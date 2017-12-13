Билет № 6 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 6 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 6

БИЛЕТ № 6 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Что называется разрешенной максимальной массой транспортного средства?

1. Максимально допустимая для перевозки масса груза, установленная предприятием-изготовителем.

2. Масса снаряженного транспортного средства без учета массы водителя, пассажиров и груза, установленная предприятием-изготовителем.

3. Масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой.

Вопрос 2. Вам разрешено продолжить движение:

ПДД

1. Только прямо.

2. Прямо или в обратном направлении.

3. Во всех направлениях.

Вопрос 3. Какие из указанных знаков разрешают проезд на автомобиле к месту проживания или работы?

ПДД

1. Только А.

2. Только В.

3. А и В.

4. Все.

Вопрос 4. Что обозначают эти дорожные знаки?

ПДД

1. Парковочное место только для автобусов.

2. Парковочное место для автобусов и троллейбусов.

3. Парковочное место, где возможна пересадка на маршрутное транспортное средство (автобус или троллейбус).

Вопрос 5. Разметка в виде треугольника на полосе движения:

ПДД

1. Обозначает опасный участок дороги.

2. Предупреждает Вас о приближении к месту, где нужно уступить дорогу.

3. Указывает место, где Вам необходимо остановиться.

Вопрос 6. Разрешается ли продолжить движение, если регулировщик поднял руку вверх после того, как Вы въехали на перекресток?

1. Разрешается.

2. Разрешается, если Вы поворачиваете направо.

3. Запрещается.

Вопрос 7. Вы намерены продолжить движение по главной дороге. Обязаны ли Вы включить указатели левого поворота?

ПДД

1. Обязаны.

2. Обязаны, если с других направлений приближаются транспортные средства.

3. Не обязаны.

Вопрос 8. Кто должен уступить дорогу при взаимном перестроении?

ПДД

1. Водитель легкового автомобиля.

2. Водитель грузового автомобиля.

3. Водителям следует действовать по взаимной договоренности.

Вопрос 9. В каких направлениях Вам можно продолжить движение?

ПДД

1. Только прямо.

2. Прямо и налево.

3. Прямо, налево и в обратном направлении.

Вопрос 10. С какой максимальной скоростью Вы имеете право продолжить движение на легковом автомобиле?

ПДД

1. 70 км/ч.

2. 90 км/ч.

3. 110 км/ч.

Вопрос 11. Как Вам следует поступить в данной ситуации?

ПДД

1. Уступить дорогу встречному автомобилю.

2. Проехать первым.

3. Действовать по взаимной договоренности с водителем встречного автомобиля.

Вопрос 12. Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств.

3. Запрещено.

Вопрос 13. Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?

ПДД

1. Уступите дорогу трамваю.

2. Дождетесь разрешающего сигнала специального светофора и, пропустив трамвай, повернете налево.

3. Проедете перекресток первым.

Вопрос 14. Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?

ПДД

1. Только пешеходам.

2. Пешеходам и велосипедисту.

3. Никому.

Вопрос 15. В каком случае Вы должны будете уступить дорогу автомобилю ДПС?

ПДД

1. Если на автомобиле ДПС будут включены проблесковые маячки синего цвета.

2. Если на автомобиле ДПС одновременно будут включены проблесковые маячки синего цвета и специальный звуковой сигнал.

3. В любом.

Вопрос 16. При приближении к остановившемуся транспортному средству с включенной аварийной сигнализацией, которое имеет опознавательные знаки "Перевозка детей", водитель должен:

1. Снизить скорость.

2. При необходимости остановиться и пропустить детей.

3. Осуществить все перечисленные действия.

Вопрос 17. В каких случаях водители мопедов нарушают Правила?

1. Только если управляют мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой.

2. Только если двигаются по дороге без застегнутого мотошлема.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 18. Эксплуатировать грузовой автомобиль с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т можно при отсутствии:

1. Аптечки.

2. Огнетушителя.

3. Знака аварийной остановки.

4. Противооткатных упоров.

Вопрос 19. В случае остановки на подъеме (спуске) при наличии обочины можно предотвратить самопроизвольное скатывание автомобиля на проезжую часть, повернув его передние колеса в положение:

ПДД

1. А и Г.

2. Б и В.

3. А и В.

4. Б и Г.

Вопрос 20. Установленный факт употребления водителем вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием в его организме абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей:

1. 0,10 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

2. 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

3. 0,25 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.