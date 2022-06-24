Автоэксперты в разговоре с "Рамблером" прокомментировали создание в России онлайн-базы данных о злостных нарушителях правил дорожного движения "Витрина данных ГИБДД".
Координатор общественной организации автомобилистов "Синие ведерки" Петр Шкуматов отметил, что созданием базы государство помогает бизнесу исключить из профессиональной деятельности плохих водителей.
Автоэксперт Игорь Моржаретто выразил надежду, что онлайн-база данных о злостных нарушителях ПДД будет защищена от хакерских атак и утечки данных.
Ранее сообщалось, что база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД» начнет свою работу с 1 июля.