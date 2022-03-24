Стоит ли сейчас продавать автомобиль: советы эксперта

Цены на автомобильном рынке России резко подскочили на фоне ухода из страны ведущих брендов и ослабления рубля. Как отмечает Quoto.ru, в РФ возник ажиотажный спрос на машины с пробегом. Многие автолюбители задумались — не продать ли им свою "ласточку".

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Илья Наймушин / РИА Новости

"В данный момент продавать автомобиль стоит, если вы собирались его менять на другой. И если вы сможете себе позволить купить другой автомобиль. В других случаях (паника, попытка сохранить деньги, переведя в доллары и т. д.) — не стоит. Скорее всего, автомобиль больше сохранит деньги", — сказал изданию автомобильный эксперт Олег Мазай.

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Он рекомендует избавляться от машины в том случае, если она неисправна или сложна с технической точки зрения. В качестве примера эксперт привел старые немецкие автомобили.

"Из-за европейских санкций и ухода большинства автобрендов с российского рынка возможен дефицит запчастей. В этом случае стоимость обслуживания технически сложных автомобилей может вырасти в несколько раз", — пояснил Мазай.

Эксперт по подбору автомобилей с пробегом и автор YouTube-канала AvtoRevizzoro Кирилл Чернов согласен с таким мнением. Он

рекомендует не продавать новые автомобили в хорошем состоянии. По словам эксперта, такие машины сейчас в дефиците, пишет Autonews.ru.

"В этом плане на рынке ничего не изменилось — покупать как было нечего раньше, так и нечего сейчас. Так что если у вас сейчас автомобиль, который не требует вложений и срочного ремонта — не вздумайте его продавать", — сказал Чернов.

Что касается проблемных машин, то от них сейчас можно удачно избавиться "на панике", добавил он.