Билет № 8 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 8 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 8

БИЛЕТ № 8 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Какие действия при дорожно-транспортном происшествии должны немедленно осуществить водители, причастные к нему?

1. Освободить проезжую часть.

2. Остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

3. Сообщить о случившемся в полицию.

Вопрос 2. В чем особенность скоростного режима на этом участке дороги?

ПДД

1. Рекомендуемая скорость движения — 40 км/ч.

2. Минимальная допустимая скорость движения — 40 км/ч.

3. Минимальная допустимая скорость движения по левой полосе — 40 км/ч.

Вопрос 3. Какие из указанных знаков запрещают поворот налево?

ПДД

1. Только А.

2. А и Б.

3. А и В.

4. Все.

Вопрос 4. Можно ли Вам повернуть направо на этом перекрестке?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если Вы проживаете или работаете на территории, расположенной справа от перекрестка.

3. Нельзя.

Вопрос 5. Разрешается ли Вам перестроиться?

ПДД

1. Разрешается только на соседнюю полосу.

2. Разрешается, если скорость грузового автомобиля менее 30 км/ч.

3. Запрещается.

Вопрос 6. Разрешено ли Вам движение?

ПДД

1. Разрешено только направо.

2. Разрешено только для выполнения разворота.

3. Запрещено.

Вопрос 7. Водитель легкового автомобиля должен выключить указатели левого поворота:

ПДД

1. После перестроения на левую полосу.

2. После опережения грузового автомобиля.

3. После возвращения на правую полосу.

Вопрос 8. По какой траектории Вам разрешается выполнить поворот налево?

ПДД

1. Только по А.

2. Только по Б.

3. По любой из указанных.

Вопрос 9. Вы имеете право выполнить разворот:

ПДД

1. Только по траектории А.

2. Только по траектории Б.

3. По любой траектории из указанных.

Вопрос 10. Вам можно продолжить движение:

ПДД

1. По любой полосе.

2. По правой или средней полосе.

3. Только по правой полосе.

Вопрос 11. Разрешено ли Вам после опережения первого автомобиля продолжить движение по левой полосе?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если Вы намерены опередить второй автомобиль.

3. Запрещено.

Вопрос 12. Нарушил ли водитель грузового автомобиля правила стоянки?

ПДД

1. Нарушил.

2. Нарушил, если разрешенная максимальная масса автомобиля более 2,5 т.

3. Не нарушил.

Вопрос 13. Кто из водителей, выполняющих поворот, нарушит Правила?

ПДД

1. Оба.

2. Только водитель легкового автомобиля.

3. Только водитель мотоцикла.

4. Никто не нарушит.

Вопрос 14. Вы намерены продолжить движение в прямом направлении. Ваши действия?

ПДД

1. Проедете перекресток первым.

2. Уступите дорогу легковому автомобилю.

3. Уступите дорогу легковому автомобилю и мотоциклу.

Вопрос 15. Кому Вы должны уступить дорогу при повороте налево?

ПДД

1. Только трамваям.

2. Трамваю Б и легковому автомобилю.

3. Всем транспортным средствам.

Вопрос 16. Остановка на автомагистрали разрешена:

1. В любых местах за пределами проезжей части.

2. Только правее линии разметки, обозначающей край проезжей части.

3. Только на специальных площадках для стоянки, обозначенных соответствующими знаками.

Вопрос 17. Какие внешние световые приборы должны использоваться при движении в темное время суток на освещенных участках дорог населенного пункта?

1. Только габаритные огни.

2. Фары ближнего света.

3. Габаритные огни или фары ближнего света.

Вопрос 18. При возникновении какой неисправности запрещается дальнейшее движение транспортного средства даже до места ремонта или стоянки?

1. Неисправна рабочая тормозная система.

2. Неисправна система выпуска отработавших газов.

3. Не работает стеклоомыватель.

Вопрос 19. Более устойчив против опрокидывания на повороте легковой автомобиль:

1. Без пассажиров и груза.

2. Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике.

3. С пассажирами, но без груза.

4. С пассажирами и грузом.

Вопрос 20. При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным кровотечением, оказание первой помощи начинается:

1. С наложения импровизированной шины.

2. С наложения жгута выше раны на месте перелома.

3. С наложения давящей повязки.