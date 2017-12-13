Билет № 7 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 7 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 7

БИЛЕТ № 7 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Может ли владелец мотоцикла с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 см3, и максимальной мощностью, не превышающей 11 квт, передавать управление этим транспортным средством в своем присутствии другому лицу, имея при этом соответствующий страховой полис?

1. Может при наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным средством категории «A» или подкатегории «А1».

2. Может при наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным средством подкатегории «B1».

3. Может при наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным средством категории «М».

4. Может во всех перечисленных случаях.

Вопрос 2. О чем информируют Вас эти дорожные знаки?

ПДД

1. О приближении к перекрестку, где установлен знак «Уступите дорогу».

2. О приближении к перекрестку, где установлен знак «Движение без остановки запрещено».

3. О приближении к таможне.

Вопрос 3. Разрешено ли Вам произвести остановку в указанном месте?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено только для посадки или высадки пассажиров.

3. Запрещено.

Вопрос 4. Действие каких знаков из указанных распространяется только до ближайшего по ходу движения перекрестка?

ПДД

1. А и В.

2. Б и Г.

3. В и Г.

Вопрос 5. Что обозначают прерывистые линии разметки на перекрестке?

ПДД

1. Обязательное направление движения на перекрестке.

2. Полосы движения в пределах перекрестка.

Вопрос 6. Вам разрешается движение:

ПДД

1. Только прямо.

2. Прямо и направо.

3. В любом направлении.

Вопрос 7. Когда следует выключить указатели левого поворота, выполняя обгон?

1. Сразу же после перестроения на полосу, предназначенную для встречного движения.

2. После опережения обгоняемого транспортного средства.

3. По усмотрению водителя.

Вопрос 8. Обязан ли водитель легкового автомобиля уступить дорогу водителю грузового автомобиля?

ПДД

1. Обязан.

2. Обязан, если водитель грузового автомобиля начнет смещаться вправо.

3. Не обязан.

Вопрос 9. Разрешен ли Вам разворот на этом участке дороги?

ПДД

1. Разрешен.

2. Разрешен только при видимости дороги не менее 100 м.

3. Запрещен.

Вопрос 10. С какой скоростью мотоциклам разрешается движение вне населенных пунктов на автомагистралях?

1. Не более 90 км/час.

2. Не более 110 км/час.

3. Не более 130 км/час.

Вопрос 11. Разрешается ли Вам в конце подъема перестроиться на среднюю полосу для опережения грузового автомобиля?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается только при видимости дороги не менее 100 м.

3. Запрещается.

Вопрос 12. В каком из указанных мест Вам можно поставить на стоянку легковой автомобиль?

ПДД

1. Только А.

2. Только В.

3. А или В.

4. В любом.

Вопрос 13. Как Вам следует поступить при повороте налево?

ПДД

1. Проехать перекресток первым.

2. Выехать за стоп-линию и остановиться на перекрестке, чтобы уступить дорогу встречному автомобилю.

3. Остановиться перед стоп-линией и после проезда легкового автомобиля повернуть налево.

Вопрос 14. Разрешено ли Вам выехать на перекресток, за которым образовался затор?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если Вы намерены выполнить поворот или разворот.

3. Запрещено.

Вопрос 15. Вы намерены продолжить движение прямо. Кому Вы обязаны уступить дорогу?

ПДД

1. Только мотоциклу.

2. Мотоциклу и легковому автомобилю.

3. Никому.

Вопрос 16. Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне?

1. Только по тротуарам.

2. По тротуарам и в один ряд по краю проезжей части.

3. По тротуарам и по всей ширине проезжей части.

Вопрос 17. На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не нарушает правил перевозки грузов?

ПДД

1. Только на А.

2. Только на Б.

3. На обоих.

Вопрос 18. В каких случаях разрешается эксплуатация транспортного средства?

1. Содержание вредных веществ в отработавших газах или их дымность превышают установленные нормы.

2. Нарушена герметичность системы питания (топливной системы).

3. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.

4. Уровень внешнего шума превышает установленные нормы.

Вопрос 19. Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует:

1. Изменяя скорость движения и передачу в зависимости от состояния дороги.

2. На заранее выбранной пониженной передаче, без резких поворотов и остановок.

3. На заранее выбранной повышенной передаче, без резких поворотов и остановок.

Вопрос 20. В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника?

1. Уложить пострадавшего на бок.

2. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела.

3. Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги.