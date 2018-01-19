Бандитские машины лихих девяностых 

1/14 ВАЗ-2109 («Девятка»). Братки полюбили «девятку» не случайно: в отличие от более поздней ВАЗ-2108, у этой машины были четыре боковые двери, а значит, команда из нескольких человек могла быстро сесть в автомобиль или выскочить из него, что было очень кстати в условиях жизни, полной разборок и перестрелок РИА Новости Фото:

2/14 В начале 90-х Санкт-Петербург из-за близости к Скандинавии заполонили Volvo и Saab, которые перегоняли из Швеции и Финляндии; оттуда же поступали и запчасти к этим машинам. Надежные и престижные, «скандинавы» быстро стали любимцами криминала на северо-западе страны. Volvo 940, к слову, можно увидеть в первых сериях культового бандитского сериала «Бригада» moibbk.com Фото:

3/14 Saab 9000. Автомобиль в начале 90-х снискал популярность не только в Санкт-Петербурге и окрестностях: его ценил и криминал столичного региона. Фото: avto-nomer.ru

4/14 Самыми популярными у бандитов внедорожниками стали подержанные Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee. Внедорожник имел целый ряд достоинств: высокая проходимость, скорость, хорошая управляемость и комфортность. Кстати, именно Jeep Grand Cherokee с командой бандитов расстрелял из пулемета «максим» герой Виктора Сухорукова в знаменитом фильме «Брат-2» Фото: Public Domain / Wikimedia

5/14 Toyota Land Cruiser 80 («крузак», «кукурузник»). Весьма популярный в 90-е годы у членов ОПГ автомобиль было принято наглухо тонировать для пущей серьезности. Toyota Land Cruiser 80 из-за надежности предпочитали другим внедорожникам «братки» на Урале и в Сибири, где с дорогами и запчастями дело обстояло совсем плохо Фото: order_242 / Wikimedia

6/14 Внедорожник Mitsubishi Pajero полюбился криминалу за хорошую проходимость, мощь и высокую посадку, которая, помимо всего прочего, была хорошим подспорьем при уклонении от пуль. А благодаря инновационной для того времени трансмиссии, водитель Pajero при скорости до 100 километров в час мог менять режимы работы на ходу, приспосабливаясь к любым дорожным условиям Фото: Public Domain / Wikimedia

7/14 BMW 5 в кузове Е34 был востребован у бандитов, которые еще не добились на криминальном поприще больших высот, но уже шли к успеху. Бандиты считали ее обязательными атрибутами глухую тонировку и «красивые» номера. Надежный, простой, неприхотливый и мощный «бумер» в рейтинге бандитских машин 90-х уступал, пожалуй, лишь Mercedes S600, легендарному «шестисотому» Фото: Public Domain / Wikimedia

8/14 Ко второй половине 90-х на смену Jeep Grand Cherokee пришел Mercedes Gelandewagen, который ласково называли «геликом». Элита преступного мира «гелики» очень уважала. Правда, сами криминальные боссы на таких машинах не катались: они были для них слишком тесными, шумными и неудобными. Зато «гелик» стал главной машиной сопровождения криминальных авторитетов Фото: drom.ru

9/14 «Шестисотый» стал, пожалуй, главным бандитским авто лихих 90-х: его хотели все. По меркам того времени это была суперсовременная машина с массой интересных опций — климат-контроль, электрические регулировки, возможность установки телефона… Стоимость бронированного «мерса» могла достигать полумиллиона долларов — цены хороших апартаментов в центре Москвы Фото: bulldogbros.com

10/14 BMW 7 серии в кузове E32 («бумер»). Главный конкурент S-класса от Mercedes в то время, BMW у «братков» пользовался меньшей популярностью. Конструкция ходовой части этой машины была достаточно чувствительной — и вкупе с обилием электроники ремонт таких «бумеров» выливался в солидные суммы денег Фото: nakhon100 / Wikimedia

11/14 Огромный вездеход Chevrolet Suburban в середине 90-х был популярен у бандитов в центральной России из-за внушительных габаритов и повышенной проходимости Фото: cardomain.com

12/14 В конце 90-х популярность среди российского криминала стал набирать Toyota Land Cruiser 100. Toyota Land Cruiser 100 полюбили, помимо бандитов, еще и силовики. Но кто бы не сидел внутри этого дорожного монстра, обычные люди старались держаться от такой машины подальше — на всякий случай Фото: Авито

13/14 Ближе к нулевым элита отечественного криминала начала обновлять свой автопарк. На смену «шестисотым» пришел другой Mercedes — «лупоглазый» W210. Его выпуск начался в 1995 году — но до России он добрался с опозданием. Этот автомобиль ценили за харизматичную внешность, улучшенные комплектации и большую, чем у предшественников, мощность Фото: Navigator84 / Wikimedia