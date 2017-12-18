Билет № 16 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 16 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 16

БИЛЕТ № 16 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Разрешается ли водителям транспортных средств занимать место в организованной транспортной колонне?

1. Разрешается.

2. Разрешается, если на дороге имеется не более трех полос для движения.

3. Разрешается, если скорость движущихся в колонне транспортных средств не более 30 км/ч.

4. Запрещается.

Вопрос 2. В какой из дворов Вам можно въехать в данной ситуации?

ПДД

1. Повороты во дворы запрещены.

2. Только во двор направо.

3. Только во двор налево.

4. В любой.

Вопрос 3. Какой из указанных знаков запрещает дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств?

ПДД

1. А.

2. Б.

3. В.

Вопрос 4. О чем информируют эти знаки?

ПДД

1. Разрешенная скорость не более 40 км/ч при влажном покрытии.

2. Рекомендуемая скорость 40 км/ч при влажном покрытии.

3. Рекомендуемая скорость не более 40 км/ч только во время дождя.

Вопрос 5. Разрешена ли Вам остановка в этом месте?

ПДД

1. Разрешена.

2. Разрешена без заезда на тротуар.

3. Запрещена.

Вопрос 6. Как следует поступить водителю при переключении такого сигнала светофора?

ПДД

1. При включении красного сигнала повернуть направо, уступая дорогу другим участникам движения.

2. При включении зеленого сигнала продолжить движение только направо.

3. Указанные действия являются правильными в обоих случаях.

Вопрос 7. Аварийная сигнализация на буксируемом механическом транспортном средстве должна быть включена:

1. Только в условиях недостаточной видимости.

2. Только в темное время суток.

3. Во всех случаях, когда осуществляется буксировка.

Вопрос 8. Обязан ли водитель автомобиля, который движется по левой полосе, уступить дорогу в данной ситуации?

ПДД

1. Обязан.

2. Не обязан.

Вопрос 9. Можно ли Вам на перекрестке выполнить разворот, двигаясь задним ходом?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения.

3. Нельзя.

Вопрос 10. С какой максимальной скоростью Вы имеете право продолжить движение, управляя легковым автомобилем?

ПДД

1. 60 км/ч.

2. 90 км/ч.

3. 110 км/ч.

Вопрос 11. Разрешается ли Вам выполнить обгон в данной ситуации?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается, только если скорость трактора менее 30 км/ч.

3. Запрещается.

Вопрос 12. В каком из указанных мест Вы можете поставить автомобиль на стоянку?

ПДД

1. Только В.

2. Б или В.

3. В любом.

Вопрос 13. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Кому Вы должны уступить дорогу?

ПДД

1. Трамваю и автомобилю.

2. Только трамваю.

3. Никому.

Вопрос 14. При въезде на перекреcток Вы:

ПДД

1. Должны уступить дорогу обоим транспортным средствам.

2. Должны уступить дорогу только автомобилю.

3. Имеете преимущество перед обоими транспортными средствами.

Вопрос 15. Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?

ПДД

1. Только автобусу.

2. Только легковому автомобилю.

3. Обоим транспортным средствам.

Вопрос 16. Разрешено ли Вам остановиться на автомагистрали правее линии, обозначающей край проезжей части?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено только в случае вынужденной остановки.

3. Запрещено.

Вопрос 17. Какие из перечисленных требований являются обязательными при перевозке детей?

1. Перевозка детей в возрасте до 11 лет (включительно) на переднем сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием соответствующих детских удерживающих систем (устройств).

2. Запрещается перевозка детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

3. Оба требования являются обязательными.

Вопрос 18. Запрещается эксплуатация легкового автомобиля, если стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние автомобиля в снаряженном состоянии на уклоне:

1. До 16% включительно.

2. До 23% включительно.

3. До 31% включительно.

Вопрос 19. При повороте направо обеспечение безопасности движения достигается путем выполнения поворота по траектории, которая показана:

ПДД

1. На левом рисунке.

2. На правом рисунке.

3. На обоих рисунках.

Вопрос 20. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?

1. Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью.

2. Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей.

3. Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны гортани, а остальные пальцы — с другой стороны.