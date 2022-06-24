База точно будет полезна, потому что если некая компания нанимает людей для работы в такси, на автомобиле, в автобусе - она должна иметь возможность проверить информацию о водителе. Потому что он отвечает за перевозку грузов, за перевозку людей и так далее. Но тут сразу возникают два вопроса: кто будет иметь допуск к базе и как будет защищена система от нехороших людей, которые наверняка захотят туда залезть? Надеюсь, эти вопросы проработаны.

Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