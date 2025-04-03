Как продать автомобиль без собственника по доверенности

Доверенность на управление машиной в России отменена уже более десяти лет, однако этот документ для автомобилистов остаётся актуальным. Без него нельзя совершить ряд действий в отсутствие собственника транспортного средства, включая среди прочего и продажу машины.

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Что такое доверенность

Само понятие доверенности как документа раскрыто в Гражданском кодексе Российской Федерации, в котором ст. 158 так и называется: «Общие положения о доверенности». В первом же пункте прописано, что

доверенностью в российском законодательстве «признаётся письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами».

С точки зрения закона собственник имущества — в данном случае автомобиля — называется доверителем, а тот, кто получит право распоряжаться машиной — либо доверенным лицом, либо представителем.

Доверенность можно оформить на любое совершеннолетнее и дееспособное лицо, а количество доверенностей на один и тот же объект имущества может быть неограниченным. Доверенности могут быть как простыми рукописными, так и нотариально заверенными, причём действия с автомобилем не требуют оформления у нотариуса.

Срок действия доверенности, согласно ст. 186 ГК РФ, если он не прописан в бумаге, составляет год с момента даты её оформления — эта дата обязательна, поскольку при её отсутствии доверенность признаётся недействительной в соответствии всё с той же статьёй Гражданского кодекса.

Доверитель в любой момент может отозвать доверенность, а доверенное лицо в любой момент имеет право отказаться от полномочий.

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Понятия генеральной доверенности, о которой часто говорят, в законе не существует. Обычно под этим подразумевается максимально широкий набор полномочий в отношении автомобиля, включая в том числе его продажу. Оформлена она может быть в простой рукописной форме без заверения нотариусом — нотариально удостоверенный документ, который фиксируется в реестре Федеральной нотариальной палаты, обязателен, следуя ст. 185 ГК РФ, только для подачи заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также для распоряжения зарегистрированными в государственных реестрах правами.

Покупка и продажа транспортных средств к перечисленным категориям не относится, а потому достаточно «заключенной в простой письменной форме» доверенности.

Обычно бумага даёт доверенному лицу только тот объём полномочий, который указан в доверенности. Обычно это могут быть:

Право управления транспортным средством и выезд на нём за границу

Совершение регистрационных действий в ГАИ

Оформление страховки

Получение машины со спецстоянки

Продажа автомобиля

В большинстве перечисленных случаев, кроме совершения регистрационных действий (тут необходима нотариальная доверенность), достаточно оформить документ от руки или в электронном виде, прописав те возможности, которыми будет обладать доверенное лицо, а затем доверитель просто должен собственноручно подписать готовую бумагу.

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Но на всякий случай, если есть какие-то опасения или имеется желание дополнительно подкрепить доверенность, её можно оформить нотариально. В такой ситуации нотариус самостоятельно составит документ, для чего потребуется личный визит доверителя к нотариусу с оригиналом своего паспорта, оригиналом документов на автомобиль, а также паспортными данными представителя, на которого оформляется доверенность.

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При этом доверенность может быть разовой (например, чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки) или специальной (например, чтобы перегнать автомобиль от места покупки к месту проживания собственника, поставить его на учёт и оформить страховку и т.п.), а также максимально общего характера (её обычно и называют генеральной) с самыми широкими полномочиями.

Но в любом случае доверенное лицо сможет производить с транспортным средством только те действия, которые чётко прописаны в документе, — именно поэтому при описании полномочий необходимо использовать чёткие формулировки, которые не допускают неоднозначного их толкования.

Что нужно указывать в доверенности

При оформлении доверенности важно проконтролировать, чтобы в документе содержались следующие сведения:

Паспортные данные доверителя (фамилия, имя и отчество человека, дата и год рождения, серия и номер документа, место и дата выдачи удостоверения личности, место прописки и адрес постоянного пребывания);

Паспортные данные доверенного лица (фамилия, имя и отчество, дата и год рождения, серия и номер документа, место и дата выдачи, место прописки и адрес постоянного пребывания);

Сведения о транспортном средстве (марка и модель, цвет, год выпуска, VIN-номер, номер шасси/кузова/двигателя при наличии, госномер, прочая информация из ПТС и СТС);

Перечень полномочий, которые доверитель передаёт доверенному лицу;

Наличие или отсутствие у доверенного лица права на передоверие представленных полномочий другому лицу;

Место оформления доверенности;

Дата оформления доверенности;

Личная подпись доверителя.

