Билет № 13 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 13 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 13

БИЛЕТ № 13 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Соответствуют ли действия водителя Правилам, если он движется посередине дороги?

ПДД

1. Соответствуют.

2. Соответствуют, если отсутствуют встречные транспортные средства.

3. Не соответствуют.

Вопрос 2. Как следует поступить, если Вам необходимо развернуться?

ПДД

1. Развернуться на этом перекрестке при отсутствии на нем других транспортных средств.

2. Проехать прямо и развернуться за перекрестком.

3. Проехать прямо и развернуться только на следующем перекрестке.

Вопрос 3. Разрешена ли Вам стоянка в указанном месте?

ПДД

1. Разрешена.

2. Разрешена только с включенной аварийной сигнализацией.

3. Запрещена.

Вопрос 4. Эта табличка распространяет действие установленного с ней знака:

ПДД

1. Только на легковые автомобили.

2. На легковые автомобили, а также на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т.

3. На легковые автомобили и мотоциклы.

Вопрос 5. Какой пешеходный переход обозначает данная разметка?

ПДД

1. Только регулируемый.

2. Только нерегулируемый.

3. Любой.

Вопрос 6. Ваши действия в данной ситуации?

ПДД

1. Проедете переезд, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

2. Остановитесь у светофора, а затем проедете переезд.

3. Дождетесь выключения бело-лунного мигающего сигнала и проедете переезд.

Вопрос 7. Когда может быть прекращена подача сигнала рукой о повороте?

1. Непосредственно перед началом маневра.

2. После начала маневра.

3. Только после окончания маневра.

Вопрос 8. Из какой полосы разрешено въехать на данный перекресток?

ПДД

1. Только из правой.

2. Только из левой.

3. Из любой.

Вопрос 9. Разрешается ли Вам выполнить разворот на этом участке дороги?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается только при видимости дороги не менее 100 м.

3. Запрещается.

Вопрос 10. С какой максимальной скоростью Вы имеете право продолжить движение на легковом автомобиле?

ПДД

1. 60 км/ч.

2. 70 км/ч.

3. 90 км/ч.

4. 110 км/ч.

Вопрос 11. Сколько транспортных средств Вам можно обогнать одновременно после проезда пешеходного перехода?

ПДД

1. Только одно.

2. Только два.

3. Все три.

Вопрос 12. Разрешено ли Вам остановиться на мосту для посадки пассажира?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, только если Вы управляете такси.

3. Запрещено.

Вопрос 13. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия?

ПДД

1. Проедете перекресток первым.

2. Уступите дорогу трамваю.

Вопрос 14. Кто из водителей, выполняющих поворот, должен уступить дорогу пешеходам?

ПДД

1. Только водитель легкового автомобиля.

2. Только водитель грузового автомобиля.

3. Оба.

Вопрос 15. Можете ли Вы в данной ситуации приступить к повороту налево?

ПДД

1. Можете.

2. Можете, только убедившись в том, что не создадите помех встречному автомобилю, выполняющему поворот налево.

3. Не можете.

Вопрос 16. Разрешается ли Вам на легковом автомобиле перестроиться вправо, чтобы продолжить движение в прямом направлении?

ПДД

1. Разрешается, если не создадите помех движению маршрутных транспортных средств.

2. Разрешается, если Вы управляете легковым такси.

3. Запрещается.

Вопрос 17. Задние противотуманные фонари можно использовать:

1. Только в условиях недостаточной видимости.

2. Только при движении в темное время суток.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 18. При возникновении какой неисправности запрещено дальнейшее движение транспортного средства даже до места ремонта или стоянки?

1. Не работает стеклоподъемник.

2. Неисправно рулевое управление.

3. Неисправен глушитель.

Вопрос 19. Двигаясь в прямом направлении, Вы внезапно попали на небольшой участок скользкой дороги. Что следует предпринять?

1. Плавно затормозить.

2. Повернуть, руль, чтобы съехать с этого участка дороги.

3. Не менять траектории и скорости движения.

Вопрос 20. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?

1. Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года.

2. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года.

3. Время наложения жгута не ограничено.