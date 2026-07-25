Как цвет автомобиля влияет на температуру в салоне: неожиданные данные

Современный автомобиль встречает нас не просто бликами лака, а результатом сложнейших химических и физических решений. Сегодня лакокрасочное покрытие машины — это многослойная инженерная конструкция, от которой зависят не только эстетика и защита от коррозии, но и то, насколько комфортно будет водителю и пассажирам в знойный летний день. Разбираемся, из чего состоит современная автомобильная краска, какие температуры она выдерживает и почему выбор цвета — это не только вопрос стиля, но и физики нагрева.

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Анатомия современного ЛКП

Заводское ЛКП — это сложный «пирог» из нескольких слоёв: на металл наносятся цинковое покрытие и фосфатный слой, затем следуют катафорезный и полиэфирный грунты, поверх которых — базовая эмаль и защитный лак. Каждый слой выполняет свою задачу — от антикоррозийной защиты до противодействия сколам и ультрафиолету.

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В составе самой краски можно выделить четыре ключевых компонента:

Пигменты — это твёрдые мельчайшие частицы, придающие цвет; в их основе часто лежат оксиды металлов, например диоксид титана для белого или оксид железа для красного.

— это твёрдые мельчайшие частицы, придающие цвет; в их основе часто лежат оксиды металлов, например диоксид титана для белого или оксид железа для красного. Смолы , или связующие вещества (акриловые, полиуретановые, эпоксидные), которые скрепляют пигменты и образуют прочную плёнку, не трескающуюся от вибраций и перепадов температур.

, или связующие вещества (акриловые, полиуретановые, эпоксидные), которые скрепляют пигменты и образуют прочную плёнку, не трескающуюся от вибраций и перепадов температур. Растворители, которые служат временным транспортом для равномерного нанесения и испаряются в процессе сушки.

которые служат временным транспортом для равномерного нанесения и испаряются в процессе сушки. Функциональные добавки. Они улучшают адгезию, защиту от УФ-излучения или придают краске специальные свойства, например возможность отражать инфракрасный свет.

Такой состав продиктован суровыми условиями эксплуатации. Автомобиль должен выдерживать и палящее солнце, и морозы, и кислотные дожди, и удары гравия. Поэтому каждый новый оттенок проходит серию лабораторных испытаний.

В мировой практике применяются стандарты BS EN ISO 3248 для оценки влияния тепла на окрашенные поверхности и методики Toyota TSH1507G, где образцы выдерживают при 55, 70 и 85 °C с контролем цвета и блеска. Проводятся и циклические тесты с резкими перепадами от высоких к низким температурам для проверки устойчивости к тепловому удару.

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Заводские краски проходят сушку в камерах при 140–180 °C в течение 20–30 минут — это типичные режимы для основных слоёв покрытия (грунтов и лака), хотя отдельные современные составы могут иметь иные параметры. Пигменты должны сохранять стабильность при этих температурах. В реальной эксплуатации кузов может нагреваться до столь же высоких значений — и здесь вступает в игру цвет.

Физика цвета: почему разные оттенки греются по-разному

Нагрев кузова напрямую зависит от способности цвета отражать или поглощать солнечную энергию. Белая краска отражает от 75 до 85 % падающего света, чёрная — лишь 5–10 %, поглощая почти всё остальное. Остальные оттенки располагаются на этой шкале между двумя полюсами, и их реальные показатели нагрева могут сильно удивить. Приведём данные, полученные в разных испытаниях под прямым солнцем (время воздействия — от 20 минут до одного часа).

Белый и серебристый: лидеры «холодного» рейтинга

Белый цвет уверенно занимает первое место как самый «холодный». В экспериментах с тепловизорами и пирометрами температура белого кузова варьируется от 45 до 55 °C в зависимости от интенсивности солнца и длительности воздействия. Во всех тестах этот цвет стабильно остаётся самым прохладным.

Серебристый металлик — второй в рейтинге, но его показатели уже заметно выше: от 54 до 65 °C. Разброс зависит от состава алюминиевой пудры в краске, но тенденция неизменна: серебристый ощутимо теплее белого, но остаётся одним из предпочтительных вариантов для жаркого климата.

Золотисто-коричневые и серые: неожиданные «середняки». Эти оттенки показывают нагрев около 59 °C — это уже серьёзный шаг в сторону «горячей» зоны. Серый цвет тоже не такой «прохладный», как можно предположить. Вопреки визуальной светлоте, его нагрев оказался близок к чёрному: в ряде тестов температура серого кузова достигала 63 °C, что всего на несколько градусов ниже, чем у чёрного. Это наглядный пример того, что отражающая способность зависит не от названия цвета, а от точного состава пигментов, и «светлый» серый на деле может быть очень тёплым.

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Красный и синий: «горячая» середина палитры

Эти цвета, вопреки интуитивному делению на «тёплые» и «холодные» тона, демонстрируют практически идентичный нагрев. В ряде испытаний оба цвета показывали близкие значения, достигая 70 °C и выше.

Другие эксперименты подтверждают эту картину: оба цвета (и красный, и синий) показывают значения в диапазоне 62–75 °C. Теплота или холодность оттенка в названии не имеют значения — важна только способность отражать свет, и у красного с синим она почти одинакова.

Чёрный: абсолютный антирекорд

Чёрный цвет стабильно занимает последнее место с самыми высокими показателями нагрева. В зависимости от условий, температура чёрного кузова составляет от 67 до 81 °C, а через час под прямым солнцем она может достигать 80 °C. Это температура, при которой прикосновение к металлу гарантированно вызывает ожог.

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Двухцветные автомобили наглядно демонстрируют разницу: в одном эксперименте белая часть кузова Geely Coolray нагрелась до 53,1 °C, а чёрная — до 78,2 °C, то есть разница составила 25 градусов на одной машине!

Металлик и перламутр: нюансы эффекта

Важно учитывать, что каждый цвет существует в множестве вариаций — с металлическими, перламутровыми или матовыми добавками. Металлик с алюминиевой пудрой отражает больше света, чем обычная эмаль того же оттенка, поэтому серебристый металлик оказывается значительно холоднее тёмно-синего металлика. Перламутровые покрытия со слюдяными частицами создают сложную игру света, но их отражающая способность зависит от угла падения лучей и конкретного состава. В целом металлизированные и перламутровые варианты светлых тонов сохраняют преимущество перед матовыми или глянцевыми тёмными эмалями.

Что происходит внутри салона

Здесь кроется главный нюанс. Исследования Швейцарского туристического клуба (TCS) и Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий Empa продемонстрировали, что несмотря на огромную разницу в нагреве кузова (до 20–25 градусов между белым и чёрным), температура воздуха в салоне этих автомобилей отличается незначительно. Уже через час под солнцем температура на приборной панели в обоих случаях достигает почти 80 °C, а на уровне головы — около 45 °C.

Инженеры объясняют это парниковым эффектом: основное тепло поступает через остекление, а не через металл кузова. Тем не менее разница в 5–6 градусов внутри всё же фиксируется, особенно в первые минуты после открытия дверей.

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Кроме того, цвет кузова влияет на эффективность кондиционирования: для охлаждения тёмного автомобиля требуется больше энергии, что увеличивает расход топлива — этот фактор особенно критичен для электромобилей.

Новый рубеж: «умные» краски будущего

Пока одни производители совершенствуют традиционные составы, другие делают ставку на новые технологии. Яркий пример — разработка компании Nissan, которая совместно со специалистами Radi-Cool с 2021 года работает над охлаждающим покрытием для автомобилей.

В отличие от привычных эмалей, эта краска содержит метаматериал — синтетический композит со свойствами, не встречающимися в природе. В его основе два типа микрочастиц. Первые блокируют инфракрасное излучение, которое в первую очередь отвечает за разогрев кузова. Вторые генерируют электромагнитные волны, подавляющие солнечную энергию и отводящие избыточное тепло наружу, в атмосферу.

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Испытания, проведённые в августе 2024 года в аэропорту Токио Ханэда, подтвердили эффективность технологии. При стоянке на солнце автомобиль с новым покрытием показал снижение температуры поверхности кузова на 12 градусов Цельсия, а температура внутри салона стала ниже на 5 градусов по сравнению с машиной, окрашенной традиционной краской.

Впрочем, до серийного производства ещё далеко. Тем не менее Nissan видит большой потенциал в технологии, особенно для коммерческого транспорта, который проводит на солнце целый день. А руководитель исследовательского центра Nissan Сусуму Миура так сформулировал цель: «Моя мечта — создавать более прохладные автомобили без затрат энергии».

Главное

Современная автомобильная краска — это не просто вопрос эстетики, а результат сложных инженерных и химических решений. Её многослойная структура, состав с пигментами, связующими, растворителями и добавками, а также жёсткие испытания на термостойкость и долговечность — всё это работает на сохранение вида и защитных свойств на долгие годы.

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Что касается нагрева, то здесь действует простое правило: тёмные цвета поглощают больше энергии, и их кузов значительно горячее светлых — разница может достигать 25 градусов. Однако внутри салона этот разрыв сглаживается из-за мощного парникового эффекта через стёкла, и главным врагом в жару становится не цвет кузова, а площадь остекления.

Тем не менее выбор светлого автомобиля — это не только продиктованное эстетикой решение, но и практический вклад в экономию топлива и снижение нагрузки на кондиционер. А новые разработки вроде охлаждающей краски Nissan, снижающей нагрев кузова на 12 градусов, показывают: будущее за «умными» покрытиями, которые превратят кузов из пассивного нагревателя в активный элемент терморегуляции.