Эксперты предупредили о новой волне подорожания запчастей

Рост стоимости компонентов для обслуживания и ремонта автомобилей наблюдается с начала 2026 года. Топливный кризис дополнительно подстегнул подорожание, ознаменовав новый виток повышения цен. «Рамблер/авто» вместе с экспертами и участниками рынка разбирался, насколько увеличилась стоимость запчастей и что будет с ценами дальше.

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Текущая волна подорожания запасных частей и расходных материалов для обслуживания авто — результат воздействия сразу нескольких факторов.

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По мнению директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Servis Татьяны Овчинниковой, причины для увеличения цен на автозапчасти в целом остаются прежними. Одним из главных факторов давления она называет ослабление курса рубля и общая валютная волатильность.

Не менее значимой причиной эксперт считает удорожание логистики параллельного импорта автокомпонентов из-за роста цен на топливо. Впрочем, Овчинникова отмечает, что «сильнее всего этот фактор влияет на стоимость тяжёлых и крупногабаритных деталей и единичных штучных заказов».

Другой серьезный вызов — это старение автопарка страны. Чем старше машины, тем больше они требуют ремонта, увеличивая потребление запчастей. И растущий спрос, конечно же, толкает цены вверх.

«Если не произойдёт новых резких валютных или геополитических шоков, базовый сценарий на второе полугодие 2026 года — продолжение умеренного роста цен с постепенным замедлением. В массовом сегменте мы ожидаем дополнительного удорожания запчастей в пределах 5–7% до конца года», — прогнозирует Татьяна Овчинникова.

По данным нашей собеседницы, с начала 2026 года розничные цены на запчасти для иномарок в массовом сегменте в среднем прибавили порядка 15–20%. Для базовых расходников и типовых деталей ходовой части рост составил 9–15%. Редкие детали, сложные узлы, электроника и крупные кузовные элементы подорожали на 15–25% относительно уровней начала года.

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Заметно выросли, особенно в период с апреля по июнь 2026 года, цены на моторное масло. Аналитическая служба Fit Servis утверждает, что средний чек по заказ‑нарядам, включающим замену моторного масла, в июне 2026 года составил 25 367 рублей против 23 377 рублей год назад. Увеличившись таким образом на 8,5%. При этом закупочные цены на масла и технические жидкости демонстрируют рост на 20–25% в расчёте год к году.

По словам заместителя начальника управления методологии урегулирования убытков «Российского союза автостраховщиков» (РСА) Андрея Мальцева, сроки доставки запчастей в Россию для восстановительного ремонта автомобилей из-за конфликта на Ближнем Востоке очень сильно увеличились. Поставки оригинальных запасных частей по параллельному импорту шли в основном через Арабские Эмираты контейнеровозами. Сейчас этот канал доставки заблокирован. А попытки наладить доставку сухопутным путём через Иран не увенчались успехом.

Сильнее всего сложившаяся ситуация ударила по сегменту крупных запчастей: двери, капоты и прочие оригинальные запчасти, которые сложно доставить в Россию авиационным способом. По данным Мальцева, такие запчасти теперь едут в Россию примерно 40–45 дней. Немножко легче, по его словам, обстоят дела с поставкой запчастей из Китая. Их везут железнодорожным путём и автотранспортом. В данном случае речь идет о 25–30 днях в пути.

Напомним, что ранее глава «Всероссийского союза страховщиков» Евгений Уфимцев заявил в интервью «Известиям», что стоимость доставки автозапчастей в Россию выросла в последнее время примерно на 30%. Из-за изменения маршрутов поставок, простоев и роста цен на топливо.

Это повлияло на конечную цену автокомпонентов на российском рынке. По мнению Уфимцева, проблемы с доставкой могут обернуться ростом конечных цен на фары, блоки управления, накладки. Для такого рода запчастей (малого веса и небольших по габаритам) повышение стоимости составит, вероятно, 1–2%. А для крупногабаритных и тяжёлых деталей (например, кузовного «железа» и пластика) удорожание логистики может обернуться ростом цен на 10–12%.

Вывод

Рост цен на автомобильные запчасти в ближайшее время неизбежен. Эксперты немного расходятся в оценках масштабов, темпов и последствий подорожания. Хотя и согласны в том, что текущее давление на рынок непременно приведёт к увеличению стоимости ремонта, а в некоторых случаях и его сроков.