Билет № 39 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 39 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 39

БИЛЕТ № 39 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. При движении каких транспортных средств водители и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности?

1. Только легковых автомобилей.

2. Всех автомобилей.

3. Всех транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности.

Вопрос 2. Этот знак предупреждает о приближении к тоннелю, в котором:

ПДД

1. Будет затруднен разъезд со встречными транспортными средствами.

2. Отсутствует искусственное освещение.

3. Очередность движения регулируется светофором.

Вопрос 3. Вы имеете право продолжить движение на перекрестке:

ПДД

1. Только в направлении В.

2. В направлениях А и В.

3. Во всех указанных направлениях, кроме Г.

Вопрос 4. Какие из указанных знаков разрешают выполнить поворот налево?

ПДД

1. Только А.

2. А и Б.

3. Б и В.

4. Все.

Вопрос 5. При наличии данной разметки, нанесенной на полосе движения, Вам разрешено выполнить:

ПДД

1. Только поворот налево.

2. Только разворот.

3. Поворот налево и разворот.

Вопрос 6. Вам можно двигаться:

ПДД

1. Только налево.

2. Налево и в обратном направлении.

3. В любом направлении.

Вопрос 7. Какие внешние световые приборы должны быть включены на транспортном средстве, имеющем опознавательные знаки «Перевозка детей», при посадке и высадке из него детей?

1. Габаритные огни.

2. Ближний свет фар или противотуманные фары.

3. Аварийная сигнализация.

Вопрос 8. Водитель автомобиля, выполняющий перестроение на правую полосу, в данной ситуации:

ПДД

1. Не должен создавать помехи двигающемуся по правой полосе автомобилю.

2. Имеет преимущество, поскольку завершает обгон.

3. Имеет преимущество, так как на автомобиле включены указатели правого поворота.

Вопрос 9. Разрешается ли Вам выполнить разворот в указанном месте?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается при видимости дороги не менее 100 м.

3. Запрещается.

Вопрос 10. С какой максимальной скоростью Вы имеете право продолжить движение на легковом автомобиле с прицепом?

ПДД

1. 50 км/ч.

2. 70 км/ч.

3. 90 км/ч.

4. 110 км/ч.

Вопрос 11. По какой траектории водителю легкового автомобиля можно выполнить обгон?

ПДД

1. Только по А.

2. Только по Б.

3. По любой из указанных.

Вопрос 12. Разрешается ли Вам остановка в указанном месте?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается только для посадки или высадки пассажиров.

3. Запрещается.

Вопрос 13. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия?

ПДД

1. Проедете первым, руководствуясь сигналом светофора.

2. Проедете первым, руководствуясь знаком «Главная дорога».

3. Уступите дорогу трамваю.

Вопрос 14. Как Вам следует поступить при повороте налево?

ПДД

1. Уступить дорогу легковому автомобилю.

2. Проехать перекресток первым.

Вопрос 15. Кому Вы должны уступить дорогу при движении прямо?

ПДД

1. Легковому автомобилю и мотоциклу.

2. Только легковому автомобилю.

3. Никому.

Вопрос 16. Нарушил ли водитель Правила при вынужденной остановке на автомагистрали?

ПДД

1. Нарушил.

2. Нарушил, если не выставил знак аварийной остановки.

3. Не нарушил.

Вопрос 17. Разрешается ли буксировка в гололедицу, если у буксируемого транспортного средства исправны тормоза и рулевое управление?

1. Разрешается.

2. Разрешается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки.

3. Запрещается.

Вопрос 18. Разрешается ли устанавливать на транспортном средстве ошипованные шины совместно с неошипованными?

1. Разрешается.

2. Разрешается только на разные оси.

3. Запрещается.

Вопрос 19. При трогании на подъеме на автомобиле с механической коробкой передач следует начинать отключать (отпускать) стояночный тормоз:

1. До начала движения.

2. Одновременно с началом движения.

3. После начала движения.

Вопрос 20. Что понимается под остановочным путем?

1. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки.

2. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента нажатия на педаль тормоза до полной остановки.

3. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента начала срабатывания тормозного привода до полной остановки.