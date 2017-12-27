Билет № 35 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 35 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 35

БИЛЕТ № 35 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Что означает термин «Недостаточная видимость»?

1. Видимость дороги менее 100 м вблизи опасных поворотов и переломов продольного профиля дороги.

2. Видимость дороги менее 150 м в ночное время суток.

3. Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и т.п., а также в сумерки.

Вопрос 2. Вы можете продолжить движение на следующем перекрестке:

ПДД

1. Только в направлении Б.

2. В направлениях А и Б.

3. В любом направлении из указанных.

Вопрос 3. Какие из указанных знаков разрешают движение со скоростью 60 км/ч?

ПДД

1. Только Б.

2. Б и В.

3. Все.

Вопрос 4. Кто из водителей нарушил правила стоянки?

ПДД

1. Водители мотоцикла и грузового автомобиля.

2. Только водитель мотоцикла.

3. Только водитель грузового автомобиля.

4. Никто не нарушил.

Вопрос 5. Вы можете объехать препятствие:

ПДД

1. Только по траектории А.

2. Только по траектории Б.

3. По любой траектории из указанных.

Вопрос 6. Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора?

1. Неисправна светофорная сигнализация.

2. Вскоре будет включен зеленый сигнал.

3. Вскоре будет включен красный сигнал.

Вопрос 7. На каком расстоянии от транспортного средства должен быть выставлен знак аварийной остановки в данной ситуации?

ПДД

1. Не менее 15 м.

2. Не менее 20 м.

3. Не менее 30 м.

Вопрос 8. Кому Вы должны уступить дорогу при повороте во двор?

ПДД

1. Только встречному автомобилю.

2. Встречному автомобилю и пешеходам.

3. Никому.

Вопрос 9. Для обеспечения безопасности при выезде задним ходом с места стоянки, имеющего ограниченную видимость, необходимо:

1. Подать звуковой сигнал.

2. Включить аварийную сигнализацию.

3. Прибегнуть к помощи других лиц.

Вопрос 10. С какой максимальной скоростью Вы имеете право продолжить движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т после въезда на примыкающую слева дорогу?

ПДД

1. 60 км/ч.

2. 70 км/ч.

3. 90 км/ч.

Вопрос 11. Как Вам следует поступить в данной ситуации?

ПДД

1. Уступить дорогу встречному автомобилю.

2. Проехать первым.

3. Действовать по взаимной договоренности с водителем встречного автомобиля.

Вопрос 12. Водители каких автомобилей не нарушили правила остановки?

ПДД

1. Только автомобиля Б.

2. Только автомобиля В.

3. Автомобилей А и Б.

4. Автомобилей А и В.

Вопрос 13. Вам необходимо уступить дорогу другим участникам движения:

ПДД

1. Только при повороте налево или развороте.

2. Только при повороте направо.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 14. Вы намерены продолжить движение прямо. Ваши действия?

ПДД

1. Проедете перекресток первым.

2. Уступите дорогу грузовому автомобилю, так как он приближается справа.

3. Уступите дорогу грузовому автомобилю, так как он находится на главной дороге.

Вопрос 15. Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?

ПДД

1. Обоим транспортным средствам.

2. Автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

3. Никому.

Вопрос 16. При вынужденной остановке на железнодорожном переезде, если в транспортном средстве находятся пассажиры, водитель должен:

1. Немедленно высадить людей.

2. Высадить людей, если принятые меры не позволяют убрать транспортное средство с переезда.

3. Высадить людей при появлении поезда.

Вопрос 17. При остановке и стоянке на неосвещенных участках дорог в темное время суток необходимо:

1. Включить габаритные огни.

2. Включить фары ближнего света.

3. Выставить знак аварийной остановки.

Вопрос 18. В каком случае разрешается эксплуатация автомобиля?

1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.

2. Не работают предусмотренные конструкцией стеклоомыватели.

3. Не работает стеклоподъемник.

Вопрос 19. По какой траектории двигается прицеп легкового автомобиля при прохождении поворота?

1. Дальше от центра поворота, чем траектория движения автомобиля.

2. По траектории движения автомобиля.

3. Ближе к центру поворота, чем траектория движения автомобиля.

Вопрос 20. Принято считать, что среднее время реакции водителя составляет:

1. Примерно 0,5 секунды.

2. Примерно 1 секунду.

3. Примерно 2 секунды.