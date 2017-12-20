Билет № 25 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 25 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 25

БИЛЕТ № 25 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. На каком рисунке изображена дорога с разделительной полосой?

ПДД

1. На обоих.

2. Только на правом.

3. На обоих рисунках дорога с разделительной полосой не изображена.

Вопрос 2. Вам разрешено продолжить движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т:

ПДД

1. Только прямо.

2. Прямо и направо.

3. Во всех направлениях.

Вопрос 3. Какие из указанных знаков отменяют все ограничения, введенные ранее запрещающими знаками?

ПДД

1. Только В.

2. А и Б.

3. В и Г.

4. Все.

Вопрос 4. Этот знак указывает, что:

ПДД

1. Вы должны повернуть направо или налево.

2. На пересекаемой дороге организовано реверсивное движение.

3. Вправо и влево от перекрестка организовано одностороннее движение.

Вопрос 5. Какой маневр Вам запрещается выполнить при наличии данной линии разметки?

ПДД

1. Обгон.

2. Объезд.

3. Разворот.

4. Разрешаются все перечисленные маневры.

Вопрос 6. Сигналы такого светофора распространяются:

ПДД

1. Только на трамваи.

2. На трамваи, а также другие маршрутные транспортные средства, движущиеся по выделенной для них полосе.

3. На все маршрутные транспортные средства.

Вопрос 7. Обязаны ли Вы включить указатели поворота в данной ситуации?

ПДД

1. Обязаны.

2. Обязаны только при наличии на перекрестке других транспортных средств.

3. Не обязаны.

Вопрос 8. Кто должен уступить дорогу?

ПДД

1. Водитель легкового автомобиля.

2. Водитель грузового автомобиля.

Вопрос 9. Водитель случайно проехал перекресток. Разрешено ли ему в этой ситуации использовать задний ход, чтобы затем продолжить движение налево?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи для других участников дорожного движения.

3. Запрещено.

Вопрос 10. Каким автомобилям и в каких случаях разрешается движение вне населенных пунктов со скоростью не более 90 км/ч?

1. Легковым автомобилям при буксировке прицепа на автомагистралях.

2. Легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на всех дорогах, кроме автомагистралей.

3. Всем перечисленным автомобилям в указанных случаях.

Вопрос 11. Можно ли Вам выполнить обгон?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если скорость грузового автомобиля менее 30 км/ч.

3. Нельзя.

Вопрос 12. Разрешена ли остановка в этом месте?

ПДД

1. Разрешена.

2. Разрешена, если расстояние между транспортным средством и сплошной линией

разметки не менее 3 м.

3. Запрещена.

Вопрос 13. Значения каких дорожных знаков отменяются сигналами светофора?

1. Знаков приоритета.

2. Запрещающих знаков.

3. Предписывающих знаков.

4. Всех перечисленных знаков.

Вопрос 14. При повороте направо Вы должны уступить дорогу:

ПДД

1. Только велосипедисту.

2. Только пешеходам.

3. Пешеходам и велосипедисту.

Вопрос 15. Вы намерены повернуть налево. Кому Вы обязаны уступить дорогу?

ПДД

1. Никому.

2. Только легковому автомобилю.

3. Легковому автомобилю и автобусу.

4. Всем транспортным средствам.

Вопрос 16. Как Вам следует поступить в данной ситуации?

ПДД

1. Проехать железнодорожный переезд без остановки перед знаком.

2. Остановиться перед знаком и продолжить движение сразу же после проезда поезда.

3. Остановиться перед знаком и продолжить движение, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Вопрос 17. Привлечь внимание водителя обгоняемого автомобиля при движении в населенном пункте в светлое время суток можно:

1. Только звуковым сигналом.

2. Только кратковременным переключением фар с ближнего света на дальний.

3. Только совместной подачей звукового и светового сигналов.

4. Любым из перечисленных способов.

Вопрос 18. В каком случае запрещается эксплуатация транспортного средства?

1. Не работает указатель уровня топлива.

2. Нарушена регулировка угла опережения зажигания.

3. Затруднен пуск двигателя.

4. Не работает звуковой сигнал.

Вопрос 19. Как зависит величина тормозного пути транспортного средства от скорости движения?

1. Не зависит.

2. Увеличивается пропорционально скорости.

3. Увеличивается пропорционально квадрату скорости.

Вопрос 20. Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий?

1. Наложить давящую повязку на место ранения.

2. Наложить жгут выше места ранения.

3. Наложить жгут ниже места ранения.