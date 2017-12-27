Билет № 36 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 36 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 36

БИЛЕТ № 36 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Главной на перекрестке является:

1. Дорога с твердым покрытием по отношению к грунтовой дороге.

2. Дорога с асфальтобетонным покрытием по отношению к дороге, покрытой брусчаткой.

3. Дорога с тремя или более полосами движения по отношению к дороге с двумя полосами.

Вопрос 2. Разрешается ли Вам въехать на мост одновременно с водителем мотоцикла?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается, если Вы не затрудните ему движение.

3. Запрещается.

Вопрос 3. Водители каких автомобилей нарушили правила стоянки?

ПДД

1. Только автомобиля А.

2. Только автомобиля Б.

3. Автомобилей А и Б.

Вопрос 4. Какие из указанных табличек распространяют действие установленных с ними знаков на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т?

ПДД

1. Только Б.

2. Только В.

3. Б и В.

4. Все.

Вопрос 5. Правая полоса предназначена для движения:

ПДД

1. Любых автобусов.

2. Всех автобусов и троллейбусов.

3. Автобусов и троллейбусов, движущихся по установленным маршрутам с обозначенными местами остановок, а также школьных автобусов и легковых такси.

Вопрос 6. Как следует поступить водителю легкового автомобиля при приближении автомобиля оперативной службы?

ПДД

1. Продолжить движение по левой полосе.

2. Перестроиться на правую полосу.

3. Остановиться справа у тротуара.

Вопрос 7. Согнутая в локте рука водителя автомобиля является сигналом, информирующим Вас о его намерении:

ПДД

1. Повернуть направо.

2. Продолжить движение прямо.

3. Остановиться, чтобы уступить дорогу мотоциклу.

Вопрос 8. Вам можно продолжить движение при повороте налево:

ПДД

1. Только по траектории А.

2. Только по траектории В.

3. По любой траектории из указанных.

Вопрос 9. Если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, следует:

1. Уступить дорогу транспортному средству, приближающемуся справа.

2. Уступить дорогу транспортному средству, приближающемуся слева.

3. Действовать по взаимной договоренности водителей.

Вопрос 10. В каких случаях на дорогах, проезжая часть которых разделена линиями разметки, водители обязаны двигаться строго по полосам?

1. Только при интенсивном движении.

2. Только если полосы движения обозначены сплошными линиями разметки.

3. Во всех случаях.

Вопрос 11. Водитель обгоняемого транспортного средства:

1. Обязан снизить скорость движения.

2. Обязан не повышать скорость движения.

3. Имеет право действовать по своему усмотрению.

Вопрос 12. Разрешена ли Вам остановка для высадки пассажиров в указанном месте?

ПДД

1. Разрешена.

2. Разрешена, если при этом не будут созданы помехи для движения маpшрутных транспортных средств.

3. Запрещена.

Вопрос 13. Вы намерены повернуть направо. Ваши действия?

ПДД

1. Дождетесь другого сигнала регулировщика.

2. Уступите дорогу легковому автомобилю, осуществляющему разворот.

3. Проедете перекресток первым.

Вопрос 14. В каких случаях Вы должны уступить дорогу трамваю?

ПДД

1. При повороте налево.

2. При движении прямо.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 15. Как Вам следует поступить при повороте налево?

ПДД

1. Уступить дорогу обоим транспортным средствам.

2. Уступить дорогу только грузовому автомобилю.

3. Проехать перекресток первым.

Вопрос 16. Вы обязаны уступить дорогу грузовому автомобилю:

ПДД

1. Только при повороте направо.

2. Только при повороте налево.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 17. В каких случаях необходимо включать фары ближнего света или дневные ходовые огни в светлое время суток?

1. Только при движении вне населенного пункта.

2. Только при движении в населенном пункте.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 18. Административная ответственность установлена за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение:

1. Легкого вреда здоровью человека либо незначительного материального ущерба.

2. Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека.

3. Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо материального ущерба.

Вопрос 19. Как правильно произвести экстренное торможение на скользкой дороге, если автомобиль не оборудован антиблокировочной тормозной системой?

1. Нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее до полной остановки.

2. Нажать на педаль тормоза с одновременным использованием стояночного тормоза.

3. Тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза, не допуская блокировки колес.

20. Как воспринимается водителем скорость своего автомобиля при длительном движении по равнинной дороге на большой скорости?

1. Кажется меньше, чем в действительности.

2. Восприятие скорости не меняется.

3. Кажется больше, чем в действительности.