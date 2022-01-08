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1 час назад

Юрист предупредил автомобилистов о появлении новых штрафов в 2022 году

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил автомобилистов о появлении новых штрафов в 2022 году. Он добавил, что некоторые статьи, по которым выписываются штрафы, вскоре будут ужесточены, передает агентство «Прайм».

Автомобилистов предупредили о новых штрафах в 2022 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам эксперта, с марта вводятся штрафы за отсутствие у автомобилиста диагностической карты, за отсутствие ОСАГО и за оставление на улице поврежденного авто. В первом случае штраф составит две тысячи рублей в сутки, во втором — 800 рублей в сутки, в третьем — до трех тысяч рублей.

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Будет ужесточена ответственность за вождение в пьяном виде. Попавшийся в первый раз водитель получит административный штраф, но во второй раз ему придется понести уголовную ответственность за содеянное. Появится и ответственность за управление неисправным авто.

Штрафовать водителей смогут за мойку машины на газоне, опасное вождение, грубое нарушение ПДД, игнорирование ограничения на управление авто, передвижение по дорогам на болотоходах или снегоходах, факты выброса мусора из машины на ходу.

Ранее курящим россиянам пригрозили штрафом.

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