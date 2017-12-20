Билет № 22 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 22 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 22

БИЛЕТ № 22 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Сколько перекрестков изображено на рисунке?

ПДД

1. Один.

2. Два.

3. Четыре.

Вопрос 2. Какие из предупреждающих и запрещающих знаков являются временными?

1. Установленные на переносной стойке.

2. Имеющие желтый фон и установленные в местах производства дорожных работ.

3. Все перечисленные.

Вопрос 3. Как Вы должны поступить в данной ситуации?

ПДД

1. Снизить скорость при проезде таможни.

2. Остановиться через 300 м у таможни.

3. Остановиться у знака и дождаться работников таможенной службы

Вопрос 4. Что означают эти дорожные знаки?

ПДД

1. Стоянка разрешена транспортным средствам оперативных служб.

2. Стоянка разрешена только с включенными габаритными огнями.

3. Стоянка разрешена в субботние, воскресные и праздничные дни.

Вопрос 5. Допускается ли пересекать сплошную линию разметки, обозначающую край проезжей части?

1. Допускается для остановки на обочине и при выезде с нее.

2. Допускается для остановки на обочине и при выезде с нее только в местах, где разрешена остановка или стоянка.

3. Запрещается.

Вопрос 6. В данной ситуации водитель автомобиля с включенными проблесковыми маячками:

ПДД

1. Должен ожидать разрешающего сигнала светофора.

2. Может двигаться только прямо или направо.

3. Может двигаться в любом направлении.

Вопрос 7. Обязаны ли Вы в данной ситуации включить указатели левого поворота?

ПДД

1. Обязаны.

2. Обязаны, если будете выполнять разворот.

3. Не обязаны.

Вопрос 8. По какой траектории Вам можно выполнить поворот налево?

ПДД

1. Только по А.

2. Только по Б.

3. По любой из указанных.

Вопрос 9. Разрешено ли водителю движение задним ходом на путепроводе для посадки пассажира?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения.

3. Запрещено.

Вопрос 10. Разрешается ли использовать для движения трамвайные пути встречного направления?

1. Разрешается.

2. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи встречным транспортным средствам.

3. Разрешается только при объезде трамвая попутного направления.

4. Запрещается.

Вопрос 11. Какие ограничения, относящиеся к обгону, действуют на железнодорожных переездах и вблизи них?

1. Обгон запрещен только на переезде.

2. Обгон запрещен на переезде и ближе чем за 100 м перед ним.

3. Обгон запрещен на переезде и на расстоянии 100 м до и после него.

Вопрос 12. Разрешено ли водителю грузового автомобиля остановиться в этом месте?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если разрешенная максимальная масса автомобиля не более 3,5 т.

3. Запрещено.

Вопрос 13. Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?

ПДД

1. Выполните маневр без остановки на перекрестке.

2. Повернете налево и остановитесь в разрыве разделительной полосы. Дождетесь разрешающего сигнала светофора на выезде с перекрестка и завершите маневр.

Вопрос 14. В каком случае Вы должны уступить дорогу трамваю?

ПДД

1. При повороте налево.

2. При движении прямо.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 15. Вы намерены повернуть направо. Можете ли Вы приступить к повороту?

ПДД

1. Можете.

2. Можете, когда убедитесь, что при этом не будут созданы помехи грузовому автомобилю.

3. Не можете.

Вопрос 16. Водители должны уступать дорогу другим участникам движения:

1. При выезде из жилой зоны.

2. При выезде с дворовой территории.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 17. Какие внешние световые приборы следует включать на мотоцикле в светлое время суток?

1. Габаритные огни.

2. Фару ближнего света или противотуманную фару.

3. Включение внешних световых приборов на мотоцикле в светлое время суток не является обязательным.

Вопрос 18. Допускается ли применять шторки и жалюзи на заднем стекле легкового автомобиля?

1. Допускается.

2. Допускается только при наличии зеркал заднего вида с обеих сторон.

3. Не допускается.

Вопрос 19. При каком стиле вождения будет обеспечен наименьший расход топлива?

1. При резком ускорении и плавном замедлении.

2. При плавном ускорении и резком замедлении.

3. При плавном ускорении и плавном замедлении.

Вопрос 20. Если во время движения по сухой дороге с асфальтобетонным покрытием начал моросить дождь, водителю следует:

1. Уменьшить скорость и быть особенно осторожным.

2. Не изменяя скорости продолжить движение.

3. Увеличить скорость и попытаться проехать как можно большее расстояние, пока не начался сильный дождь.