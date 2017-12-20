Билет № 24 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 24 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 24

БИЛЕТ № 24 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. При движении на легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должны быть пристегнуты:

1. Только водитель.

2. Водитель и пассажир на переднем сиденье.

3. Все лица, находящиеся в автомобиле.

Вопрос 2. Эти знаки предупреждают Вас:

ПДД

1. О приближении к железнодорожному переезду с тремя путями.

2. О наличии через 150-300 м железнодорожного переезда без шлагбаума.

3. О наличии через 50-100 м железнодорожного переезда.

Вопрос 3. Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если Вы проживаете рядом с этим местом.

3. Запрещено.

Вопрос 4. Какие из указанных знаков обязывают водителя грузового автомобиля с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т повернуть направо?

ПДД

1. Только А.

2. Только Б.

3. А и Б.

4. Б и В.

Вопрос 5. Данная разметка обозначает:

ПДД

1. Место, где начинается (заканчивается) жилая зона.

2. Искусственную неровность на проезжей части.

3. Место, где начинается (заканчивается) зона с ограничением стоянки.

Вопрос 6. Что означает мигание желтого сигнала светофора?

1. Предупреждает о неисправности светофора.

2. Разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода.

3. Запрещает дальнейшее движение.

Вопрос 7. Какую ошибку совершает водитель, въезжающий во двор?

ПДД

1. Поворачивает в зоне действия знака «Движение прямо».

2. Поворачивает, не включив указатели поворота.

3. Совершает обе перечисленные ошибки.

Вопрос 8. Должны ли Вы уступить дорогу грузовому автомобилю в данной ситуации?

ПДД

1. Должны.

2. Должны, если он намерен повернуть направо.

3. Не должны.

Вопрос 9. Разрешается ли Вам выполнить разворот?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается только по траектории А.

3. Разрешается только по траектории Б.

4. Запрещается.

Вопрос 10. С какой максимальной скоростью Вы имеете право продолжить движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т?

ПДД

1. 60 км/ч.

2. 70 км/ч.

3. 90 км/ч.

Вопрос 11. Разрешено ли Вам выполнить обгон?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если скорость грузового автомобиля менее 30 км/ч.

3. Запрещено.

Вопрос 12. Кто из водителей нарушил правила стоянки?

ПДД

1. Оба.

2. Только водитель автомобиля А.

3. Только водитель автомобиля Б.

4. Никто не нарушил.

Вопрос 13. При повороте налево Вы:

ПДД

1. Должны уступить дорогу обоим транспортным

средствам.

2. Должны уступить дорогу только легковому автомобилю.

3. Имеете право проехать перекресток первым.

Вопрос 14. Кто имеет право проехать перекресток первым, если все намерены двигаться прямо?

ПДД

1. Водитель троллейбуса.

2. Вы вместе с водителем троллейбуса.

3. В данной ситуации очередность проезда определяется по взаимной договоренности водителей.

Вопрос 15. В каком случае Вы обязаны уступить дорогу пешеходам?

ПДД

1. Только при повороте налево.

2. Только при повороте направо.

3. В обоих случаях.

Вопрос 16. В данной ситуации Вы:

ПДД

1. Можете объехать шлагбаум, так как светофор не запрещает движение.

2. Должны остановиться и можете продолжить движение только при открытом шлагбауме.

Вопрос 17. На каком расстоянии до встречного транспортного средства следует переключать дальний свет фар на ближний?

1. Не менее чем за 150 м.

2. Не менее чем за 300 м.

3. По усмотрению водителя.

Вопрос 18. В каком случае разрешается эксплуатация легкового автомобиля?

1. Не работает спидометр.

2. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.

3. Не работает предусмотренное конструкцией противоугонное устройство.

4. Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть на нем установлены.

Вопрос 19. Что следует сделать водителю, чтобы предотвратить возникновение заноса при проезде крутого поворота?

1. Перед поворотом снизить скорость и выжать педаль сцепления, чтобы дать возможность автомобилю двигаться накатом на повороте.

2. Перед поворотом снизить скорость, при необходимости включить пониженную передачу, а при проезде поворота не увеличивать резко скорость и не тормозить.

3. Допускаются любые из перечисленных действий.

Вопрос 20. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи?

1. Разрешено.

2. Разрешено в случае крайней необходимости.

3. Запрещено.