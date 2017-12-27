Билет № 31 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 31 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 31

БИЛЕТ № 31 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами категории «А», подтверждает также право на управление транспортными средствами:

1. Подкатегории «А1».

2. Подкатегории «В1» с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа.

3. Категории «М».

4. Всеми перечисленными транспортными средствами.

Вопрос 2. Какие из указанных знаков информируют о приближении к началу участка дороги со встречным движением?

ПДД

1. Только А.

2. А и Б.

3. Все.

Вопрос 3. Разрешено ли Вам подъехать к месту своей работы, расположенному в зоне действия этих знаков?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено только в рабочие дни.

3. Разрешено только в нерабочие дни.

4. Запрещено.

Вопрос 4. О чем информирует Вас данный дорожный знак с желтым фоном?

ПДД

1. Дальнейшее движение возможно только по второй полосе.

2. Дальнейшее движение возможно только по проезжей части встречного направления.

3. Дальнейшее движение возможно только по другой дороге.

Вопрос 5. Разрешается ли Вам пересекать двойную сплошную линию горизонтальной разметки?

1. Разрешается только при выезде из дворов и других прилегающих территорий.

2. Разрешается только при обгоне.

3. Разрешается только при интенсивном движении.

4. Запрещается.

Вопрос 6. О чем информируют Вас стрелки на зеленом сигнале светофора?

ПДД

1. На этом перекрестке всегда запрещен поворот направо.

2. Движение направо регулируется дополнительной секцией.

3. На этом перекрестке разрешен поворот налево из двух полос.

Вопрос 7. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем легкового автомобиля, информирует Вас:

ПДД

1. О его намерении начать движение.

2. О его просьбе оказать помощь.

3. Об имеющейся опасности за поворотом.

Вопрос 8. В каком направлении разрешено продолжить движение водителю легкового автомобиля?

ПДД

1. Только по кругу.

2. Только направо.

3. В любом направлении из перечисленных.

Вопрос 9. Вам можно продолжить движение на перекрестке:

ПДД

1. Только налево.

2. Налево и в обратном направлении.

3. В любом направлении.

Вопрос 10. Движение в населенном пункте со скоростью более 60 км/ч разрешается:

1. Только при выполнении обгона.

2. Только если установлены дорожные знаки, разрешающие движение со скоростью более 60 км/ч.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 11. В данной ситуации преимущество имеет:

ПДД

1. Легковой автомобиль, так как он движется на подъем.

2. Грузовой автомобиль, так как он движется на спуск.

3. Грузовой автомобиль, так как препятствие находится на полосе движения легкового автомобиля.

Вопрос 12. Можно ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

ПДД

1. Можно.

2. Можно только при видимости дороги не менее 100м.

3. Нельзя.

Вопрос 13. Как Вам следует поступить при повороте налево?

ПДД

1. Остановиться у стоп-линии и дождаться сигнала регулировщика, разрешающего поворот.

2. Выехав на перекресток, остановиться и дождаться сигнала регулировщика, разрешающего поворот.

3. Повернуть, уступив дорогу встречному автомобилю.

Вопрос 14. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия?

ПДД

1. Проедете перекресток вместе с трамваем, не уступая дорогу грузовому автомобилю.

2. Проедете перекресток, уступив дорогу грузовому автомобилю.

Вопрос 15. Кому Вы обязаны уступить дорогу при движении прямо?

ПДД

1. Только мотоциклу.

2. Мотоциклу и легковому автомобилю.

3. Автобусу и мотоциклу.

4. Всем транспортным средствам.

Вопрос 16. Разрешено ли обучать вождению на этой дороге?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, используя для движения только правую полосу проезжей части.

3. Запрещено.

Вопрос 17. Можно ли использовать в светлое время суток противотуманные фары вместо ближнего света фар?

1. Можно.

2. Можно, кроме случаев движения в тоннелях и в условиях недостаточной видимости.

3. Нельзя.

Вопрос 18. Разрешается ли устанавливать на одну ось легкового автомобиля шины с различными рисунками протектора?

1. Разрешается.

2. Разрешается только на заднюю ось.

3. Запрещается.

Вопрос 19. В случае потери сцепления колес с дорогой из-за образования «водяного клина» водителю следует:

1. Увеличить скорость.

2. Снизить скорость резким нажатием на педаль тормоза.

3. Снизить скорость, применяя торможение двигателем.

Вопрос 20. Как влияет утомленное состояние водителя на его внимание и реакцию?

1. Внимание ослабляется, время реакции уменьшается.

2. Внимание ослабляется, время реакции увеличивается.

3. Внимание и время реакции не изменяются.