Билет № 3 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 3 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 3

БИЛЕТ № 3 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Выезжая с грунтовой дороги на перекресток, Вы попадаете:

ПДД

1. На главную дорогу.

2. На равнозначную дорогу, поскольку отсутствуют знаки приоритета.

3. На равнозначную дорогу, поскольку проезжая часть имеет твердое покрытие перед перекрестком.

Вопрос 2. Где Вы должны остановиться?

ПДД

1. Перед знаком (А).

2. Перед перекрестком (Б).

3. Перед краем пересекаемой проезжей части (В).

Вопрос 3. Вам необходимо двигаться со скоростью не более 40 км/ч:

ПДД

1. Только во время дождя.

2. Во время выпадения осадков (дождя, града, снега).

3. Во всех случаях, когда покрытие проезжей части влажное.

Вопрос 4. Какой из указанных знаков устанавливается в начале дороги с односторонним движением?

ПДД

1. Только А.

2. Только Б.

3. Б или Г.

4. Б или В.

Вопрос 5. Можно ли Вам остановиться в этом месте для посадки или высадки пассажиров?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных транспортных средств.

3. Нельзя.

Вопрос 6. При повороте направо Вы:

ПДД

1. Имеете право проехать перекресток первым.

2. Должны уступить дорогу только пешеходам.

3. Должны уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, а также пешеходам.

Вопрос 7. В каких случаях водитель не должен подавать сигнал указателями поворота?

1. Только при отсутствии на дороге других участников движения.

2. Только если сигнал может ввести в заблуждение других участников движения.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 8. Вам разрешено выполнить поворот направо:

ПДД

1. Только по траектории А.

2. Только по траектории Б.

3. По любой траектории из указанных.

Вопрос 9. Разрешается ли Вам выполнить разворот на перекрестке по указанной траектории?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается, если видимость дороги не менее 100 м.

3. Запрещается.

Вопрос 10. По какой полосе Вы имеете право двигаться с максимальной разрешенной скоростью в данной ситуации?

ПДД

1. Только по правой.

2. Только по левой.

3. По любой.

Вопрос 11. В каком случае водитель может начать обгон, если такой маневр на данном участке дороги не запрещен?

1. Только если полоса, предназначенная для встречного движения, свободна на достаточном для обгона расстоянии.

2. Только если его транспортное средство никто не обгоняет.

3. В случае, если выполнены оба условия.

Вопрос 12. Кто из водителей нарушил правила стоянки?

ПДД

1. Оба.

2. Только водитель автомобиля.

3. Только водитель мотоцикла.

4. Никто не нарушил.

Вопрос 13. При движении прямо Вы:

ПДД

1. Должны остановиться перед стоп-линией.

2. Можете продолжить движение через перекресток без остановки.

3. Должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

Вопрос 14. Вы намерены повернуть направо. Ваши действия?

ПДД

1. Проедете перекресток первым.

2. Уступите дорогу легковому автомобилю.

3. Уступите дорогу обоим транспортным средствам.

Вопрос 15. Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?

ПДД

1. Трамваям А и Б.

2. Трамваю А и легковому автомобилю.

3. Только трамваю А.

4. Никому.

Вопрос 16. Кто из водителей нарушил правила остановки?

ПДД

1. Только водитель легкового автомобиля.

2. Только водитель грузового автомобиля.

3. Оба.

Вопрос 17. Какие из перечисленных требований предъявляются к обучаемому на автомобиле, допущенному к учебной езде на дорогах?

1. Возраст не менее 16 лет.

2. Знание Правил дорожного движения.

3. Наличие первоначальных навыков управления.

4. Все перечисленные требования.

Вопрос 18. Какие из перечисленных транспортных средств разрешается эксплуатировать без огнетушителя?

1. Только мотоциклы без бокового прицепа.

2. Любые мотоциклы.

3. Все мотоциклы и легковые автомобили.

Вопрос 19. На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия?

1. Уменьшите подачу топлива, рулевым колесом стабилизируете движение.

2. Притормозите и повернете рулевое колесо в сторону заноса.

3. Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения рулевым колесом.

4. Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса.

Вопрос 20. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой медицинской помощи» при ДТП?

1. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве пострадавших, указать их пол и возраст.

2. Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто пострадал в ДТП (пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые они получили.

3. Указать точное место совершенного ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а также сильного кровотечения.