти, а ситуация с поставками остаётся хрупкой — любой новый сбой может вернуть проблемы. Разные сети работают по-разному, и водителям по-прежнему стоит планировать маршруты с учётом того, где можно найти нужный бензин без лишнего ожидания.