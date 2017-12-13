Билет № 10 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 10 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 10

БИЛЕТ № 10 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Главная дорога показана:

ПДД

1. Только на левом верхнем рисунке.

2. На левом верхнем и нижнем рисунках.

3. На всех рисунках.

Вопрос 2. Какие из указанных знаков распространяют свое действие только на период времени, когда покрытие проезжей части влажное?

ПДД

1. Только А.

2. А и Б.

3. Все.

Вопрос 3. Разрешается ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается, если Вы проживаете рядом с этим местом.

3. Запрещается.

Вопрос 4. Вы управляете грузовым автомобилем с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т. В каком направлении Вам разрешено дальнейшее движение?

ПДД

1. Только направо.

2. Направо, налево и в обратном направлении.

3. В любом.

Вопрос 5. Такой вертикальной разметкой обозначают:

ПДД

1. Все вертикальные элементы дорожных сооружений.

2. Только вертикальные элементы дорожных сооружений, представляющие опасность для движущихся транспортных средств.

Вопрос 6. Каким транспортным средствам разрешено продолжить движение?

ПДД

1. Легковому автомобилю и маломестному автобусу.

2. Только автобусу.

3. Только легковому автомобилю.

4. Обоим транспортным средствам движение запрещено.

Вопрос 7. Вы намерены произвести разворот на перекрестке. Какие указатели поворота необходимо включить перед въездом на перекресток?

ПДД

1. Правого поворота.

2. Левого поворота.

3. Включать указатели поворота нет необходимости.

Вопрос 8. По какой траектории Вам разрешается выполнить поворот налево?

ПДД

1. Только по А.

2. Только по Б.

3. По любой из указанных.

Вопрос 9. Водитель легкового автомобиля в данной ситуации:

ПДД

1. Должен уступить дорогу, поскольку он двигается по полосе разгона.

2. Имеет преимущество, поскольку он двигается по полосе разгона.

3. Имеет преимущество, поскольку он находится справа от грузового автомобиля.

Вопрос 10. Что должно иметь решающее значение при выборе водителем скорости движения в темное время суток?

1. Предельные ограничения скорости, установленные Правилами.

2. Максимальная конструктивная скорость, установленная технической характеристикой используемого транспортного средства.

3. Условия видимости.

Вопрос 11. Можно ли Вам обогнать трактор?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если обгон будет завершен не ближе чем за 100 м до переезда.

3. Нельзя.

Вопрос 12. Где разрешается стоянка в целях длительного отдыха или ночлега на дорогах вне населенного пункта?

1. Только на хорошо просматриваемом месте на обочине.

2. Только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги.

3. В любом из перечисленных мест.

Вопрос 13. При включении зеленого сигнала светофора Вам следует:

ПДД

1. Сразу начать движение.

2. Начать движение, убедившись в отсутствии только пешеходов, завершающих переход проезжей части.

3. Начать движение, убедившись в отсутствии пешеходов и транспортных средств, завершающих движение после смены сигнала светофора.

Вопрос 14. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Кому Вы обязаны уступить дорогу?

ПДД

1. Только трамваю.

2. Только грузовому автомобилю.

3. Обоим транспортным средствам.

Вопрос 15. Кому Вы должны уступить дорогу при повороте налево?

ПДД

1. Только автобусу.

2. Только легковому автомобилю.

3. Никому.

Вопрос 16. Разрешен ли Вам въезд на железнодорожный переезд в данной ситуации?

ПДД

1. Разрешен.

2. Разрешен, если отсутствует приближающийся поезд.

3. Запрещен.

Вопрос 17. При движении в условиях недостаточной видимости можно использовать противотуманные фары:

1. Только отдельно от ближнего или дальнего света фар.

2. Только совместно с ближним или дальним светом фар.

3. Как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар.

Вопрос 18. Какие из перечисленных транспортных средств разрешается эксплуатировать без медицинской аптечки?

1. Автомобили.

2. Автобусы.

3. Все мотоциклы.

4. Только мотоциклы без бокового прицепа.

Вопрос 19. При приближении к вершине подъема в темное время суток водителю следует:

1. Не переключать дальний свет фар на ближний.

2. Переключать дальний свет фар на ближний только при появлении встречного транспортного средства.

3. Всегда переключать дальний свет фар на ближний.

Вопрос 20. Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением волосистой части головы?

1. Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы приложить давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с согнутыми в коленях ногами, по возможности к голове приложить холод.

2. Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный ватный тампон, пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. По возможности к голове приложить холод.

3. Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего уложить на бок только в случае потери им сознания.