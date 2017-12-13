Билет № 9 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 9 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 9

БИЛЕТ № 9 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Какое удостоверение достаточно иметь водителю, управляющему легковым автомобилем с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг?

1. На право управления транспортным средством подкатегории «B1».

2. На право управления транспортным средством категории «В».

3. На право управления транспортным средством категории «BE».

Вопрос 2. Знаки предупреждают Вас о том, что:

ПДД

1. На протяжении 150 м возможно появление пешеходов на проезжей части.

2. Через 150 м находится пешеходный переход.

3. Через 150 м находится пешеходная дорожка.

Вопрос 3. Вам разрешено продолжить движение:

ПДД

1. Только в направлении Б.

2. В направлениях А или Б.

3. В направлениях Б или В.

Вопрос 4. Какие из указанных знаков запрещают движение транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч?

ПДД

1. Только А.

2. Только В.

3. А и Б.

Вопрос 5. Можно ли Вам выполнить обгон при наличии данной разметки?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если скорость трактора менее 30 км/ч.

3. Нельзя.

Вопрос 6. В каких направлениях регулировщик разрешает Вам движение?

ПДД

1. Только прямо.

2. Прямо и направо.

3. Во всех направлениях.

Вопрос 7. Когда следует включать указатели поворота?

1. Непосредственно перед поворотом или разворотом.

2. Заблаговременно до начала выполнения маневра.

3. По усмотрению водителя.

Вопрос 8. Кто должен уступить дорогу?

ПДД

1. Водитель, намеревающийся начать движение от тротуара.

2. Водитель, намеревающийся остановиться у тротуара.

3. В данной ситуации водителям следует действовать по взаимной договоренности.

Вопрос 9. Разрешено ли Вам выполнить разворот в этом месте?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных транспортных средств.

3. Запрещено.

Вопрос 10. По какой траектории Вам разрешается продолжить движение?

ПДД

1. Только по А.

2. Только по Б.

3. По любой из указанных.

Вопрос 11. Можно ли Вам после опережения грузового автомобиля продолжить движение по левой полосе?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если Вы управляете легковым автомобилем.

3. Нельзя.

Вопрос 12. Разрешено ли Вам остановиться на легковом автомобиле в указанном месте?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если Вы намерены высадить пассажира.

3. Запрещено.

Вопрос 13. Разрешено ли Вам вы ехать на перекресток, за которым образовался затор:

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если Вы намерены выполнить поворот или разворот.

3. Запрещено.

Вопрос 14. Вы намерены продолжить движение в прямом направлении. Ваши действия?

ПДД

1. Проедете перекресток первым.

2. Уступите дорогу грузовому автомобилю.

Вопрос 15. Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?

ПДД

1. Только автобусу.

2. Только легковому автомобилю.

3. Никому.

Вопрос 16. Разрешается ли движение задним ходом на автомагистрали?

1. Разрешается.

2. Разрешается, если транспортное средство находится правее сплошной линии разметки, обозначающей край проезжей части автомагистрали.

3. Запрещается.

Вопрос 17. Водителям мопедов разрешено двигаться:

1. Только по правому краю проезжей части в один ряд.

2. Только по обочине, если не создаются помехи пешеходам.

3. Только по полосе для велосипедистов.

4. Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 18. Дальнейшее движение транспортного средства (даже к месту стоянки или ремонта) при негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях запрещается:

1. Только в условиях недостаточной видимости.

2. Только в темное время суток.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 19. Способ разворота с использованием прилегающей территории слева, обеспечивающий безопасность движения, показан:

ПДД

1. Только на левом рисунке.

2. Только на правом рисунке.

3. На обоих рисунках.

Вопрос 20. Вероятность возникновения аварийной ситуации при движении в плотном транспортном потоке будет меньше, если скорость Вашего транспортного средства:

1. Значительно меньше средней скорости потока.

2. Близка к средней скорости потока.

3. Значительно больше средней скорости потока.