Билет № 11 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 11 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 11

БИЛЕТ № 11 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Какие транспортные средства относятся к маршрутным транспортным средствам?

1. Автобусы (в том числе маломестные, междугородние и школьные).

2. Автобусы, троллейбусы и трамваи, предназначенные для перевозки людей и движущиеся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок.

3. Любые транспортные средства, перевозящие пассажиров.

Вопрос 2. Вам разрешено продолжить движение:

ПДД

1. Только в направлении Б.

2. В направлениях А или Б.

3. В любом направлении из указанных.

Вопрос 3. Этот знак указывает:

ПДД

1. Расстояние до конца тоннеля.

2. Расстояние до места аварийной остановки.

3. Направление движения к аварийному выходу и расстояние до него.

Вопрос 4. До какого места действует требование данного знака?

ПДД

1. До ближайшего по ходу движения перекрестка.

2. До места установки знака «Конец зоны с ограничением максимальной скорости».

3. До конца населенного пункта.

Вопрос 5. Эта разметка, нанесенная на полосе движения:

ПДД

1. Предоставляет Вам преимущество при перестроении на правую полосу.

2. Информирует Вас о том, что дорога поворачивает направо.

3. Предупреждает Вас о приближении к сужению проезжей части.

Вопрос 6. Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы:

1. Только при включении на нем специального звукового сигнала.

2. Только при включении на нем проблесковых маячков синего (синего и красного) цвета.

3. При наличии обоих перечисленных условий.

Вопрос 7. Обязаны ли Вы в данной ситуации подать сигнал правого поворота?

ПДД

1. Обязаны.

2. Обязаны только в темное время суток.

3. Не обязаны.

Вопрос 8. По какой траектории Вам разрешено выполнить поворот направо?

ПДД

1. Только по А.

2. Только по Б.

3. По любой из указанных.

Вопрос 9. Вам можно выполнить разворот:

ПДД

1. Только по траектории А.

2. По траекториям А или В.

3. По любой траектории из указанных.

Вопрос 10. В каких случаях разрешается выезжать за пределы правой полосы, если Вы управляете транспортным средством, скорость которого по техническим причинам не может быть более 40 км/ч?

1. Только при перестроении перед поворотом налево либо разворотом.

2. Только при обгоне или объезде.

3. Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 11. Водитель обгоняемого транспортного средства:

1. Должен снизить скорость.

2. Должен сместиться как можно правее.

3. Не должен препятствовать обгону путем повышения скорости движения или иными действиями.

Вопрос 12. Кто из водителей нарушил правила стоянки?

ПДД

1. Оба.

2. Только водитель автомобиля А.

3. Только водитель автомобиля Б.

4. Никто не нарушил.

Вопрос 13. Обязаны ли Вы при повороте направо уступить дорогу автомобилю, выполняющему разворот?

ПДД

1. Обязаны.

2. Не обязаны.

Вопрос 14. В каком случае Вы имеете право проехать перекресток первым?

ПДД

1. Только при движении прямо.

2. При движении прямо и налево.

3. При движении прямо, налево и в обратном направлении.

Вопрос 15. Вы намерены продолжить движение прямо. При желтом мигающем сигнале светофора следует:

ПДД

1. Проехать перекресток первым.

2. Уступить дорогу только грузовому автомобилю.

3. Уступить дорогу только трамваю.

4. Уступить дорогу обоим транспортным средствам.

Вопрос 16. С какой максимальной скоростью разрешается движение транспортных средств в жилых зонах и на дворовых территориях?

1. 10 км/ч.

2. 20 км/ч.

3. 40 км/ч.

Вопрос 17. Противотуманные фары можно использовать совместно с ближним или дальним светом фар:

1. Только в условиях недостаточной видимости.

2. Только в темное время суток на неосвещенных участках дорог.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 18. В каких случаях водители привлекаются к уголовной ответственности за нарушения Правил, повлекшие тяжкие последствия?

1. Только при причинении смерти человеку.

2. При причинении смерти человеку или тяжкого вреда здоровью человека.

3. При наличии пострадавшего (вне зависимости от степени тяжести полученных им повреждений) или причинении крупного материального ущерба.

Вопрос 19. В случае остановки на подъеме (спуске) при наличии тротуара можно предотвратить самопроизвольное скатывание автомобиля, повернув его передние колеса в положение:

ПДД

1. А и Г.

2. Б и В.

3. А и В.

4. Б и Г.

Вопрос 20. Какое расстояние проедет транспортное средство за время, равное среднему времени реакции водителя, при скорости движения около 90 км/час?

1. Примерно 15 м.

2. Примерно 25 м.

3. Примерно 35 м.