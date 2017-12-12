Билет № 4 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 4 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 4

БИЛЕТ № 4 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Сколько полос для движения имеет проезжая часть данной дороги?

ПДД

1. Одну полосу.

2. Две полосы.

3. Три полосы.

Вопрос 2. Эти знаки предупреждают Вас:

ПДД

1. О наличии через 500 м опасных поворотов.

2. О том, что на расстоянии 150 — 300 м за дорожным знаком начнется участок дороги протяженностью 500 м с опасными поворотами.

3. О том, что сразу за знаком начнется участок протяженностью 500 м с опасными поворотами.

Вопрос 3. Какой из указанных знаков распространяет свое действие только на ту полосу, над которой он установлен?

ПДД

1. Только А.

2. Только Б.

3. Б и В.

Вопрос 4. Вы буксируете неисправный автомобиль. По какой полосе Вам можно продолжить движение?

ПДД

1. Только по правой.

2. Только по левой.

3. По любой.

Вопрос 5. Что означает разметка в виде надписи «СТОП» на проезжей части?

1. Предупреждает о приближении к стоп-линии перед регулируемым перекрестком.

2. Предупреждает о приближении к стоп-линии и знаку «Движение без остановки запрещено».

3. Предупреждает о приближении к знаку «Уступите дорогу».

Вопрос 6. Каким транспортным средствам разрешено движение прямо?

ПДД

1. Только грузовому автомобилю.

2. Легковому и грузовому автомобилям.

3. Грузовому автомобилю и автобусу.

4. Всем перечисленным транспортным средствам.

Вопрос 7. Вы намерены продолжить движение по главной дороге. Обязаны ли Вы при этом включить указатели правого поворота?

ПДД

1. Обязаны.

2. Обязаны только при наличии движущегося сзади транспортного средства.

3. Не обязаны.

Вопрос 8. Кто должен уступить дорогу?

ПДД

1. Водитель грузового автомобиля.

2. Водитель легкового автомобиля.

Вопрос 9. Вам можно выполнить разворот:

ПДД

1. Только по траектории А.

2. Только по траектории Б.

3. По любой траектории из указанных.

Вопрос 10. По какой полосе проезжей части разрешено движение в населенном пункте, если по техническим причинам транспортное средство не может развивать скорость более 40 км/ч?

1. Только по крайней правой.

2. Не далее второй полосы.

3. По любой, кроме крайней левой.

Вопрос 11. Разрешено ли Вам обогнать мотоцикл?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено только после проезда перекрестка.

3. Запрещено.

Вопрос 12. Разрешается ли Вам остановка для посадки пассажира в этом месте?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи для движения маршруных транспортных средств.

3. Запрещается.

Вопрос 13. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия?

ПДД

1. Проедете перекресток первым.

2. Уступите дорогу только встречному автомобилю.

3. Уступите дорогу только автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

4. Уступите дорогу обоим транспортным средствам.

Вопрос 14. Кому Вы должны уступить дорогу при повороте направо?

ПДД

1. Только пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

2. Только пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую Вы поворачиваете.

3. Всем пешеходам.

Вопрос 15. Как Вам следует поступить при выполнении разворота?

ПДД

1. Проехать перекресток первым.

2. Уступить дорогу только легковому автомобилю.

3. Уступить дорогу обоим транспортным средствам.

Вопрос 16. Какие из перечисленных действий запрещены водителям транспортных средств в жилой зоне?

1. Сквозное движение.

2. Учебная езда.

3. Стоянка с работающим двигателем.

4. Все перечисленные действия.

Вопрос 17. Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемым транспортными средствами при буксировке на жесткой сцепке?

1. Не более 4 м.

2. От 4 до 6 м.

3. От 6 до 8 м.

Вопрос 18. В каком случае разрешается эксплуатация транспортного средства?

1. Загрязнены внешние световые приборы.

2. Регулировка фар не соответствует установленным требованиям.

3. На световых приборах используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.

4. На транспортном средстве спереди установлены световые приборы с огнями оранжевого цвета.

Вопрос 19. Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге?

1. Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережающим воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения.

2. Выключить сцепление и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.

3. Нажать на педаль тормоза и воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения.

Вопрос 20. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении руками на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)?

1. Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а другой — в сторону правого плеча.

2. Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой — в сторону живота.

3. Давление руками на грудину выполняют основанием ладони только одной руки, расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Направление большого пальца не имеет значения.