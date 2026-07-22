Как оформить изменения в конструкции авто в ГИБДД: пошаговая инструкция

Оснащение машины оборудованием, которое не предусмотрено заводом-изготовителем, должно быть одобрено и оформлено в ГИБДД. Подробно рассказываем, как правильно и с минимальными усилиями легализовать технические усовершенствования в своей машине.

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Изменением конструкции транспортного средства считается, в частности, установка газобаллонного оборудования, буксировочной лебёдки, фаркопа (не сертифицированных компанией-автопроизводителем в России), фар иного класса и даже новый цвет кузова. Не говоря уже об инсталляции отличных от заводской комплектации двигателя или коробки передач, бамперов, заниженной или, наоборот, лифтованной подвески и прочих серьёзных вмешательствах в конструкцию автомобиля. Любой «тюнинг» подобного рода следует регистрировать в органах ГИБДД.

Кто занимается регистрацией изменений конструкции ТС

Многие компании, специализирующиеся на доработках машин, как правило, сами предлагают услугу регистрации переделок в ГИБДД «под ключ». Конечно же, за дополнительную плату.

Когда автовладелец самостоятельно занимается тюнингом личной машины или, например, в процессе ремонта меняет двигатель авто, то ему придётся пройти процедуру легализации результата своих трудов самостоятельно. Поэтому далее мы рассмотрим алгоритм легализации внесения изменений в конструкцию ТС.

Зачем регистрировать изменения в конструкции ТС

Незарегистрированные изменения в конструкции автомобиля может обнаружить инспектор ДПС на дороге. За неоформленное законным образом внесение изменений в конструкцию ТС полагается 500 рублей штрафа по части 1 статьи 12.5 КоАП.

Одновременно сотрудник предпишет автовладельцу либо легализовать переделки должным образом, либо ликвидировать их в 10-дневный срок. В случае невыполнения этого требованя регистрацию машины в ГИБДД могут прекратить и на ней нельзя будет ездить по дорогам общего пользования.

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Кроме того, автовладельцу будет грозить наказание по части 1 статьи 19.3 КоАП — «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Она подразумевает либо штраф 2 000–4 000 рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на 40–120 часов.

Одобрение изменений от экспертной организации

Заранее, ещё до начала переделки машины, автовладельцу следует обратиться в уполномоченную экспертную организацию за одобрением планируемых изменений в конструкцию машины. Головная из них — «Центр технической экспертизы ФГУП "НАМИ"». Однако по всей стране имеются в достатке менее известные компании, занимающиеся подобного рода экспертизой. Их перечень можно найти на сайте «Федеральной службы по аккредитации». Выбранная автовладельцем испытательная лаборатория оценит характер планируемых переделок и вынесет своё решение.

Стоимость такой предварительной экспертизы, как правило, определяется индивидуально — в зависимости от масштабов переделок и модели конкретного автомобиля. Для ориентира скажем, что в Московском регионе предварительная оценка возможности оснащения ТС, например, газобаллонным оборудованием колеблется в вилке от 4 000 до 8 000 рублей.

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Если лаборатория находит планируемые переделки автомобиля безопасными и допустимыми с точки зрения закона, владельцу выдаётся соответствующее письменное заключение.

Получение разрешения ГИБДД на переделку

Далее через портал «Госуслуги» подаётся заявка в ГИБДД, к которой необходимо приложить пакет документов на машину, паспортные данные автовладельца и предварительное заключение экспертной организации. Кроме того, на этом этапе следует оплатить госпошлину в размере 3 000 рублей. Получив затем разрешение от ГИБДД, можно приступать непосредственно к переделке автомобиля.

Переделка машины

Конечно, вносить изменения в конструкцию автомобиля можно и самому, но лучше это осуществить силами квалифицированных специалистов СТО. Поскольку по итогу такая организация выдаст автовладельцу документ-декларацию со списком произведённых работ и использованных при этом материалов и комплектующих. Этот документ будет полезен для прохождения следующего этапа.

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Проверка изменений в конструкции ТС

Уже переделанная машина и декларация о переделках предоставляются в экспертную лабораторию (всё тот же «Центр технической экспертизы ФГУП "НАМИ"» или аналогичную организацию). Там специалисты исследуют проведённые работы и по итогу выдают своё заключение. В протоколе исследования, помимо прочего, будет содержаться вывод о соответствии автомобиля требованиям безопасности и законодательства. Если с этим всё будет в порядке, то можно переходить к следующему шагу оформления изменений.

Техосмотр автомобиля

Далее автомобилю, вне зависимости от возраста, необходимо отправиться на самый обычный техосмотр. На станции техосмотра, помимо стандартного пакета документов на машину, следует предъявить разрешение от ГИБДД на изменение конструкции и протокол из лаборатории о безопасности переделанного транспортного средства. Только с таким пакетом документов можно оформить техосмотр и перейти к следующему шагу оформления.

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Оформление переделок в ГИБДД

После прохождения техосмотра необходимо вновь записаться на приём в ГИБДД (вновь через Госуслуги) для получения «свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства с внесёнными в него изменениями требованиям безопасности» (СКТС).

Для оформления этого документа необходимо также оплатить пошлину в размере 4 500 рублей и в назначенное время предоставить автомобиль вместе со всем пакетом документов (включая заключение лаборатории и диагностическую карту) для осмотра инспектору технического надзора ГИБДД. Если у сотрудника полиции не возникает вопросов и претензий к машине и документам, он оформит СКТС на переделанное ТС.

Получение новых документов на авто

После получения СКТС у владельца машины с изменённой конструкцией есть 10 дней для её постановки на учёт в ГАИ — по стандартной процедуре, как и для любого обычного автомобиля.

Перед визитом в регистрационное отделение ГИБДД он также должен оплатить 525 рублей пошлины за внесение изменений в ПТС и 4 500 рублей за оформление нового «пластикового» СТС.

© Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Главное

Процедура легализации изменений в конструкцию автомобиля не подразумевает непреодолимых сложностей. Однако она не быстрая и достаточно бюрократизированная.

Организации, специализирующиеся на технической доработке машин и оснащении их дополнительным оборудованием, как правило, предлагают своим клиентам ещё и услуги по оформлению переделок в ГИБДД, включая их в итоговую стоимость работ. Это хороший вариант для автовладельца, который никогда не сталкивался с этой областью автомобильной бюрократии и наверняка набьёт не одну «шишку», пытаясь впервые самостоятельно пройти путь оформления переделок своего ТС.

Стоит также иметь в виду, что во многих крупных городах страны имеются юридические фирмы, предлагающие помощь в легализации изменений конструкции авто. Стоимость их услуг варьируется не только от региона к региону, но ещё и в зависимости от полноты «пакета услуг», который выбирает клиент.

Цены на подобные услуги начинаются от минимальных 4 000–6 000 рублей, например, за помощь в получении разрешения на переделку у уполномоченной экспертной лаборатории, до 70 000–100 000 рублей (и даже выше) за оформление машины «под ключ». В последнем случае подразумевается минимально возможное в рамках закона участие клиента в процессе легализации изменений.