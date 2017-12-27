Билет № 34 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 34 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 34

БИЛЕТ № 34 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Главная дорога показана:

ПДД

1. Только на левом верхнем рисунке.

2. Только на правом верхнем рисунке.

3. На обоих верхних рисунках.

4. На всех рисунках.

Вопрос 2. На каком расстоянии до скользкого участка дороги устанавливается данный знак в населенном пункте?

ПДД

1. 150-300 м.

2. 50-100 м.

3. Непосредственно перед началом скользкого участка.

Вопрос 3. Остановка в зоне действия этого знака разрешена:

ПДД

1. Только такси с включенным таксометром.

2. Только автомобилям, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

3. Всем перечисленным транспортным средствам.

Вопрос 4. Какие из указанных знаков используются для обозначения кемпинга?

ПДД

1. Только А.

2. Только Б.

3. Только В.

4. Б и В.

Вопрос 5. Если реверсивные светофоры выключились, Вам следует:

ПДД

1. Немедленно перестроиться вправо на соседнюю полосу.

2. Продолжить движение по полосе только до перекрестка.

3. При отсутствии встречных транспортных средств продолжить движение по полосе.

Вопрос 6. Вам разрешено продолжить движение:

ПДД

1. Только налево.

2. Только в обратном направлении.

3. Налево и в обратном направлении.

Вопрос 7. Как необходимо обозначить буксируемый автомобиль при отсутствии или неисправности аварийной сигнализации?

1. Установить на задней части буксируемого автомобиля знак аварийной остановки.

2. Включить габаритные огни.

3. Включить задний противотуманный фонарь.

Вопрос 8. Можно ли водителю легкового автомобиля в данной ситуации начать движение от тротуара?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если при этом не будут созданы помехи грузовому автомобилю.

3. Нельзя.

Вопрос 9. Водитель случайно проехал нужный въезд во двор. Разрешается ли ему в этой ситуации использовать задний ход, чтобы затем повернуть направо?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных транспортных средств.

3. Запрещается.

Вопрос 10. Кто из водителей мопедов занял правильное положение на полосе движения?

ПДД

1. Только водитель мопеда А.

2. Только водитель мопеда Б.

3. Оба.

Вопрос 11. Можно ли Вам продолжить движение по средней полосе после опережения автомобиля, движущегося по правой полосе?

ПДД

1. Можно.

2. Можно только при отсутствии встречного транспорта.

3. Нельзя.

Вопрос 12. Водители каких автомобилей нарушили правила остановки?

ПДД

1. Только автомобиля А.

2. Автомобилей А и Б.

3. Автомобилей А и В.

4. Всех автомобилей.

Вопрос 13. Как Вам следует поступить при движении в прямом направлении?

ПДД

1. Проехать перекресток первым.

2. Уступить дорогу трамваю.

3. Дождаться другого сигнала регулировщика.

Вопрос 14. Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?

ПДД

1. Только мотоциклу.

2. Только легковому автомобилю.

3. Никому.

Вопрос 15. Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?

ПДД

1. Уступите дорогу обоим транспортным средствам.

2. Уступите дорогу только легковому автомобилю.

3. Уступите дорогу только автобусу.

Вопрос 16. Сигналом остановки для машиниста поезда служит следующее расположение руки или рук (днем с лоскутом яркой материи либо каким-нибудь хорошо видимым предметом, ночью — с факелом или фонарем):

1. Вытянутые в стороны руки.

2. Круговое движение руки.

3. Поднятая вверх правая рука.

4. Поднятые вверх обе руки.

Вопрос 17. В тоннеле с искусственным освещением должны быть включены:

1. Фары ближнего света или габаритные огни.

2. Фары ближнего света или дневные ходовые огни.

3. Фары ближнего или дальнего света.

Вопрос 18. Уголовная ответственность предусмотрена за управление транспортным средством, не повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, если оно ранее было подвергнуто административному наказанию:

1. За управление транспортным средством в состоянии опьянения.

2. За невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

3. За совершение любого из перечисленных правонарушений.

Вопрос 19. При движении по двухполосной дороге за грузовым автомобилем у Вас появилась возможность совершить обгон. Ваши действия?

ПДД

1. Максимально приблизитесь к обгоняемому автомобилю, затем перестроитесь на полосу встречного движения и завершите маневр.

2. Перестроитесь на полосу встречного движения, после чего произведете сближение с обгоняемым транспортным средством и завершите маневр.

3. Допустимы оба варианта действий.

Вопрос 20. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего?

1. Искусственная вентиляция легких и давление руками на грудину пострадавшего: вначале 1 вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину.

2. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту».

3. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту».