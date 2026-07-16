Обновлённый список машин для такси: на чём можно работать официально

Весной 2026 года российский рынок такси столкнулся с важным нормативным изменением: с 1 марта в силу вступили обновлённые правила допуска автомобилей к пассажирским перевозкам. Главный критерий — степень локализации производства, которая теперь жёстко регламентируется. Министерство промышленности и торговли взяло на себя функцию регулярного пересмотра разрешённого списка, и самый свежий вариант документа от 13 июля насчитывает уже 30 моделей разных марок. Мы изучили актуальный реестр и подготовили обзор: какие именно машины могут легально выйти на линию и на какой тарифный класс они претендуют в агрегаторах.

© Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Что нужно знать о новом законе

Новые правила касаются только тех машин, которые впервые заносятся в региональный реестр такси начиная с 1 марта 2026 года. Чтобы пройти регистрацию, транспортное средство должно удовлетворять как минимум одному из двух критериев: либо накопить 3 200 баллов по шкале локализации, установленной правительственным постановлением № 719, либо быть выпущенным по специальному инвестиционному контракту, подписанному в период с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025-го. Важно: этот порядок не распространяется на автомобили, которые уже состояли в реестре до 1 марта, — для них сохраняются прежние условия работы.

© Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Список разрешённых моделей не является окончательным — Минпромторг дополняет его по мере появления новых машин российской сборки. Так, в конце июня 2026 года перечень расширился за счёт кроссоверов Haval Jolion, F7, F7x и модели Tenet T7, а 13 июля к ним присоединились российский электромобиль «Атом», производство которого поручено заводу «Москвич», и кроссовер Jetour X70 Plus калининградской сборки. В дальнейшем перечень обещают расширять за счёт новых моделей Jetour, Tenet и Omoda или Jeland.

Ниже — полный перечень утверждённых моделей с краткими техническими характеристиками и ориентировочным классом в классификации Яндекс Такси:

LADA

Granta — седан/лифтбек/универсал B-класса. Двигатель: 1,6 л, 90–106 л. с. МКП. Класс Яндекс Такси: Эконом.

Iskra — седан/универсал B-класса. Двигатель: 1,6 л, 90–106 л. с. МКП/вариатор. Класс: Эконом.

Vesta — седан/универсал B-класса. Двигатель: 1,6–1,8 л, 106–122 л. с. МКП/вариатор. Класс: Эконом или Комфорт (в зависимости от региона).

Aura —седан на удлинённой базе Vesta. Двигатель: 1,8 л, 122 л. с. Вариатор. Класс: Комфорт или Бизнес.

Largus — универсал /фургон. Двигатель: 1,6 л, 90–106 л. с. МКП. Класс: Эконом/ Комфорт/Минивэн (7-местная версия).

Niva Travel — внедорожник. Двигатель: 1,7 и 1,8 л, 83 и 90 л. с. МКП. Класс: Эконом

Niva Legend — внедорожник. Двигатель: 1,7 и 1,6 л, 83 и 122 л. с. МКП. Класс: Эконом

© Александр Авилов/Агентство «Москва»

Sollers

SP7 — 7-местный минивэн. Двигатель: 2,0 л, 237 л. с., 8-ступенчатая АКП. Класс: Комфорт/Минивэн.

SF1 — 7-местный минивэн. Двигатель: 1,5 л, 136 л. с. МКП. Класс: Минивэн.

Evolute

I-JOY — 5-местный электрический кроссовер, мощность 136 л. с. Запас хода до 386 км. Класс: Комфорт.

I-SKY — 5-местный электрический кроссовер, мощность 218 л. с. Запас хода до 480 км. Класс: Комфорт.

I-SPACE — 5–7-местный гибридный кроссовер, суммарная мощность силовой установки 218–387 л. с. Запас хода до 1 250 км. Класс: Комфорт.

© Evolute

Voyah

Free — 5-местный гибридный кроссовер. Суммарная мощность силовой установки 490–510 л. с. Запас хода до 1 020 км. Класс: Бизнес.

Dream — гибридный минивэн, суммарная мощность силовой установки 394–422 л. с. Запас хода до 1 220 км. Класс: Бизнес.

Passion — гибридный седан бизнес-класса, суммарная мощность силовой установки 394 л. с. Запас хода до 1 000 км. Класс: Бизнес/Ultima.

Москвич

3 — 5-местный кроссовер. Двигатель: 1,5 л, 150 л. с. МКП или вариатор. Класс: Эконом/Комфорт.

3е — электрическая версия «Москвича 3». Мощность 193 л. с. Запас хода до 410 км. Класс: Комфорт.

6 — седан С-класса. Двигатель: 1,5 л, 136 или 174 л. с. Вариатор или 6-ступенчатый робот. Класс: Комфорт/Комфорт+.

8 — 7-местный кроссовер. Двигатель: 1,5 л, 174 л. с. 7-ступенчатый робот. Класс: Комфорт/Минивэн

М70 — 5-местный кроссовер. Двигатель: 1,5 и 2,0 л, 150 и 200 л. с. 7-ступенчатый робот или 9-ступенчатая АКП. Класс: Комфорт.

М90 — 7-местный кроссовер. Двигатель 2,0 л, 150 и 200 л. с. 7-ступенчатый робот или 9-ступенчатая АКП. Класс: Комфорт/Бизнес/Минивэн.

© Александр Авилов/Агентство «Москва»

Haval

Jolion — 5-местный кроссовер. Двигатель: 1,5 л, 143 или 150 л. с. МКП или 7-ступенчатый робот. Класс: Комфорт.

F7— 5-местный кроссовер. Двигатель: 1,5 или 2,0 л, 150 или 200 л. с. 7-ступенчатый робот. Класс: Комфорт.

F7x — 5-местный кроссовер. Двигатель: 2,0 л, 231 л. с. 7-ступенчатый робот. Класс: Комфорт.

Tenet / Omoda (Jeland)

Tenet T7 — 5-местный кроссовер. Двигатель: 1,6 л, 150 л. с. 7-ступенчатый робот. Класс: Комфорт.

Omoda C5 — 5-местный кроссовер. Двигатель: 1,5 л, 147 л. с. 7-ступенчатый робот. Класс: Комфорт.

Кстати, весьма вероятно, что в скором времени Omoda в этом списке измпенитcя на Jeland C5 в связи с его локализацией на предприятии ребрендингом модели.

Атом — электрический хэтчбек. Мощность 204 л. с. Запас хода до 500 км, Класс: Комфорт.

Jetour X70PLUS — 5-местный кроссовер. Двигатель: 1,6 л, 190 л. с. 7-ступенчатый робот. Класс: Комфорт.

UMO 5 — 5-местный электрический кроссовер. Мощность: 204 л. с., запас хода до 430 км. Класс: Комфорт/Комфорт+.

АТС 2022-01-CNG — построенный на базе Lada Granta автомобиль на газомоторном топливе (CNG). Двигатель 1,6 л, 90 л. с. МКП. Класс: Эконом.

© Retired electrician/CC0/wikimedia.org

Главное

Обновлённый перечень охватывает практически все сегменты — от бюджетных седанов LADA до премиальных гибридов Voyah и электромобилей. В нём представлены как машины с традиционными ДВС, так и электрокары, а также газомоторный транспорт. Таксопаркам и водителям теперь есть из чего выбирать, а пассажирам — на чём ездить. Главное — следить за обновлениями списка: Минпромторг обещает регулярно его расширять.