Существует 50%-ная скидка на штраф ГИБДД. Она распространяется на взыскания за большинство нарушений в случае, если водитель оплачивает штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Льготный срок завершается в 24:00 20-го дня. При этом обычный период оплаты взысканий — 60 дней после того, как постановление вступило в силу.

Штраф за какие нарушения можно оплачивать со скидкой

Как сообщает портал «Госуслуги», оплатить со скидкой можно штрафы на нарушение, которое предусмотрено главой 12 КоАП (Административные правонарушения в области дорожного движения).

Примеры таких нарушений:

— управление машиной в период лишения водительских прав;

— движение с превышением скорости или выезд на «встречку»;

— управление машиной, не зарегистрированной в ГИБДД;

— водитель или пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности;

— проезд на красный свет;

— водитель разговаривал по телефону во время движения;

— отсутствие полиса ОСАГО.

Примеры нарушений, за которые нельзя уплатить штраф со скидкой:

— управление машиной в состоянии опьянения;

— отказ от медицинского освидетельствования;

— причинение вреда здоровью в результате ДТП;

— повторное управление автомобилем, который не

зарегистрирован в надлежащем порядке.

Скидка также не полагается водителям, которые повторно превысили скорость, выехали на встречную полосу или начали движение при красном сигнале светофора. Полный список исключений указан в п. 1.3 ч. 1 ст. 32.2 КоАП.

Кроме того, уплатить штраф со скидкой нельзя, если он выписан за неправильную парковку. Это регулируется региональным, а не федеральным законодательством, уточняет «Тинькофф Журнал».

Штрафы за превышение скорости со скидкой

Штрафы за одно из самых распространенных нарушений — превышение скорости — можно оплачивать со скидкой, за исключением серьезных случаев. Так, в течение 20 дней с момента вынесения постановления могут оплатить половину штрафа водители, которые превысили скорость на 20-40 км/ч. Исходная сумма составляет 500 рублей, со скидкой — 250 рублей.

За превышение скорости на 40-60 км/ч в общем порядке взыскивают 1000-1500 рублей. В случае, если вы оплачиваете штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, вам нужно заплатить 500-750 рублей.

Скидка действует и для тех, кто двигался со скоростью на 60-80 км/ч выше допустимой. Обычный штраф в этом случае составляет 2000-2500 рублей, льготный — 1000-1250 рублей.

Штраф за превышение скорости на 80 км/ч и более составляет 5000 рублей в общем порядке и 2500 рублей со скидкой.

ТАСС

Как узнавать о штрафах и оплачивать их со скидкой

Узнавать о выписанных вам штрафах можно на «Госуслугах». Для этого нужно зайти в раздел «Поиск и оплата начислений» и выбрать подраздел «Штрафы». Затем необходимо ввести номер СТС, водительских прав, постановления или паспорта. В льготный срок штраф будет отображаться с учетом скидки. Чтобы вовремя узнавать о назначенном вам взыскании, нужно подключить уведомления в личном кабинете или мобильном приложении.

Проверить штрафы можно также на сайте Госавтоинспекции.

Как сообщает «ПДД Мастер», власти могут направить водителю уведомление либо через «Госуслуги», либо по почте заказным письмом. Если владелец автомобиля зарегистрирован на государственном портале, информация будет направлена, скорее всего, туда. В противном случае уведомление пришлют в бумажном виде.

Оплатить штраф в размере 50% от исходной суммы можно через интернет (например, на «Госуслугах»), а также в банке или в многофункциональном центре «Мои документы».

Как оплатить штраф со скидкой, если о нем уведомили слишком поздно

Если вы получили письмо не в течение 20 дней с момента вынесения постановления, а позже (то есть не успеваете оплатить штраф в льготный срок не по своей вине), вы можете продлить этот период. Для этого надо подать ходатайство в суд, вынесший решение о взыскании, либо в подразделение ГИБДД. Бланк документа можно посмотреть здесь.