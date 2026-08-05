Заправки нашли способ заливать топливо «Евро-3» под видом «Евро-5»

В нашем недавнем материале мы рассказали, как по косвенным признакам вычислить некачественное топливо на АЗС. Но признаться честно: мы тогда сами попались на удочку иллюзий. Оказывается, даже маркировка с индексом «К5» (аналог Евро-5) на ценнике, колонке или в чеке — это всего лишь декорация. Единственный документ, который способен сорвать с продавцов маску, — это паспорт качества топлива. Рассказываем, почему доверять прайс-листу и информации на стелах больше нельзя.

© Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Карт-бланш правительства заводам и заправкам: как Евро-5 перестал им быть

Напомним, что 2 июля 2026 года вышло Постановление правительства №819 — документ, который перевернул рынок топлива. Власти разрешили переработчикам и продавцам до 31 декабря 2026 года торговать бензином марки К5 (тот самый формальный аналог Евро-5) с массовой долей серы до 150 мг/кг и «ароматикой» до 42%.

Для справки: в настоящем топливе Евро-5 серы должно быть не больше 10 мг/кг. А 150 мг/кг — это чистый, без всяких скидок, стандарт Евро-3.

То есть формулировка ниже в правительственном постановлении звучит как приговор для автолюбителя:

«...без учёта требований технического регламента Таможенного союза».

Эта юридическая лазейка даёт заводам и заправкам законное право называть откровенно устаревшее топливо стандарта Евро-3 индексом К5 или Евро-5.

Поэтому прайс-лист, заверенный печатью, или информация на заправочной колонке теперь не имеют никакого отношения к реальному составу горючего, которое вам заливают. К5 — теперь это просто буква с цифрой, красивый «логотип» без обязательств.

© Андрей Колтун

Где истина: ищем «священный грааль» на стенде

К счастью, правительство оставило лазейку автомобилистам. Паспорт качества на партию топлива — вот тот самый документ, который нельзя подделать ситуативно. Он обязан лежать на видном месте (в уголке потребителя) или быть предоставленным по первому требованию клиента. Оператор или кассир АЗС не имеют права вам отказать.

Но и тут нужна внимательность: смотрите на дату анализа. Если в паспорте стоит вчерашнее или позавчерашнее число — отлично. Чем свежее дата, тем выше шанс, что бумажка привязана к той самой партии, которая сейчас плещется в баке вашего автомобиля.

© Андрей Колтун

Красная зона: на что смотреть в паспорте, чтобы уличить обман

Изучите документ, особенно последний столбец с фактическими цифрами. Запомните три главных врага Евро-5:

Сера (мг/кг): норма для настоящего К5 — не более 10 . Если видите больше — знайте, это не Евро-5.

норма для настоящего К5 — . Если видите больше — знайте, это не Евро-5. Ароматические углеводороды (%) : в качественном топливе их содержание не должно превышать 35% . Если больше — мотор скажет вам «спасибо» нагаром.

: в качественном топливе их содержание не должно превышать . Если больше — мотор скажет вам «спасибо» нагаром. Монометиланилин: в это графе в паспорте топлива должно стоять безальтернативное слово «отсутствует». Любое числовое значение — это яд для топливной системы.

Если хотя бы один из пунктов не попадает в норму, перед вами легальный суррогат. Имейте в виду: если всё же ездить на таком топливе — значит нужно придерживаться следующих правил:

заливать масла с высоким щелочным числом,

сокращать интервал замены маслоа вдвое,

регулярно использовать «химию» для промывки форсунок.

Рейд по Москве: столица держит удар

В регионах блогеры уже вовсю снимают ролики с шокирующими пробами, где сера зашкаливает, а метиланилин «цветет» в бензине. Мы решили проверить, как обстоят дела в столице, и прочесали юго-восток Москвы.

© Андрей Колтун

Результат обнадежил, но не расслабил. На крупных сетях («Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Тебойл» и «Нефтьмагистраль») паспорта оказались «чистыми»:

Метиланилина не нашли ни в одном из документов, даже в «народном» 92-м.

ни в одном из документов, даже в «народном» 92-м. «Ароматика» плавала от 29,4% до 32,1% — в рамках нормы.

© Андрей Колтун

А вот по сере разброс заставил задуматься: абсолютным чемпионом чистоты стал «Тебойл» (менее 3 мг/кг). На другой чаше весов оказалась «Газпромнефть» с показателем 8,7 мг/кг. Это все еще норма, но разница втрое показывает, насколько разным может быть даже «одобренное» топливо.

© Андрей Колтун

Итог: паспорт — единственный достоверный источник

Итак, запомните главные правила заправки в 2026-м году:

Ценник и колонка могут обманывать , причем вполне законно. Индекс К5 сейчас — лишь маркетинг, разрешенный постановлением №819.

, Индекс К5 сейчас — лишь маркетинг, разрешенный постановлением №819. Паспорт качества — единственный достоверный источник информации. Его обязаны предоставить по вашему требованию.

Его обязаны предоставить по вашему требованию. Главные цифры в паспорте: сера (10 мг/кг), ароматика (35%) и отсутствие метиланилина. Только эти три параметра подтверждают, что в баке действительно Евро-5, а не легализованный Евро-3.

Будьте бдительны: теперь, когда закон на стороне продавцов топлива низких стандартов, ваша внимательность — это последний бастион на пути к долгой и здоровой жизни двигателя. Запрашивайте паспорт всегда, даже если заправка выглядит солидно. Вам не имеют права отказать, а двигатель скажет вам спасибо.