Билет № 23 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 23 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 23

БИЛЕТ № 23 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Сколько пересечений проезжих частей имеет этот перекресток?

ПДД

1. Одно.

2. Два.

3. Четыре.

Вопрос 2. Данный дорожный знак:

ПДД

1. Предупреждает Вас о приближении к месту пересечения с трамвайной линией.

2. Предупреждает Вас о приближении к трамвайной остановке.

3. Обязывает Вас остановиться непосредственно перед пересечением с трамвайной линией.

Вопрос 3. Эти знаки обязывают соблюдать дистанцию:

ПДД

1. Менее 70 м на протяжении 100 м.

2. Не менее 70 м на протяжении 100 м.

3. От 70 м до 100 м.

Вопрос 4. В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение?

ПДД

1. Только прямо.

2. Прямо или налево.

3. Прямо, налево или в обратном направлении.

Вопрос 5. Разрешается ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается только с частичным заездом на тротуар.

3. Запрещается.

Вопрос 6. Вам можно продолжить движение:

ПДД

1. Только по траектории А.

2. Только по траектории Б.

3. По любой траектории из указанных.

Вопрос 7. Обязан ли водитель подавать сигналы указателями поворота при начале движения в жилой зоне, обозначенной соответствующим знаком?

1. Обязан.

2. Обязан только при наличии в непосредственной близости пешеходов.

3. Не обязан.

Вопрос 8. По какой траектории Вам разрешено продолжить движение?

ПДД

1. Только по А.

2. По А или Б.

3. По любой из указанных.

Вопрос 9. На этом участке дороги Вам запрещается:

ПДД

1. Только разворот.

2. Только обгон или объезд.

3. Только перестроение на левую полосу с последующей остановкой на обочине.

4. Любой маневр из перечисленных.

Вопрос 10. Разрешается ли Вам выехать на трамвайные пути встречного направления в данной ситуации?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается только при отсутствии встречного трамвая.

3. Запрещается.

Вопрос 11. В данной ситуации Вы:

ПДД

1. Должны уступить дорогу, так как препятствие находится на Вашей полосе движения.

2. Должны уступить дорогу, так как встречный автомобиль движется на спуск.

3. Имеете право проехать первым, так как Вы движетесь на подъем.

Вопрос 12. На каком расстоянии от знака Вам разрешено поставить автомобиль на стоянку?

ПДД

1. Не менее 5 м.

2. Не менее 10 м.

3. Не менее 15 м.

Вопрос 13. Как следует поступить в этой ситуации, если Вам необходимо повернуть направо?

ПДД

1. Остановиться и дождаться другого сигнала регулировщика.

2. Повернуть направо, уступив дорогу пешеходам.

3. Повернуть направо, имея преимущество в движении перед пешеходами.

Вопрос 14. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. В данной ситуации:

ПДД

1. Вы обязаны уступить дорогу легковому автомобилю.

2. Вы имеете право проехать перекресток первым.

Вопрос 15. Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?

ПДД

1. Обоим транспортным средствам.

2. Только автобусу.

3. Только легковому автомобилю.

4. Никому.

Вопрос 16. Кто из водителей правильно остановился для высадки пассажиров?

ПДД

1. Только водитель автомобиля А.

2. Только водитель автомобиля В.

3. Водители автомобилей А и Б.

4. Водители автомобилей А и В.

Вопрос 17. В каком случае при движении в светлое время суток недостаточно включения дневных ходовых огней?

1. Только при видимости дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя или снегопада.

2. Только при движении в тоннелях.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 18. Что требуется для возврата водительского удостоверения после истечения срока лишения права управления, назначенного за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся?

1. Только проверка знания водителем Правил дорожного движения.

2. Проверка знания водителем Правил дорожного движения и уплата наложенных на него штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.

3. Проверка знания водителем Правил дорожного движения и медицинское освидетельствование его на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

Вопрос 19. Чем опасно длительное торможение с выключенными передачей или сцеплением на крутом спуске?

1. Значительно увеличивается износ протектора шин.

2. Повышается износ деталей тормозных механизмов.

3. Перегреваются тормозные механизмы и уменьшается эффективность торможения.

Вопрос 20. Как изменяется поле зрения водителя с увеличением скорости движения?

1. Расширяется.

2. Не изменяется.

3. Сужается.