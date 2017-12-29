Билет № 29 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 29 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 29

БИЛЕТ № 29 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Что означает требование уступить дорогу?

1. Вы должны остановиться только при наличии дорожного знака «Уступите дорогу».

2. Вы должны обязательно остановиться, чтобы пропустить других участников движения.

3. Вы не должны начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к Вам преимущество, изменить направление движения или скорость.

Вопрос 2. Какие из указанных знаков предоставляют право преимущественного проезда нерегулируемых перекрестков?

ПДД

1. Только А.

2. А и В.

3. Все.

Вопрос 3. Разрешено ли Вам выполнить обгон?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если скорость мотоцикла не более 30 км/ч.

3. Запрещено.

Вопрос 4. Можно ли водителю поставить грузовой автомобиль на стоянку в этом месте указанным способом?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если разрешенная максимальная масса автомобиля не более 3,5 т.

3. Нельзя.

Вопрос 5. Такой вертикальной разметкой обозначают:

ПДД

1. Только нижний край пролетного строения тоннелей, мостов и путепроводов.

2. Только въезд в неосвещенные тоннели.

3. Любые элементы дорожных сооружений, представляющие опасность.

Вопрос 6. В каком месте Вы должны остановиться?

ПДД

1. Перед светофором.

2. Перед стоп-линией.

3. В любом из перечисленных.

Вопрос 7. Должны ли водители подавать сигналы указателями поворота при маневрировании на территории автостоянки или АЗС?

1. Должны.

2. Должны только при наличии в непосредственной близости других транспортных средств.

3. Не должны.

Вопрос 8. Кто из водителей нарушает правила поворота на перекрестке?

ПДД

1. Оба.

2. Только водитель мотоцикла, поворачивающего налево.

3. Только водитель автомобиля.

4. Никто не нарушает.

Вопрос 9. Разрешено ли водителю движение задним ходом при отсутствии других участников движения?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено только до пешеходного перехода.

3. Запрещено.

Вопрос 10. Можно ли Вам выехать на крайнюю левую полосу в данной ситуации?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если гужевая повозка двигается со скоростью не более 30 км/ч.

3. Нельзя.

Вопрос 11. Разрешается ли Вам выполнить обгон?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения.

3. Запрещается.

Вопрос 12. Кто из водителей нарушил правила остановки?

1. Оба.

2. Только водитель автомобиля А.

3. Только водитель автомобиля Б.

4. Никто не нарушил.

ПДД

Вопрос 13. При выполнении какого маневра водитель легкового автомобиля имеет преимущество в движении?

ПДД

1. Только при повороте налево.

2. Только при развороте.

3. При выполнении любого маневра из перечисленных.

Вопрос 14. Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?

ПДД

1. Уступите дорогу трамваю.

2. Проедете перекресток первым.

Вопрос 15. Кому Вы обязаны уступить дорогу при движении в прямом направлении?

ПДД

1. Только легковому автомобилю.

2. Только автобусу.

3. Обоим транспортным средствам.

Вопрос 16. Можно ли Вам, управляя грузовым автомобилем, осуществить опережение в данной ситуации?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если разрешенная максимальная масса автомобиля не более 2,5 т.

3. Нельзя.

Вопрос 17. При движении в светлое время суток на транспортном средстве должны быть включены:

1. Только дневные ходовые огни.

2. Только фары ближнего света.

3. Только противотуманные фары.

4. Любые внешние световые приборы из перечисленных.

Вопрос 18. Запрещается эксплуатация легкового автомобиля (категория М1), если остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не более:

1. 0,8 мм.

2. 1,0 мм.

3. 1,6 мм.

4. 2,0 мм.

Вопрос 19. Что следует предпринять для быстрого восстановления эффективности тормозов транспортного средства после проезда через водную преграду?

1. Резко нажать на педаль тормоза, после чего продолжить движение.

2. Продолжить движение и просушить тормозные колодки многократными непродолжительными нажатиями на педаль тормоза.

3. Продолжить движение с малой скоростью без притормаживания.

Вопрос 20. Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате ДТП?

1. Промыть рану водой, удалить инородные тела, внедрившиеся в рану, приложить стерильную вату, закрепив ее бинтовой повязкой.

2. Надеть медицинские перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, смазать лечебной мазью и заклеить сплошным лейкопластырем.

3. Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую стерильную салфетку, закрепив ее лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой.