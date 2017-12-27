Билет № 32 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 32 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 32

БИЛЕТ № 32 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. По требованию каких лиц водители обязаны проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения?

1. Всех регулировщиков.

2. Должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения.

3. Любых сотрудников полиции.

Вопрос 2. Какие из указанных знаков информируют о том, что на перекрестке необходимо уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся слева?

ПДД

1. Только А.

2. Только Б.

3. А и Б.

4. Все.

Вопрос 3. Разрешено ли Вам при управлении легковым автомобилем с прицепом продолжить движение в прямом направлении?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если Вы проживаете в обозначенной знаком зоне.

3. Запрещено.

Вопрос 4. Вам разрешается движение:

ПДД

1. Только в направлении Б.

2. В направлениях А и Б.

3. В направлениях Б и В.

4. В любом направлении из указанных.

Вопрос 5. О чем информирует Вас увеличение длины штриха прерывистой линии разметки?

ПДД

1. О начале зоны, где запрещены любые маневры.

2. О начале опасного участка дороги.

3. О приближении к сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки попутных направлений.

Вопрос 6. Можно ли Вам перестроиться на соседнюю полосу?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если грузовой автомобиль движется со скоростью 30 км/час.

3. Нельзя.

Вопрос 7. Обязаны ли Вы включить указатели правого поворота перед въездом на этот перекресток?

ПДД

1. Обязаны.

2. Обязаны только при наличии движущихся сзади транспортных средств.

3. Не обязаны.

Вопрос 8. Выезжая с прилегающей территории, необходимо уступить дорогу:

1. Только маршрутным транспортным средствам.

2. Всем механическим транспортным средствам.

3. Любым транспортным средствам и пешеходам.

Вопрос 9. Разрешено ли выполнить разворот на участке дороги, обозначенном этим знаком?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено только в населенном пункте.

3. Разрешено только при видимости дороги не менее 100 м.

4. Запрещено.

Вопрос 10. В каких случаях водителю запрещается движение со скоростью более 50 км/ч?

1. При управлении мопедом.

2. При буксировке механического транспортного средства.

3. Если соответствующий запрет установлен дорожным знаком «Ограничение максимальной скорости».

4. Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 11. Разрешается ли выполнить обгон на пешеходном переходе?

1. Разрешается.

2. Запрещается только при наличии на нем пешеходов.

3. Запрещается.

Вопрос 12. В каком месте Вам можно остановиться?

ПДД

1. Только В.

2. А и В.

3. Б и В.

4. В любом из указанных.

Вопрос 13. Как Вам следует поступить при повороте налево?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается только по крайней правой полосе.

3. Запрещается.

Вопрос 14. Вы намерены развернуться. Ваши действия?

ПДД

1. Развернетесь первым.

2. Выедете на перекресток и, уступив дорогу легковому автомобилю, завершите разворот.

3. Будете действовать по взаимной договоренности с водителем легкового автомобиля.

Вопрос 15. Кому Вы обязаны уступить дорогу при движении прямо?

ПДД

1. Только трамваю.

2. Только легковому автомобилю.

3. Трамваю и легковому автомобилю.

4. Всем транспортным средствам.

Вопрос 16. Разрешается ли движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по техническому состоянию менее 40 км/ч?

1. Разрешается.

2. Разрешается только по крайней правой полосе.

3. Запрещается.

Вопрос 17. Перевозка груза запрещена, если он:

1. Выступает более чем на 1 м за габариты транспортного средства спереди или сзади.

2. Закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки.

3. Установлен на сиденье для пассажиров.

Вопрос 18. Разрешено ли движение транспортного средства до места ремонта или стоянки в темное время суток с негорящими (из-за неисправности) фарами и задними габаритными огнями?

1. Разрешено.

2. Разрешено только на дорогах с искусственным освещением.

3. Запрещено.

Вопрос 19. При повороте налево обеспечение безопасности движения достигается путем выполнения поворота по траектории, которая показана:

ПДД

1. На левом рисунке.

2. На правом рисунке.

3. На обоих рисунках.

Вопрос 20. Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации?

1. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть.

2. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс.

3. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс.