Как зарегистрировать машину в ГИБДД по правилам 2022 года

В течение 10 дней после покупки машины новый владелец должен зарегистрировать ее в ГИБДД или в специализированных организациях. Это распространяется как на новые транспортные средства, так и на автомобили с пробегом.

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Какие документы нужны для регистрации автомобиля

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Прежде чем отправиться в ГИБДД или другую организацию для постановки машины на учет, надо собрать необходимый для этого пакет документов. Во-первых, понадобится документ о праве собственности. Это может быть договор купли-продажи, мены или дарения, свидетельство о праве на наследство, судебный приказ, постановление пристава-исполнителя, пишет "Тинькофф Журнал".

Во-вторых, нужен паспорт транспортного средства (бумажный или электронный). Необходимы также полис ОСАГО, действующая диагностическая карта автомобиля, свидетельство о регистрации транспортного средства (для подержанных авто), паспорт гражданина РФ и заявление.

Госпошлины

Для регистрации автомобиля необходимо также оплатить следующие госпошлины:

— 350 рублей за внесение изменений в паспорт технического средства;

— 500 рублей за выдачу бумажного СТС или 1 500 рублей за такой же пластиковый документ;

— 2 000 рублей за выдачу регистрационных знаков. Эта пошлина оплачивается в том случае, если у вашего автомобиля еще нет номеров либо вы хотите заменить их, уточняет "ПДД Мастер".

Квитанции об оплате пошлин лучше взять с собой в ГИБДД,

когда вы отправитесь туда для регистрации автомобиля.

Визит в ГИБДД

В 2022 году для постановки машины на учет можно обратиться в любое регистрационное подразделение ГИБДД на территории России. Если это отделение расположено в регионе по месту вашей прописки, вам выдадут госномера. В отделении, находящемся в другом субъекте федерации, автомобилю присвоят номер с кодом региона, соответствующим прописке, но таблички с регистрационными знаками не выдадут. Их нужно будет самому купить у организации, которая занимается изготовлением номеров.

Стоит иметь в виду, что в ГИБДД вас ждут большие очереди, поэтому можно заранее записаться на регистрацию через портал "Госуслуги". В этом случае вам будет будет назначена конкретная дата и время.

В ГИБДД нужно будет подать ранее собранный пакет документов, после чего гаишники осмотрят автомобиль. Пройдя эти процедуры, вы сможете получить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и номера (при необходимости). Также вам должны вернуть все ваши документы.

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