ГИБДД подложила водителям «шипы»

Как сотрудники ГИБДД будут наказывать водителей за езду на шипованной резине без соответствующего знака на стекле, что нужно сделать, получив предупреждение или штраф и можно ли нарисовать такой знак самому, если в магазинах их не найти, разбиралась «Газета.Ru» . Зачем в принципе нужен знак «Шипы» еще раз объяснили в Госавтоинспекции.

С приходом первых заморозков для российских автомобилистов стали актуальны вступившие 4 апреля 2017 года поправки в ПДД, обязывающие при использовании зимней резины размещать на задней части транспортного средства знак «Шипы».

Чтобы напомнить о необходимости такого знака, в конце октября в ГИБДД даже выпустили специальную памятку. В ней говорится, что в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза „О безопасности колесных транспортных средств“ и в связи с изменением погодных и дорожных условий, водителям необходимо сменить летнюю резину на зимнюю и установить на заднее стекло транспортного средства знак „Шипы“.

В противном случае инспектор ГИБДД, остановивший такого водителя, будет иметь право выписать ему штраф и даже запретить дальнейшее движение до устранения нарушения.

Так, в соответствии с ч.1 ст. 12.5 КоАП России управление транспортным средством, эксплуатация которого запрещена, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. При вступлении в силу новой нормы, в ГИБДД в разных регионах сразу успокоили водителей: в первый раз будем предупреждать, а штрафовать начнем только со второго раза. Скорее всего, норма не штрафовать в первый раз будет действовать и дальше — так, даже в самой памятке ГИБДД говорится, что водитель „может быть оштрафован“.

Хотя понятно, что, поскольку прямой запрет на выписку штрафа отсутствует, решения наказывать водителей или предупреждать, будут принимать сами сотрудники ГИБДД в каждом конкретном случае.

Кстати, пройти техосмотр, если вы на зимней резине без этого знака тоже не получится.

Примечательно, что еще в апреле водители столкнулись с неожиданной проблемой — дефицитом необходимых наклеек в свободном доступе.

На аналогичные трудности найти нужный знак автомобилисты начали жаловаться и сейчас.

Так, в автомобильном сообществе „Синие ведерки“ появились десятки сообщений от отчаявшихся пользователей: резину поменяли, но ни на шиномонтаже, ни в магазинах столь необходимой таблички не найти — дефицит.

Преимущественно жалуются москвичи: например, автомобилистка Ирина Иванова написала, что „две недели назад „переобулась“ за полчаса, а „потом 33 часа искала этот дурацкий знак. Нашли в магазине“.

Евгения Ильина согласилась с проблемой: „Я тоже нашла только в 10-м магазине. За 100 рублей“, — рассказала она. В свою очередь водитель Алекс Игнатьев поделился наблюдениями о том, что знаки начали продавать с рук. „Вчера на Ярославке не доезжая Пушкина мужик у дороги с машины торговал этими знаками! Я еще удивился: „Кому они нужны?“ Оказалось, дефицит!“ — недоумевает пользователь. Впрочем, есть и другие автомобилисты, которые рассказали „Газете.Ru“, что приобрели знак без всяких проблем.

Житель Самары отметил, что такие знаки клиентам дарят прямо на шиномонтаже при смене резины и никаких проблем со знаком „Ш“ в городе нет.

Те, кто все же отыскал нужный треугольник, тоже жалуются: цены на пустяковый кусок бумаги выросли в несколько раз.

“Знаков полно, другой вопрос, что цены на них спекулянтские. Такой „лопух“ стоит уже 120-180 рублей!», — негодует Яна Чернова.

Но автомобилисты уже нашли выход и сами изготавливают знаки: печатают взятые в интернете макеты на принтере или даже просят своих детей их нарисовать.

Как заверили «Газету.Ru» в Госавтоинспекции, никаких претензий у гаишников с «кустарным» знакам не будет, главное, чтобы те соответствовали установленным в законодательстве требованиям.

Так, в постановлении правительства от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 12.07.2017) указано, что знак «Шипы» должен быть в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны).

Несмотря на разные подходы к поиску нужного знака, сходятся автомобилисты в одном — чтобы не нарваться на штраф, лучше букву «Ш» приклеить. Так, многие водители рассказали «Газете.Ru», что весной уже поплатились за свою беспечность, нарвавшись на специальный рейд ГИБДД.

О прямом назначении этого знака в Госавтоинспекции отвечают: «его смысл в информировании водителей, которые едут сзади, что на автомобиле установлены шипованные шины», — заявили «Газете.Ru» в ведомстве.

Получается, что каждый водитель будет уже для себя решать, что видеть в этом предупреждении — будь то это возможный укороченный тормозной путь или опасность встречи с вылетающими из под колес камнями.

Но недоумения по поводу необходимости такого предупреждения некоторые автомобилисты не скрывают: мол, и так понятно, что надо держать дистанцию.

Тем не менее, случай, который в апреле произошел с водителем-инструктором из Санкт-Петербурга, заставит профессионалов, находящихся за рулем по работе, лишний раз задуматься перед выездом без нужного знака. Так, как рассказывал «Газете.Ru» вице-председатель регионального отделения Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов , в апреле сотрудники ГИБДД остановили водителя-инструктора, который на своем личном транспорте обучал начинающего автомобилиста и составили на него протокол за езду без знака «Шипы».

При этом, как утверждал Холодов, на протоколе они проставили едва заметный штамп о запрете эксплуатации транспортного средства, не сообщив об этом водителю.

После составления протокола полицейские отпустили водителя. Но через несколько минут патруль догнал автомобилиста, вновь остановил его и сообщил, что на этот раз водитель совершил уже уголовное преступление. по ч. 1 ст. 238 УК России (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Поэтому, при получении такого штрафа, к примеру, таксистом, общественник советует быть максимально внимательными и не оказывать услуг до устранения нарушения.

«Проблем в Санкт-Петербурге с количеством знаков я не заметил, а вот реально соответствующих стандартам я не видел — все они меньше, — рассказал Холодов «Газете.Ru». — Пока практика оформления ДТП с такими водителями-нарушителями не сложилась. Но можно предположить, что в страховых компаниях будут судить так: допустим, машине на шипах без знака что-то въехал сзади. Один не соблюдал дистанцию, но за это непосредственно штрафа не предусмотрено, а второй нарушил ПДД, не установив этот знак.

В итоге въехавший водитель может заявить, что он не был предупрежден, о том, что машина на шипах, и тогда ответственность будет уже обоюдной».

На это в Госавтоинспекции отвечают, что само по себе наличие или отсутствие опознавательного знака «Шипы» на автомобиле не является причиной автоаварии. «В ходе рассмотрения ДТП сотрудники ГИБДД выясняют, кто из участников происшествия нарушил те или иные положения Правил дорожного движения. Что же касается урегулирования споров между участниками ДТП, то это необходимо делать в гражданско-правовом порядке в суде», — сказали «Газете.Ru» в ведомстве.