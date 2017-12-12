Билет № 2 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 2 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 2

БИЛЕТ № 2 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Сколько полос для движения имеет данная дорога?

ПДД

1. Две.

2. Четыре.

3. Пять.

Вопрос 2. Можно ли Вам въехать на мост первым?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если Вы не затрудните движение встречному автомобилю.

3. Нельзя.

Вопрос 3. Разрешено ли Вам произвести остановку для посадки пассажира?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено только по четным числам месяца.

3. Разрешено только по нечетным числам месяца.

4. Запрещено.

Вопрос 4. Что запрещено в зоне действия этого знака?

ПДД

1. Движение любых транспортных средств.

2. Движение всех транспортных средств со скоростью не более 20 км/ч.

3. Движение механических транспортных средств.

Вопрос 5. Разрешен ли Вам выезд на полосу с реверсивным движением, если реверсивный светофор выключен?

ПДД

1. Разрешен.

2. Разрешен, если скорость автобуса менее 30 км/ч.

3. Запрещен.

Вопрос 6. В каких направлениях Вам разрешается продолжить движение?

ПДД

1. Только налево.

2. Прямо и налево.

3. Налево и в обратном направлении.

Вопрос 7. Поднятая вверх рука водителя легкового автомобиля является сигналом, информирующим Вас о его намерении:

ПДД

1. Повернуть направо.

2. Продолжить движение прямо.

3. Снизить скорость, чтобы остановиться и уступить дорогу мотоциклу.

Вопрос 8. Двигаясь по левой полосе, водитель намерен перестроиться на правую. На каком из рисунков показана ситуация, в которой он обязан уступить дорогу?

ПДД

1. На левом.

2. На правом.

3. На обоих.

Вопрос 9. Можно ли Вам выполнить разворот в этом месте?

ПДД

1. Можно

2. Можно только при отсутствии приближающегося поезда.

3. Нельзя.

Вопрос 10. В каких случаях разрешается наезжать на прерывистые линии разметки, разделяющие проезжую часть на полосы движения?

1. Только если на дороге нет других транспортных средств.

2. Только при движении в темное время суток.

3. Только при перестроении.

4. Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 11. Разрешено ли Вам обогнать мотоцикл?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если водитель мотоцикла снизил скорость.

3. Запрещено.

Вопрос 12. Разрешается ли Вам остановиться в указанном месте?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается, если автомобиль будет находиться не ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части.

3. Запрещается.

Вопрос 13. Вы намерены повернуть налево. Кому Вы должны уступить дорогу?

ПДД

1. Только пешеходам.

2. Только автобусу.

3. Автобусу и пешеходам.

Вопрос 14. В каком случае Вы имеете преимущество?

ПДД

1. Только при повороте направо.

2. Только при повороте налево.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 15. Обязан ли водитель мотоцикла уступить Вам дорогу?

ПДД

1. Обязан.

2. Не обязан.

Вопрос 16. Разрешается ли водителю выполнить объезд грузового автомобиля?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается, если между шлагбаумом и остановившимся грузовым автомобилем расстояние более 5 м.

3. Запрещается.

Вопрос 17. В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой сцепке?

1. Только на горных дорогах.

2. Только в гололедицу.

3. Только в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

4. Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 18. Запрещается эксплуатация мототранспортных средств (категории L), если остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не более:

1. 0,8 мм.

2. 1,0 мм.

3. 1,6 мм.

4. 2,0 мм.

Вопрос 19. Исключает ли антиблокировочная тормозная система возможность возникновения заноса или сноса при прохождении поворота?

1. Полностью исключает возможность возникновения только заноса.

2. Полностью исключает возможность возникновения только сноса.

3. Не исключает возможность возникновения сноса или заноса.

Вопрос 20. Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?

1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания.

2. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии и признаков дыхания.

3. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а также признаков дыхания.