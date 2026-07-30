Гидроудар двигателя: чем опасен и как избежать во время ливней

После сильных дождей в городах регулярно образуются участки дорог с высоким уровнем воды. Часть автомобилей преодолевает такие участки без последствий, у других двигатель глохнет и уже не заводится. Зачастую причина такой поломки — это вода, которая, в отличие от воздуха, практически не сжимается.

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Попадание воды в цилиндры двигателя называется гидроударом и является одной из распространённых причин серьёзного повреждения силового агрегата в сезон дождей и паводков.

Что происходит внутри двигателя

В процессе работы двигателя внутреннего сгорания поршень сжимает топливовоздушную смесь перед воспламенением. Газ при этом уменьшается в объёме. Вода ведёт себя иначе: она практически несжимаема.

Если через воздухозаборник или впускной коллектор в цилиндр попадает вода вместо воздуха, поршень на такте сжатия встречает препятствие, которое не может сжаться, — это происходит за доли секунды до достижения верхней мёртвой точки шатуна. Возникшая нагрузка воздействует на шатунно-поршневую группу: шатун может погнуться или сломаться, поршневой палец — деформироваться, в отдельных случаях повреждается стенка блока цилиндров или головка блока.

Двигатель повреждается не в момент попадания воды как таковой, а при попытке провернуть коленчатый вал через жидкость, оказавшуюся в цилиндре. Это уточнение имеет прямое отношение к действиям водителя при остановке двигателя при попадании автомобиля в воду.

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Почему электронные системы не снижают риск

Современные автомобили оснащены электронным впрыском топлива, датчиками и блоками управления, которые регулируют состав смеси, момент зажигания и работу турбины. Эти системы не предназначены для определения того, что на входе в двигатель оказалась вода вместо воздуха, и не могут остановить поршень до контакта с жидкостью.

Значение имеет высота расположения воздухозаборника мотора относительно дорожного полотна. У большинства седанов и хэтчбеков воздухозаборник расположен в передней части моторного отсека, нередко на уровне бампера или немного выше; при глубине воды около 30–40 см вероятность попадания жидкости во впуск заметно увеличивается. У кроссоверов и внедорожников воздухозаборник обычно расположен выше, что увеличивает запас по глубине, однако не устраняет риск при преодолении воды выше уровня порогов.

Турбированные и дизельные двигатели также уязвимы с точки зрения конструкции, но у них часто более протяжённый и разветвлённый тракт впуска с ресивером и интеркулером, где скопившаяся вода может временно задерживаться и попасть в цилиндры позже — уже после того, как участок с водой преодолён.

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Как оценить глубину воды

Единой рекомендации не существует, однако можно ориентироваться на ряд признаков. Если вода доходит до середины колёсного диска, то для большинства легковых автомобилей это можно считать границей допустимого.

Волна от впереди идущего транспорта, поднимающаяся выше уровня капота, указывает на то, что двигаться следом не стоит: такая волна, создаваемая самим движением автомобиля, чаще становится причиной попадания воды в воздухозаборник, чем статичный уровень воды на дороге.

По этой причине не рекомендуется двигаться непосредственно за высоким внедорожником или грузовиком, поскольку он проходит участки воды, критичные для легкового автомобиля, а созданная им волна может залить воздухозаборник.

Как правильно проезжать затопленный участок дороги

При отсутствии объезда рекомендуется соблюдать ряд правил. Движение осуществляется на первой передаче с механической коробкой или в ручном режиме на пониженной передаче с автоматической коробкой, с поддержанием постоянных, немного повышенных оборотов двигателя — примерно 2 000–2 200 в минуту.

Ровный поток выхлопных газов создаёт избыточное давление в выпускной системе, которое препятствует попаданию воды в двигатель через выхлопную трубу; стабильные обороты также снижают риск попадания в воздухозаборник волны от соседних автомобилей в момент, когда обороты двигателя снижены.

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Резкое снижение оборотов и остановка автомобиля на затопленном участке не рекомендуются: падение оборотов снижает избыточное давление в выпускной системе. По той же причине не рекомендуется резко увеличивать обороты — образующаяся от вашего ускорения волна может захлестнуть решётку воздухозаборника.

Движение должно быть равномерным и непрерывным, с сохранением дистанции от автомобиля впереди во избежание попадания в создаваемую им волну. Систему старт-стоп рекомендуется отключить заранее.

Действия при остановке двигателя в воде

Если двигатель заглох на затопленном участке, повторный запуск не рекомендуется. Остановка двигателя сама по себе не означает, что произошёл гидроудар: возможно, вода попала в электрические компоненты или залила свечи зажигания.

Однако попытка запуска стартером проворачивает коленчатый вал через цилиндр, в котором может находиться вода, что и приводит к повреждению шатунов в большинстве случаев.

Рекомендуемые действия — включить аварийную сигнализацию, перевести автомобиль на нейтральную передачу и вытолкнуть его за пределы затопленного участка, после чего обратиться к услугам эвакуатора. Диагностику и последующую просушку двигателя целесообразно проводить в условиях СТО.

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Покрывает ли страховка гидроудар

На российском рынке ОСАГО такую ситуацию не покрывает, да и в каско гидроудар не всегда включён в базовое страховое покрытие: часть страховых компаний исключает этот риск либо требует включения отдельного пункта в договор, поскольку такие случаи фиксируются преимущественно после сильных дождей и связаны с действиями водителя.

Наличие соответствующего пункта в полисе целесообразно проверять заранее, до начала сезона дождей. Подтверждение страхового случая и получение выплаты по факту произошедшего гидроудара сопряжено с большими сложностями, чем по большинству других видов ущерба.

Итог

Электронные системы, полный привод и увеличенный дорожный просвет не устраняют риск попадания воды в цилиндры двигателя при преодолении глубоких луж.

При выборе маршрута в условиях затопленных дорог целесообразно рассматривать объезд, оценивать глубину воды по доступным ориентирам, а при остановке двигателя в воде — воздерживаться от повторного запуска до проведения диагностики в сервисе.