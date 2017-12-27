Билет № 38 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 38 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 38

БИЛЕТ № 38 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Сколько пересечений проезжих частей имеет этот перекресток?

ПДД

1. Одно.

2. Два.

3. Четыре.

Вопрос 2. Данные знаки предупреждают о приближении:

ПДД

1. К месту производства работ на дороге.

2. К железнодорожному переезду со шлагбаумом.

3. К железнодорожному переезду без шлагбаума.

Вопрос 3. Действие каких из указанных знаков не распространяется на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид»?

ПДД

1. А и Б.

2. Б и Г.

3. Б, В и Г.

4. Всех.

Вопрос 4. Вы можете продолжить движение по крайней левой полосе:

ПДД

1. Только налево.

2. Только в обратном направлении.

3. Налево или в обратном направлении.

Вопрос 5. Разрешается ли Вам остановка в этом месте?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается только с заездом на тротуар.

3. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи маршрутным транспортным средствам.

4. Запрещается.

Вопрос 6. Преимущество перед другими участниками движения имеет водитель автомобиля:

1. Только с включенным проблесковым маячком синего или бело-лунного цвета.

2. Только с включенным проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета.

3. Только с включенными проблесковым маячком синего (синего и красного) цвета и специальным звуковым сигналом.

4. Любого из перечисленных.

Вопрос 7. Вы намерены остановиться сразу за перекрестком. В каком месте необходимо включить указатели правого поворота?

ПДД

1. До въезда на перекресток, чтобы заблаговременно предупредить других водителей об остановке.

2. Только после въезда на перекресток.

3. Место включения указателей поворота не имеет значения, так как поворот направо запрещен.

Вопрос 8. При съезде с дороги на прилегающую справа территорию Вы:

ПДД

1. Пользуетесь преимуществом перед другими участниками движения.

2. Должны уступить дорогу только пешеходам.

3. Должны уступить дорогу только велосипедисту.

4. Должны уступить дорогу пешеходам и велосипедисту.

Вопрос 9. Разрешено ли Вам выполнить разворот при движении на подъеме?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено только при видимости дороги 100 метров и более.

3. Запрещено.

Вопрос 10. С какой максимальной скоростью разрешается продолжить движение при буксировке неисправного механического транспортного средства?

ПДД

1. 50 км/ч.

2. 70 км/ч.

3. 90 км/ч.

Вопрос 11. Можно ли Вам начать обгон?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если обгон будет завершен до перекрестка.

3. Нельзя.

Вопрос 12. Водители каких автомобилей нарушили правила остановки?

ПДД

1. Только автомобиля В.

2. Автомобилей А и В.

3. Автомобилей Б и В.

4. Всех перечисленных автомобилей.

Вопрос 13. Как Вам следует поступить при повороте налево?

ПДД

1. Проехать перекресток первым.

2. Уступить дорогу только автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

3. Уступить дорогу обоим транспортным средствам.

Вопрос 14. При движении в каком направлении Вы обязаны уступить дорогу трамваю?

ПДД

1. Только налево.

2. Только прямо.

3. В обоих перечисленных.

Вопрос 15. Вы намерены повернуть направо. Можете ли Вы приступить к повороту?

ПДД

1. Можете.

2. Можете после того, как грузовой автомобиль начнет выполнять поворот налево.

3. Не можете.

Вопрос 16. Подъехав к трамваю попутного направления, остановившемуся у посадочной площадки, которая расположена посередине дороги, водитель должен:

1. Уступить дорогу пешеходам, идущим к трамваю или от него.

2. Остановиться и продолжить движение только после закрытия дверей трамвая.

3. Остановиться и продолжить движение только после начала движения трамвая.

Вопрос 17. Запрещается перевозка детей в легковом автомобиле без использования соответствующих детских удерживающих систем (устройств):

1. Если они перевозятся в возрасте младше 7 лет.

2. Если они перевозятся в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на переднем сиденье.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 18. Владелец транспортного средства обязан возместить вред, причиненный этим транспортным средством, если не докажет, что вред возник:

1. Исключительно вследствие непреодолимой силы.

2. Исключительно вследствие умысла потерпевшего.

3. Вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Вопрос 19. При движении ночью во время сильной метели наилучшую видимость дороги обеспечивает включение:

1. Только противотуманных фар.

2. Противотуманных фар совместно с ближним светом фар.

3. Противотуманных фар совместно с дальним светом фар.

Вопрос 20. В каких случаях пострадавшего следует извлекать из салона автомобиля?

1. При переломах конечностей.

2. При потере пострадавшим сознания, отсутствии у него пульса на сонной артерии, а также признаков дыхания.

3. При обильном кровотечении.