Срок действия доверенности можно указать любой или же не указывать вовсе, но дата составления должна быть обязательно — от неё отсчитывается год, в течение которого бумага будет действительна по умолчанию.

Отсутствие даты составления доверенности, даже если всё остальное оформлено верно, автоматически делает документ недействительным.

Согласно ст. 188 Гражданского кодекса «Прекращение доверенности», документ теряет силу, если:

Истёк срок действия доверенности;

Совершилось действие, для которого была оформлена доверенность;

Доверитель отозвал доверенность («отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была выдана доверенность, либо в нотариальной форме»);

Доверенное лицо отказалось от предоставленных ему полномочий;

Доверитель или доверенное лицо умер, был признан недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

Доверитель или доверенное лицо проходят через «процедуру банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности»;

Изменились паспортные данные доверителя или доверенного лица, а также поменялись данные ПТС или СТС;

Были нарушены условия, прописанные в доверенности.

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Для этого доверителем должен выступать собственник транспортного средства — то есть человек, данные которого указаны последним в паспорте транспортного средства. Документ, подкреплённый личной подписью (действителен только оригинал доверенности, а не её копия, отсканированный вариант или фотография), доверенное лицо может использовать для сделок с машиной.

Никакой разницы между тем, продаёт автомобиль собственник или же его доверенное лицо, нет, но определённые нюансы в документах всё же существуют:

В договоре купли-продажи (ДКП) транспортного средства наряду с собственником должно быть указано доверенное лицо, уполномоченное на сделку, а также данные доверенности, на основании которой оно действует;

Сделку от имени собственника, расписку в получении денежных средств заверяет доверенное лицо, указывая данные доверенности;

В ПТС графу «подпись прежнего собственника» заполняет доверенное лицо, поскольку подписи в паспорте транспортного средства и ДКП должны совпадать;

К комплекту документов должна быть приложена копия доверенности, на основании которой действует доверенное лицо.

Поскольку доверенность может быть отозвана до переоформления автомобиля на нового собственника, в случае с простым рукописным документом лучше пригласить в ГИБДД для переоформления доверенное лицо, действующее от имени доверителя, а в идеале попросить заверенную нотариусом бумагу, чтобы подстраховаться от потенциальных проблем.

Это классический вариант сделки, при котором проходит документальное переоформление транспортного средства с одного собственника на другого, однако встречается вариант продажи автомобиля по генеральной доверенности без переоформления. Обычно такого рода сделки привлекательны меньшей ценой машины, однако у них есть ряд подводных камней.

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Чем опасна продажа автомобиля по генеральной доверенности без переоформления для продавца:

Он остаётся собственником машины и обязан оплачивать транспортный налог и все приходящие на автомобиль штрафы;

В случае ДТП, если водитель скроется, собственнику придётся доказывать, что не он находился за рулём;

Проданная по генеральной доверенности машина может быть перепродана по аналогичной схеме ещё несколько раз, однако собственником для закона останется тот человек, на которого она была оформлена изначально.

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Чем опасна продажа автомобиля по генеральной доверенности без переоформления для покупателя:

«Вечный учёт» машины — запрет на регистрационные действия по тем или иным причинам;

Наличие юридических проблем с транспортным средством (отсутствующие или повреждённые идентификационные данные, незарегистрированные изменения в конструкции и т.п.), делающие невозможной эксплуатацию;

Риск нахождения автомобиля в розыске;

Возможность реального собственника снять транспортное средство с учёта или оформить его утилизацию;

Риск остаться без машины в случае смерти собственника, что ведёт к автоматическому прекращению учёта;

После смерти покупателя автомобиль вернётся собственнику, а не наследникам владельца;

Вероятность изъятия автомобиля в счёт долгов собственника;

Вероятность объявления транспортного средства в розыск собственником с возвратом ему машины;

По истечении срока действия доверенности покупатель автомобиля утратит право владения им;

Транспортное средство может быть изъято по решению суда, если было совместной собственностью разводящихся супругов, один из которых продал машину по генеральной доверенности.

Таким образом, рисков от продажи/покупки автомобиля по генеральной доверенности без переоформления достаточно и для продавца, и для покупателя, так что никакая финансовая выгода от сделки не может перекрыть потенциальных проблем для обеих сторон.