Билет № 40 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 40 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 40

БИЛЕТ № 40 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. По требованию каких лиц необходимо передавать для проверки водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности, регистрационные документы на транспортное средство?

1. Сотрудника полиции.

2. Сотрудника Военной автомобильной инспекции.

3. Любого регулировщика.

4. Всех перечисленных лиц.

Вопрос 2. Вам разрешено продолжить движение на перекрестке:

ПДД

1. Только прямо.

2. Прямо и налево.

3. Прямо и в обратном направлении.

4. В любом направлении.

Вопрос 3. Какие из указанных знаков разрешают разворот?

ПДД

1. Только А.

2. А и В.

3. Все.

Вопрос 4. Поставить на стоянку указанным на табличке способом могут:

ПДД

1. Только легковые автомобили и мотоциклы.

2. Все транспортные средства, кроме грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т.

3. Любые транспортные средства.

Вопрос 5. Разметкой в виде буквы «А» обозначают:

ПДД

1. Специальную полосу для любых автобусов.

2. Специальную полосу для маршрутных транспортных средств.

3. Место остановки и стоянки любых автобусов.

Вопрос 6. Разрешено ли Вам движение?

ПДД

1. Разрешено прямо и направо.

2. Разрешено только направо.

3. Запрещено.

Вопрос 7. Какой опознавательный знак должен быть закреплен на задней части буксируемого механического транспортного средства при отсутствии или неисправности аварийной сигнализации?

ПДД

1. А.

2. Б.

3. В.

Вопрос 8. На перекрестке Вы намерены повернуть направо. Как Вам следует поступить?

ПДД

1. Перестроиться на правую полосу, затем осуществить поворот.

2. Продолжить движение по левой полосе до перекрестка, затем повернуть.

3. Возможны оба варианта действий.

Вопрос 9. Кто должен уступить дорогу при одновременном развороте?

ПДД

1. Водитель автобуса.

2. Водитель легкового автомобиля.

3. В данной ситуации водителям следует действовать по взаимной договоренности.

Вопрос 10. Кто из водителей занял правильное положение на полосе движения?

ПДД

1. Оба.

2. Только водитель мопеда, занимающего левое положение на полосе движения.

3. Только водитель мотоцикла, занимающего правое положение на полосе движения.

4. Никто из водителей.

Вопрос 11. Как Вам следует поступить в данной ситуации?

ПДД

1. Проехать первым.

2. Использовать обочину для встречного разъезда.

3. Уступить дорогу грузовому автомобилю.

Вопрос 12. Нарушил ли водитель автомобиля правила остановки?

ПДД

1. Нарушил.

2. Нарушил, если расстояние от автомобиля до линии разметки менее 3 м.

3. Не нарушил.

Вопрос 13. Вы намерены повернуть направо. Ваши действия?

ПДД

1. Проедете перекресток первым.

2. Уступите дорогу только трамваю А.

3. Уступите дорогу только трамваю Б.

4. Уступите дорогу обоим трамваям.

Вопрос 14. При движении прямо Вы:

ПДД

1. Имеете преимущество.

2. Должны уступить дорогу только мотоциклу.

3. Должны уступить дорогу только автомобилю.

4. Должны уступить дорогу обоим транспортным средствам.

Вопрос 15. Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?

ПДД

1. Только автобусу.

2. Только грузовому автомобилю.

3. Обоим транспортным средствам.

Вопрос 16. Можно ли Вам въехать на железнодорожный переезд?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если отсутствует приближающийся поезд.

3. Нельзя.

Вопрос 17. Разрешается ли перевозка людей в салоне легкового автомобиля, буксирующего неисправное транспортное средство?

1. Разрешается.

2. Разрешается только при буксировке на жесткой сцепке.

3. Запрещается.

Вопрос 18. Водитель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он находится в состоянии опьянения, направляется на медицинское освидетельствование на состояние опьянения:

1. При отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

2. При несогласии с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

3. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

4. Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 19. Как следует поступить водителю при посадке в автомобиль, стоящий у тротуара или на обочине?

1. Обойти автомобиль спереди.

2. Обойти автомобиль сзади.

3. Допустимы оба варианта действий.

Вопрос 20. Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)?

1. Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать.

2. Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить пострадавшего водой.

3. Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и поить пострадавшего водой.