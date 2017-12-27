Билет № 37 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 37 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 37

БИЛЕТ № 37 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. К категории «В» относятся автомобили:

1. С разрешенной максимальной массой не более 2,5 т и числом сидячих мест, помимо сиденья водителя, не более 8.

2. С разрешенной максимальной массой не более 3,5 т и числом сидячих мест, помимо сиденья водителя, не более 8.

3. С разрешенной максимальной массой не более 3,5 т и числом сидячих мест, помимо сиденья водителя, не более 16.

Вопрос 2. Какие из указанных знаков устанавливают непосредственно перед железнодорожным переездом?

ПДД

1. Только А.

2. Только Б.

3. Только В.

4. А и В.

Вопрос 3. Вам разрешено выполнить разворот:

ПДД

1. Только по траектории А.

2. Только по траектории Б.

3. По любой траектории из указанных.

Вопрос 4. Можно ли Вам поставить автомобиль на стоянку за путепроводом?

ПДД

1. Можно.

2. Можно не ближе 5 м от опоры путепровода.

3. Нельзя.

Вопрос 5. Разрешается ли Вам перестроиться на полосу с реверсивным движением в данной ситуации?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается только для поворота налево или разворота.

3. Запрещается.

Вопрос 6. Вам разрешено движение:

ПДД

1. Только в направлении А.

2. В направлениях А и Б.

3. В любом направлении из указанных.

Вопрос 7. Какие указатели поворота Вы обязаны включить при выполнении разворота по такой траектории?

ПДД

1. Только правого поворота.

2. Только левого поворота.

3. Сначала правого поворота, а при движении от тротуара — левого поворота.

Вопрос 8. Ситуация, в которой водитель транспортного средства, движущегося по правой полосе, обязан уступить дорогу при перестроении, показана:

ПДД

1. На левом рисунке.

2. На правом рисунке.

3. На обоих рисунках.

Вопрос 9. Разрешено ли водителю легкового автомобиля движение задним ходом для посадки пассажира?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи маршрутным транспортным средствам.

3. Запрещено.

Вопрос 10. В данной ситуации для того, чтобы продолжить движение в прямом направлении, Вы имеете право:

ПДД

1. Объехать грузовой автомобиль справа.

2. Продолжить движение только после того, как грузовой автомобиль выполнит поворот налево.

3. Выполнить любое из перечисленных действий.

Вопрос 11. Запрещается ли выполнять обгон на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними?

1. Запрещается.

2. Запрещается только под мостами, путепроводами и эстакадами.

3. Запрещается только при наличии сплошной линии разметки.

4. Разрешается.

Вопрос 12. Можно ли Вам остановиться в тоннеле для посадки пассажира?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если Вы управляете легковым такси.

3. Нельзя.

Вопрос 13. Как Вам следует поступить при повороте направо?

ПДД

1. Остановиться перед стоп-линией и, пропустив пешеходов, повернуть направо.

2. Выехав на перекресток, остановиться перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов.

3. Продолжить движение без остановки на перекрестке.

Вопрос 14. При движении в каком направлении Вы будете иметь преимущество?

ПДД

1. Только при повороте направо.

2. Только при повороте налево.

3. В любом направлении из перечисленных.

Вопрос 15. Вы намерены продолжить движение прямо. Ваши действия?

ПДД

1. Проедете перекресток первым.

2. Уступите дорогу трамваю.

Вопрос 16. На каких участках автомагистрали запрещается движение задним ходом?

1. Только в местах въезда или выезда с нее.

2. Только в местах остановок маршрутных транспортных средств.

3. На всем протяжении дороги.

Вопрос 17. Водителям мопедов запрещается поворачивать налево или разворачиваться:

1. Только при движении по дороге с трамвайным движением.

2. Только при движении по дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном направлении.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 18. При какой неисправности запрещено дальнейшее движение на автомобиле во время дождя или снегопада?

1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.

2. Не действует стеклоочиститель со стороны водителя.

3. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.

Вопрос 19. С увеличением скорости движения на повороте величина центробежной силы:

1. Не изменяется.

2. Увеличивается пропорционально скорости.

3. Увеличивается пропорционально квадрату скорости.

Вопрос 20. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют транспортные шины и подручные средства для их изготовления?

1. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань.

2. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив между ними мягкую ткань.

3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают.