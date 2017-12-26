Билет № 28 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 28 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 28

БИЛЕТ № 28 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Обязан ли водитель предоставлять транспортное средство медицинским и фармацевтическим работникам для перевозки граждан в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих их жизни?

1. Обязан.

2. Обязан только при движении в попутном направлении.

3. Не обязан.

Вопрос 2. Вам можно продолжить движение:

ПДД

1. Только по траектории А.

2. Только по траектории Б.

3. По любой траектории из указанных.

Вопрос 3. С какой максимальной скоростью Вы имеете право продолжить движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т?

ПДД

1. 60 км/ч.

2. 70 км/ч.

3. 80 км/ч.

Вопрос 4. Какие из указанных знаков используются для обозначения номера, присвоенного дороге (маршруту)?

ПДД

1. Только А.

2. Только Б.

3. А и Б.

4 Все.

Вопрос 5. Движение по предназначенной для велосипедистов полосе проезжей части, которая обозначена данной разметкой, разрешается:

ПДД

1. Только мопедам.

2. Только мотоциклам с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 см3, и максимальной мощностью, не превышающей 11 квт.

3. Всем перечисленным транспортным средствам.

Вопрос 6. Вы имеете право двигаться:

ПДД

1. Только прямо.

2. Только направо.

3. Прямо или направо.

Вопрос 7. Как необходимо обозначить свое транспортное средство при дорожно-транспортном происшествии?

1. Только с помощью аварийной сигнализации.

2. Только с помощью знака аварийной остановки.

3. Обоими перечисленными способами.

Вопрос 8. Кто имеет преимущество в движении?

ПДД

1. Водитель легкового автомобиля.

2. Водитель грузового автомобиля.

Вопрос 9. Разрешено ли водителю движение задним ходом для посадки пассажира на этом участке дороги?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если водитель управляет легковым такси.

3. Запрещено.

Вопрос 10. Разрешается ли Вам, управляя грузовым автомобилем с разрешенной максимальной массой более 2,5 т, выехать на третью полосу в данной ситуации?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается только для поворота налево или разворота.

3. Разрешается только для опережения.

4. Запрещается.

Вопрос 11. Можно ли Вам обогнать трактор, управляя грузовым автомобилем с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если скорость трактора менее 30 км/ч.

3. Нельзя.

Вопрос 12. В каком месте и направлении Вам разрешено остановиться?

ПДД

1. Только В.

2. Б и В.

3. В любом из указанных.

Вопрос 13. Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?

ПДД

1. Только автомобилю.

2. Только трамваю.

3. Автомобилю и трамваю.

4. Никому.

Вопрос 14. Вы должны уступить дорогу грузовому автомобилю:

ПДД

1. Только при движении прямо.

2. Только при повороте направо.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 15. Вы намерены развернуться. Кому Вам необходимо уступить дорогу?

ПДД

1. Только грузовому автомобилю.

2. Только легковому автомобилю.

3. Обоим транспортным средствам.

Вопрос 16. Где Вам разрешается остановиться при движении по автомагистрали?

ПДД

1. Только через 500 м.

2. В любом месте правее линии, обозначающей край проезжей части.

3. В любом месте у края проезжей части.

Вопрос 17. Двигаясь в темное время суток вне населенного пункта с включенными фарами дальнего света, Вы догнали движущееся впереди транспортное средство. Ваши действия?

1. Оставите включенными габаритные огни, выключив фары дальнего света.

2. Переключите дальний свет фар на ближний.

3. Допускаются оба варианта действий.

Вопрос 18. Как обязан поступить водитель, если во время движения отказал в работе спидометр?

1. Продолжить намеченную поездку с особой осторожностью.

2. Попытаться устранить неисправность на месте, а если это невозможно, то следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

3. Прекратить дальнейшее движение.

Вопрос 19. Что следует предпринять, если на повороте возник занос задней оси заднеприводного автомобиля?

1. Увеличить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение.

2. Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.

3. Значительно уменьшить подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса.

4. Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.

Вопрос 20. В каком случае водителю необходимо оценивать обстановку сзади?

1. Перед началом или возобновлением движения.

2. Перед торможением.

3. Перед осуществлением маневра (перестроения или изменения направления движения).

4. Во всех перечисленных случаях.