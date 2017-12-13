Билет № 5 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 5 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 5

БИЛЕТ № 5 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Сколько проезжих частей имеет данная дорога?

ПДД

1. Одну.

2. Две.

3. Четыре.

Вопрос 2. При наличии какого знака водитель должен уступить дорогу, если встречный разъезд затруднен?

ПДД

1. Только В.

2. А и В.

3. Б и В.

4. Б и Г.

Вопрос 3. Разрешена ли Вам стоянка в указанном месте?

ПДД

1. Разрешена.

2. Разрешена только в светлое время суток.

3. Запрещена.

Вопрос 4. Нарушил ли водитель грузового автомобиля правила стоянки?

ПДД

1. Нарушил.

2. Не нарушил, если разрешенная максимальная масса автомобиля не более 3,5 т.

3. Не нарушил.

Вопрос 5. О чем предупреждает Вас вертикальная разметка, нанесенная на ограждение дороги?

ПДД

1. О приближении к железнодорожному переезду.

2. О приближении к опасному перекрестку.

3. О движении по опасному участку дороги.

Вопрос 6. Разрешается ли водителю продолжить движение после переключения зеленого сигнала светофора на желтый, если возможно остановиться перед перекрестком, только применив экстренное торможение?

1. Разрешается.

2. Разрешается, если водитель намерен проехать перекресток только в прямом направлении.

3. Запрещается.

Вопрос 7. Поднятая вверх рука водителя мотоцикла является сигналом, информирующим Вас о его намерении:

ПДД

1. Продолжить движение прямо.

2. Повернуть направо.

3. Снизить скорость, чтобы остановиться и уступить дорогу легковому автомобилю.

Вопрос 8. В каких направлениях Вам можно продолжить движение по левой полосе на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т?

ПДД

1. Только прямо.

2. Прямо и направо.

3. Прямо, налево и в обратном направлении.

Вопрос 9. Вам необходимо повернуть на примыкающую справа дорогу. Ваши действия?

ПДД

1. Не меняя полосы, снизить скорость, затем перестроиться на полосу торможения.

2. Не меняя скорости, перестроиться на полосу торможения, затем снизить скорость.

3. Возможны оба варианта действий.

Вопрос 10. С какой максимальной скоростью Вы имеете право продолжить движение на легковом автомобиле с прицепом?

ПДД

1. 50 км/ч.

2. 60 км/ч.

3. 70 км/ч.

4. 80 км/ч.

5. 90 км/ч.

Вопрос 11. Разрешен ли Вам обгон?

ПДД

1. Разрешен.

2. Разрешен, если обгон будет завершен до перекрестка.

3. Запрещен.

Вопрос 12. Кто из водителей нарушил правила стоянки?

ПДД

1. Оба.

2. Только водитель автомобиля А.

3. Только водитель автомобиля Б.

4. Никто не нарушил.

Вопрос 13. Вы намерены развернуться. Ваши действия?

ПДД

1. Проедете перекресток первым.

2. Выполните разворот, уступив дорогу легковому автомобилю.

3. Дождетесь, когда регулировщик опустит правую руку.

Вопрос 14. Кому Вы должны уступить дорогу при движении в прямом направлении?

ПДД

1. Только трамваю.

2. Только легковому автомобилю.

3. Обоим транспортным средствам.

Вопрос 15. Как Вам следует поступить при повороте налево?

ПДД

1. Проехать перекресток первым.

2. Уступить дорогу только грузовому автомобилю с включенным проблесковым маячком.

3. Уступить дорогу обоим транспортным средствам.

Вопрос 16. Разрешено ли Вам проехать железнодорожный переезд?

ПДД

1. Разрешено, поскольку дежурный по переезду запрещает движение только встречному автомобилю.

2. Разрешено, если отсутствует приближающийся поезд.

3. Запрещено.

Вопрос 17. В каких случаях разрешено применять звуковые сигналы в населенных пунктах?

1. Только для предупреждения о намерении произвести обгон.

2. Только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 18. При каком максимальном значении суммарного люфта в рулевом управлении допускается эксплуатация легкового автомобиля?

1. 10 градусов.

2. 20 градусов.

3. 25 градусов.

Вопрос 19. Как следует поступить водителю при высадке из автомобиля, стоящего у тротуара или на обочине?

1. Обойти автомобиль спереди.

2. Обойти автомобиль сзади.

3. Допустимы оба варианта действий.

Вопрос 20. При движении в условиях тумана расстояние до предметов представляется:

ПДД

1. Большим, чем в действительности.

2. Соответствующим действительности.

3. Меньшим, чем в действительности.