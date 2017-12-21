Билет № 26 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 26 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 26

БИЛЕТ № 26 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Выезд из двора или c другой прилегающей территории:

ПДД

1. Считается перекрестком равнозначных дорог.

2. Считается перекрестком неравнозначных дорог.

3. Не считается перекрестком.

Вопрос 2. Какие из указанных знаков требуют обязательной остановки?

ПДД

1. Только А.

2. Только Б.

3. Б и В.

4. Все.

Вопрос 3. В зоне действия этого знака разрешается использовать звуковой сигнал:

ПДД

1. Только для предупреждения об обгоне.

2. Только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 4. Где начинают действовать требования Правил, относящиеся к населенным пунктам?

1. Только с места установки дорожного знака «Начало населенного пункта» на белом фоне.

2. С места установки дорожного знака с названием населенного пункта на белом или синем фоне.

3. В начале застроенной территории, непосредственно прилегающей к дороге.

Вопрос 5. Такой вертикальной разметкой обозначают боковые поверхности ограждений:

ПДД

1. Только на опасных участках дорог.

2. Только на участках дорог, не относящихся к опасным.

3. На всех участках дорог.

Вопрос 6. Что означают красный мигающий сигнал или два попеременно мигающих красных сигнала светофора, установленного на железнодорожном переезде?

1. Движение разрешается с особой осторожностью.

2. Движение запрещено.

3. Светофорная сигнализация неисправна.

Вопрос 7. Какие световые сигналы Вы обязаны подать в данной ситуации?

ПДД

1. Включить световые указатели поворота налево.

2. Осуществить кратковременное переключение фар с ближнего на дальний свет.

3. Подать перечисленные световые сигналы одновременно.

Вопрос 8. В каких направлениях Вам можно продолжить движение по второй полосе?

ПДД

1. Только налево.

2. Налево и в обратном направлении.

3. Направо, налево и в обратном направлении.

Вопрос 9. Разрешен ли Вам разворот в этом месте?

ПДД

1. Разрешен.

2. Разрешен, если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных транспортных средств.

3. Запрещен.

Вопрос 10. По какой траектории Вы имеете право продолжить движение?

ПДД

1. Только по А.

2. Только по Б.

3. По любой из указанных.

Вопрос 11. Разрешается ли обгон на перекрестках?

1. Разрешается.

2. Разрешается только на регулируемых перекрестках.

3. Разрешается только при движении по главной дороге на нерегулируемых перекрестках.

4. Запрещается.

Вопрос 12. Водители каких автомобилей нарушили правила остановки?

ПДД

1. Только автомобиля Б.

2. Автомобилей Б и В.

3. Всех автомобилей.

Вопрос 13. Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?

ПДД

1. Выполните маневр без остановки на перекрестке.

2. Выехав на перекресток, остановитесь у стоп-линии и, дождавшись зеленого сигнала светофора на разделительной полосе, завершите маневр.

Вопрос 14. Кому Вы должны уступить дорогу при повороте налево?

ПДД

1. Только легковому автомобилю.

2. Только грузовому автомобилю.

3. Обоим транспортным средствам.

Вопрос 15. При движении прямо Вы обязаны уступить дорогу:

ПДД

1. Только легковому автомобилю.

2. Автобусу и легковому автомобилю.

3. Всем транспортным средствам.

Вопрос 16. Где необходимо остановиться, если сразу за пешеходным переходом образовался затор?

1. На пешеходном переходе, если нет пешеходов.

2. Непосредственно перед пешеходным переходом.

3. Не ближе 5 м до пешеходного перехода.

Вопрос 17. На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого нарушает правила перевозки грузов?

ПДД

1. Только на А.

2. Только на Б.

3. На обоих.

Вопрос 18. В каком случае запрещается эксплуатация транспортных средств?

1. Двигатель не развивает максимальной мощности.

2. Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах.

3. Имеется неисправность в системе выпуска отработавших газов.

Вопрос 19. Уменьшение тормозного пути транспортного средства, не оборудованного антиблокировочной тормозной системой, достигается:

1. Путем нажатия на педаль тормоза до упора.

2. Путем прерывистого нажатия на педаль тормоза.

3. Путем нажатия на педаль тормоза с одновременным использованием стояночной тормозной системы.

Вопрос 20. Минимальной величиной необходимой дистанции при движении по сухой дороге на легковом автомобиле принято считать расстояние, которое автомобиль проедет не менее чем за:

1. 1 секунду.

2. 2 секунды.

3. 3 секунды.