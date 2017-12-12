Билет № 1 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 1 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 1

БИЛЕТ № 1 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. В каком случае водитель совершит вынужденную остановку?

1. Остановившись непосредственно перед пешеходным переходом, чтобы уступить дорогу пешеходу.

2. Остановившись на проезжей части из-за технической неисправности транспортного средства.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 2. Разрешен ли Вам съезд на дорогу с грунтовым покрытием?

ПДД

1. Разрешен.

2. Разрешен только при технической неисправности транспортного средства.

3. Запрещен.

Вопрос 3. Можно ли Вам остановиться в указанном месте для посадки пассажира?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если Вы управляете такси.

3. Нельзя.

Вопрос 4. Какие из указанных знаков запрещают движение водителям мопедов?

ПДД

1. Только А.

2. Только Б.

3. В и Г.

4. Все.

Вопрос 5. Вы намерены повернуть налево. Где следует остановиться, чтобы уступить дорогу легковому автомобилю?

ПДД

1. Перед знаком.

2. Перед перекрестком у линии разметки.

3. На перекрестке перед прерывистой линией разметки.

4. В любом месте по усмотрению водителя.

Вопрос 6. Что означает мигание зеленого сигнала светофора?

1. Предупреждает о неисправности светофора.

2. Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен запрещающий сигнал.

3. Запрещает дальнейшее движение.

Вопрос 7. Водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота (рукой):

1. Перед началом движения или перестроением.

2. Перед поворотом или разворотом.

3. Перед остановкой.

4. Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 8. Как Вам следует поступить при повороте направо?

ПДД

1. Перестроиться на правую полосу, затем осуществить поворот.

2. Продолжить движение по второй полосе до перекрестка, затем повернуть.

3. Возможны оба варианта действий.

Вопрос 9. По какой траектории Вам разрешено выполнить разворот?

ПДД

1. Только по А.

2. Только по Б.

3. По любой из указанных.

Вопрос 10. С какой скоростью Вы можете продолжить движение вне населенного пункта по левой полосе на легковом автомобиле?

ПДД

1. Не более 50 км/ч.

2. Не менее 50 км/ч и не более 70 км/ч.

3. Не менее 50 км/ч и не более 90 км/ч.

Вопрос 11. Можно ли водителю легкового автомобиля выполнить опережение грузовых автомобилей вне населенного пункта по такой траектории?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если скорость грузовых автомобилей менее 30 км/ч.

3. Нельзя.

Вопрос 12. В каком случае водителю разрешается поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

ПДД

1. Только если расстояние до сплошной линии разметки не менее 3 м.

2. Только если расстояние до края пересекаемой проезжей части не менее 5 м.

3. При соблюдении обоих перечисленных условий.

Вопрос 13. При повороте направо Вы должны уступить дорогу:

ПДД

1. Только велосипедисту.

2. Только пешеходам.

3. Пешеходам и велосипедисту.

4. Никому.

Вопрос 14. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Кому Вы должны уступить дорогу?

ПДД

1. Обоим трамваям.

2. Только трамваю А.

3. Только трамваю Б.

4. Никому.

Вопрос 15. Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?

ПДД

1. Только автобусу.

2. Только легковому автомобилю.

3. Никому.

Вопрос 16. С какой максимальной скоростью можно продолжить движение за знаком?

ПДД

1. 60 км/ч.

2. 50 км/ч.

3. 30 км/ч.

4. 20 км/ч.

Вопрос 17. Для перевозки людей на мотоцикле водитель должен иметь водительское удостоверение на право управления транспортными средствами:

1. Категории «A» или подкатегории «A1».

2. Любой категории или подкатегории в течение двух и более лет.

3. Только категории «A» или подкатегории «A1» в течение двух и более лет.

Вопрос 18. При какой неисправности разрешается эксплуатация транспортного средства?

1. Не работают пробки топливных баков.

2. Не работает механизм регулировки положения сиденья водителя.

3. Не работают устройства обогрева и обдува стекол.

4. Не работает стеклоподъемник.

Вопрос 19. В случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на неукрепленную влажную обочину, рекомендуется:

1. Затормозить и полностью остановиться.

2. Затормозить и плавно направить автомобиль на проезжую часть.

3. Не прибегая к торможению, плавно направить автомобиль на проезжую часть.

Вопрос 20. Что понимается под временем реакции водителя?

1. Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки транспортного средства.

2. Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по ее избежанию.

3. Время, необходимое для переноса ноги с педали управления подачей топлива на педаль тормоза.