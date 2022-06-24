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53 минуты назад

Автоэксперты оценили создание базы с данными о злостных нарушителях ПДД

Семён Капранов
Петр Шкуматовэксперт,Игорь Моржаретто эксперт

Автоэксперты в разговоре с "Рамблером" прокомментировали создание в России онлайн-базы данных о злостных нарушителях правил дорожного движения "Витрина данных ГИБДД".

Координатор общественной организации автомобилистов "Синие ведерки" Петр Шкуматов отметил, что созданием базы государство помогает бизнесу исключить из профессиональной деятельности плохих водителей.

Запрос на такую базу был внутри профессионального сообщества, это грузоперевозчики, компании, которые занимаются перевозкой пассажиров. Там есть масса связанных с этим нюансов. Когда водитель приходит устраиваться на работу, его практически нереально проверить, насколько он в целом умеет ездить, как он соблюдает ПДД и так далее. Все это очень важно для тех, кто профессионально занимается перевозками.

Создание базы - это понятный способ исключить из профессиональной деятельности тех, кто, допустим, ездит пьяным, опасно управляет автомобилем или неоднократно лишался права управления. Такие водители не должны возить пассажиров или многотонные грузы.

Информация о нарушителях будет выдаваться по запросам. Это не так, что взял и просто всех проверил. Есть запрос - есть ответ. То есть, например, приходит Иванов Иван Иванович устраиваться на работу - его через этот сервис проверяют, а дальше если выясняется, что он немного не тот, кого ожидают увидеть за рулем, допустим, автобуса, то ему отказывают. Если это хороший водитель, то он дальше проходит какие-то собеседования. Вполне разумная схема. Государство здесь помогает бизнесу для того, чтобы отсечь людей, которые не умеют аккуратно и безопасно управлять автомобилем.
Петр Шкуматов
Петр ШкуматовКоординатор движения «Синие ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»

Автоэксперт Игорь Моржаретто выразил надежду, что онлайн-база данных о злостных нарушителях ПДД будет защищена от хакерских атак и утечки данных.

База точно будет полезна, потому что если некая компания нанимает людей для работы в такси, на автомобиле, в автобусе - она должна иметь возможность проверить информацию о водителе. Потому что он отвечает за перевозку грузов, за перевозку людей и так далее. Но тут сразу возникают два вопроса: кто будет иметь допуск к базе и как будет защищена система от нехороших людей, которые наверняка захотят туда залезть? Надеюсь, эти вопросы проработаны.
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ

Ранее сообщалось, что база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД» начнет свою работу с 1 июля.

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